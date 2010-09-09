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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В рекламе бренда «Глория джинс» сняли модель в хиджабе. Это первый случай в российском ретейле

Выпускать специальные линий для мусульманок компания не планирует

В рекламе бренда «Глория джинс» сняли модель в хиджабе. Это первый случай в российском ретейле

«Как я пришла к исламскому феминизму»

«Как я пришла к исламскому феминизму»Петербурженка Наталья Тамбиева — о женском клубе для мусульманок и реакции специалистов по исламу

«Как я пришла к исламскому феминизму»

«Как я пришла к исламскому феминизму»
Петербурженка Наталья Тамбиева — о женском клубе для мусульманок и реакции специалистов по исламу

Доклад о нарушении прав атеистов в мире

В России зафиксировали серьезные нарушения по большинству критериев

Доклад о нарушении прав атеистов в мире

Российские мусульмане предложили ввести курс о религии для 5–11-го классов

Историю ислама хотят преподавать в пятом классе

Российские мусульмане предложили ввести курс о религии для 5–11-го классов

В Москве пройдет фестиваль мусульманской свадебной моды

Гости мероприятия смогут посетить показ свадебной одежды и церемонию никаха реальной пары

В Москве пройдет фестиваль мусульманской свадебной моды

Правительство Москвы отказалось согласовать пикет у посольства Мьянмы

Его планировали провести 8 сентября у здания посольства страны

Правительство Москвы отказалось согласовать пикет у посольства Мьянмы

Мусульмане в Москве

Мусульмане в МосквеЧеченец, турок, русская и ингуш — о традициях ислама, несогласованном митинге, Кадырове и жизни в Москве

Мусульмане в Москве

Мусульмане в Москве
Чеченец, турок, русская и ингуш — о традициях ислама, несогласованном митинге, Кадырове и жизни в Москве

На митинге у посольства Мьянмы задержали 17 человек

Они участвовали в несанкционированной акции в поддержку народа рохинджа

На митинге у посольства Мьянмы задержали 17 человек

В Москве открылись курсы для паломников-мусульман

Они проходят по субботам до конца августа

В Москве открылись курсы для паломников-мусульман

Имама московской мечети приговорили к трем годам за оправдание терроризма

По данным СК, он произнес «речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации»

Имама московской мечети приговорили к трем годам за оправдание терроризма

Сколько человек в Москве были на Ураза-байраме

По данным полиции, празднования прошли без нарушений

Сколько человек в Москве были на Ураза-байраме

Сбербанк займётся исламским банкингом

Пилотный проект запустят осенью 2016 года в Татарстане

Сбербанк займётся исламским банкингом

В российских банках могут появиться «исламские окна»

В Госдуму внесён законопроект о разграничении финансовых потоков

В российских банках могут появиться «исламские окна»

В Госдуму внесли ещё один законопроект об исламском банкинге

Он позволит банкам привлекать деньги в соответствии с нормами шариата

В Госдуму внесли ещё один законопроект об исламском банкинге

В Москве стартуют экскурсии по «мусульманским» местам

Уже 2 декабря в Москве прошла пилотная экскурсия

В Москве стартуют экскурсии по «мусульманским» местам

Запретить упоминания о вере и национальности террористов

Законопроект с таким предложением внёс в Госдуму парламент Чечни

Запретить упоминания о вере и национальности террористов

80-метровые минареты и место для 10 тысяч верующих — как выглядит Московская Соборная мечеть
80-метровые минареты и место для 10 тысяч верующих — как выглядит Московская Соборная мечеть The Village оценил новое религиозное сооружение в центре города
80-метровые минареты и место для 10 тысяч верующих — как выглядит Московская Соборная мечеть

80-метровые минареты и место для 10 тысяч верующих — как выглядит Московская Соборная мечеть
The Village оценил новое религиозное сооружение в центре города

Как соблюдать Рамадан в полярный день?
Как соблюдать Рамадан в полярный день? Мулла из Норильска и мусульмане Севера рассказали The Village о том, как поститься в местах, где круглые сутки не заходит солнце
Как соблюдать Рамадан в полярный день?

Как соблюдать Рамадан в полярный день?
Мулла из Норильска и мусульмане Севера рассказали The Village о том, как поститься в местах, где круглые сутки не заходит солнце

Чеченская девушка
Чеченская девушка Женский WhatsApp, встречи в торговых центрах, симпатии к ИГИЛ и запрет на пижаму и секс до брака — The Village узнал, как живут молодые чеченцы в Москве
Чеченская девушка

Чеченская девушка
Женский WhatsApp, встречи в торговых центрах, симпатии к ИГИЛ и запрет на пижаму и секс до брака — The Village узнал, как живут молодые чеченцы в Москве

Религиовед Дмитрий Узланер — о том, почему религии становятся всё более опасными
Религиовед Дмитрий Узланер — о том, почему религии становятся всё более опасными Как получилось, что люди становятся религиознее, верующие — обидчивее, и когда — чёрт возьми! — появится первая православная женщина-священник
Религиовед Дмитрий Узланер — о том, почему религии становятся всё более опасными

Религиовед Дмитрий Узланер — о том, почему религии становятся всё более опасными
Как получилось, что люди становятся религиознее, верующие — обидчивее, и когда — чёрт возьми! — появится первая православная женщина-священник

Прихожане Исторической мечети — о карикатурах на пророка
Прихожане Исторической мечети — о карикатурах на пророка Московские мусульмане рассказали The Village, есть ли у них общий враг, можно ли рисовать карикатуры на пророка и как реагировать на смеющихся над верой
Прихожане Исторической мечети — о карикатурах на пророка

Прихожане Исторической мечети — о карикатурах на пророка
Московские мусульмане рассказали The Village, есть ли у них общий враг, можно ли рисовать карикатуры на пророка и как реагировать на смеющихся над верой

Турецкий онлайн-секс-шоп постарается развеять мифы о запрете на секс в исламе

Магазин Helal Sex Shop стал вторым интернет-магазином интимных товаров, учитывающим особенности ислама

Турецкий онлайн-секс-шоп постарается развеять мифы о запрете на секс в исламе

Фоторепортаж с мусульманского праздника Ураза-байрам в Москве
Фоторепортаж с мусульманского праздника Ураза-байрам в Москве У московской мечети собрались тысячи мусульман
Фоторепортаж с мусульманского праздника Ураза-байрам в Москве

Фоторепортаж с мусульманского праздника Ураза-байрам в Москве
У московской мечети собрались тысячи мусульман