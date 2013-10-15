Ситуация
«Ему конец»: Кто и как хочет застроить Московский ипподромРазбираемся в ситуации вокруг старейшего ипподрома России
Ситуация
«Ему конец»: Кто и как хочет застроить Московский ипподром Разбираемся в ситуации вокруг старейшего ипподрома России
Новости
Мосгорнаследие назвало невозможной массовую застройку центрального ипподрома
Глава ведомства выразил уверенность, что ипподрому как объекту культурного наследия ничего не угрожает
Новости
Мосгорнаследие назвало невозможной массовую застройку центрального ипподрома Глава ведомства выразил уверенность, что ипподрому как объекту культурного наследия ничего не угрожает
Где ты работаешь
«Я работаю на Московском ипподроме»Наездница, экскурсовод и начальник отдела тотализатора рассказали о своей работе, скачках и игроках
Где ты работаешь
«Я работаю на Московском ипподроме» Наездница, экскурсовод и начальник отдела тотализатора рассказали о своей работе, скачках и игроках
Недвижимость
Московский ипподром и цирк на проспекте Вернадского передадут в собственность городу
Распоряжение о проработке этого вопроса дал Игорь Шувалов
Недвижимость
Московский ипподром и цирк на проспекте Вернадского передадут в собственность городу Распоряжение о проработке этого вопроса дал Игорь Шувалов
Фоторепортаж
«Женщины затмили коней»: Дамы и джентльмены на московских скачкахThe Village побывал на скачках «Гран-при радио Monte Carlo», в которых победил чистокровный жеребец Чекист
Фоторепортаж
«Женщины затмили коней»: Дамы и джентльмены на московских скачках The Village побывал на скачках «Гран-при радио Monte Carlo», в которых победил чистокровный жеребец Чекист
Есть вопрос
Есть вопрос: «Можно ли ездить по городу на лошади?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Есть вопрос