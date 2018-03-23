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Новости

В сентябре в Москве пройдет шоукейс петербургского лейбла Ionoff Music

Вечеринка 6 сентября состоится на двух площадках

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Новости

В сентябре в Москве пройдет шоукейс петербургского лейбла Ionoff Music Вечеринка 6 сентября состоится на двух площадках

«Бенгальские подонки»: «Мы играем мрачное музло»
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«Бенгальские подонки»: «Мы играем мрачное музло»Подписанты петербургского лейбла Ionoff Music — о страхе жить в страхе, влиянии порно, жизни на «Парнасе» и могиле Пабло Эскобара

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«Бенгальские подонки»: «Мы играем мрачное музло» Подписанты петербургского лейбла Ionoff Music — о страхе жить в страхе, влиянии порно, жизни на «Парнасе» и могиле Пабло Эскобара

«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги»
Новая музыка
«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги»Музыка о молодости, записанная девочками-подростками из Петербурга — и снова лейбл Ионова
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«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги»
Новая музыка

«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги» Музыка о молодости, записанная девочками-подростками из Петербурга — и снова лейбл Ионова