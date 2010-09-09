В рекламе бренда «Глория джинс» сняли модель в хиджабе. Это первый случай в российском ретейле
Выпускать специальные линий для мусульманок компания не планирует
«Как я пришла к исламскому феминизму»Петербурженка Наталья Тамбиева — о женском клубе для мусульманок и реакции специалистов по исламу
«Как я пришла к исламскому феминизму» Петербурженка Наталья Тамбиева — о женском клубе для мусульманок и реакции специалистов по исламу
Доклад о нарушении прав атеистов в мире
В России зафиксировали серьезные нарушения по большинству критериев
Российские мусульмане предложили ввести курс о религии для 5–11-го классов
Историю ислама хотят преподавать в пятом классе
В Москве пройдет фестиваль мусульманской свадебной моды
Гости мероприятия смогут посетить показ свадебной одежды и церемонию никаха реальной пары
Правительство Москвы отказалось согласовать пикет у посольства Мьянмы
Его планировали провести 8 сентября у здания посольства страны
Мусульмане в МосквеЧеченец, турок, русская и ингуш — о традициях ислама, несогласованном митинге, Кадырове и жизни в Москве
Мусульмане в Москве Чеченец, турок, русская и ингуш — о традициях ислама, несогласованном митинге, Кадырове и жизни в Москве
На митинге у посольства Мьянмы задержали 17 человек
Они участвовали в несанкционированной акции в поддержку народа рохинджа
Имама московской мечети приговорили к трем годам за оправдание терроризма
По данным СК, он произнес «речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации»
Сколько человек в Москве были на Ураза-байраме
По данным полиции, празднования прошли без нарушений
В российских банках могут появиться «исламские окна»
В Госдуму внесён законопроект о разграничении финансовых потоков
В Госдуму внесли ещё один законопроект об исламском банкинге
Он позволит банкам привлекать деньги в соответствии с нормами шариата
В Москве стартуют экскурсии по «мусульманским» местам
Уже 2 декабря в Москве прошла пилотная экскурсия
Запретить упоминания о вере и национальности террористов
Законопроект с таким предложением внёс в Госдуму парламент Чечни
80-метровые минареты и место для 10 тысяч верующих — как выглядит Московская Соборная мечеть The Village оценил новое религиозное сооружение в центре города
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