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В сентябре в Москве пройдет шоукейс петербургского лейбла Ionoff Music
Вечеринка 6 сентября состоится на двух площадках
Новости
В сентябре в Москве пройдет шоукейс петербургского лейбла Ionoff Music Вечеринка 6 сентября состоится на двух площадках
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«Бенгальские подонки»: «Мы играем мрачное музло»Подписанты петербургского лейбла Ionoff Music — о страхе жить в страхе, влиянии порно, жизни на «Парнасе» и могиле Пабло Эскобара
Новая музыка
«Бенгальские подонки»: «Мы играем мрачное музло» Подписанты петербургского лейбла Ionoff Music — о страхе жить в страхе, влиянии порно, жизни на «Парнасе» и могиле Пабло Эскобара
Новая музыка
«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги»Музыка о молодости, записанная девочками-подростками из Петербурга — и снова лейбл Ионова
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