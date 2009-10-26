Солнцестояние: лучшие места для тех, кто не спит! Самый короткий день года уже завтра! Представляем несколько мест, где можно скоротать самую длинную ночь в году и насладиться северным сиянием, звездным небом или искрящимися рождественскими огнями Европы. Не проспите самый темный понедельник 21 декабря! Северное сияние в Исландии Нет лучшего места, чем Исландия, чтобы по-настоящему оценить всю красоту северного сияния. Это редкое...