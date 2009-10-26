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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве
«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве Страшная сказка о человеческом бессилии перед лицом древности
«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве

«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве
Страшная сказка о человеческом бессилии перед лицом древности

«Печаль победит счастье»: Что нужно знать о Рагнаре Кьяртанссоне
ПРОМО
«Печаль победит счастье»: Что нужно знать о Рагнаре Кьяртанссоне И зачем идти на его 6-часовой перформанс
«Печаль победит счастье»: Что нужно знать о Рагнаре Кьяртанссоне
ПРОМО

«Печаль победит счастье»: Что нужно знать о Рагнаре Кьяртанссоне
И зачем идти на его 6-часовой перформанс

Исландское «Ху!» в «Зарядье»

Болельщики из Исландии отметили участие национальной сборной в мундиале

Исландское «Ху!» в «Зарядье»

Кроме Бьорк: Как звучит популярная музыка из Исландии
Кроме Бьорк: Как звучит популярная музыка из Исландии Плейлист основателя лейбла Bad Taste и директора Iceland Music Зигтриггура Балдурссона
Кроме Бьорк: Как звучит популярная музыка из Исландии

Кроме Бьорк: Как звучит популярная музыка из Исландии
Плейлист основателя лейбла Bad Taste и директора Iceland Music Зигтриггура Балдурссона

На Sound Up пройдет первый в России концерт исландки Эмилианы Торрини

Мероприятие пройдет в поддержку первого выступления сборной Исландии на ЧМ

На Sound Up пройдет первый в России концерт исландки Эмилианы Торрини

Австралия присоединилась к массовой высылке российских дипломатов

Поводом для санкций послужило «дело Скрипаля»

Австралия присоединилась к массовой высылке российских дипломатов

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россия укрепила позиции в рейтинге гендерного равенства

Ближе всего к паритету между полами приблизились страны Скандинавии

Россия укрепила позиции в рейтинге гендерного равенства

Сколько стоит жизнь в Рейкьявике
Сколько стоит жизнь в Рейкьявике Узнали про стоимость жилья, продуктов, медицины и развлечений в стране вулканов и гейзеров
Сколько стоит жизнь в Рейкьявике

Сколько стоит жизнь в Рейкьявике
Узнали про стоимость жилья, продуктов, медицины и развлечений в стране вулканов и гейзеров

Блокировка SlideShare, покупки «Открытия» и робот для буддистских похорон

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Блокировка SlideShare, покупки «Открытия» и робот для буддистских похорон

Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров

В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике

Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров

Новая покупка Google, скрытый режим Tinder и образование Цукерберга

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая покупка Google, скрытый режим Tinder и образование Цукерберга

В «Музеоне» пройдёт фестиваль исландского кино

Фестиваль пройдёт с 3 по 7 августа в летнем кинотеатре парка

В «Музеоне» пройдёт фестиваль исландского кино

6 стран, где не встретишь русских туристов
6 стран, где не встретишь русских туристов Куда сбежать от плохих новостей
6 стран, где не встретишь русских туристов

6 стран, где не встретишь русских туристов
Куда сбежать от плохих новостей

В Москве пройдёт зимняя акция «На работу на велосипеде»

Участники акции получат бонусы в кафе, парикмахерских и других заведениях города

В Москве пройдёт зимняя акция «На работу на велосипеде»

В России резко подорожает рыба

Поставщикам придётся понести дополнительные издержки, чтобы преодолеть последствия расширения продуктового эмбарго на Исландию

В России резко подорожает рыба

Ещё семь стран поддержали санкции ЕС против России

Они присоединились к продлению как секторальных санкций, так и ограничений против Крыма и Севастополя

Ещё семь стран поддержали санкции ЕС против России

Исландия отказалась от вступления в ЕС

Страна отозвала заявку на присоединение к блоку, поданную ещё в 2009 году

Исландия отказалась от вступления в ЕС

Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца
Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца The Village узнал, как солнечная терапия спасает людей от тоски в Канаде, Норвегии, Исландии, Великобритании
Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца

Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца
The Village узнал, как солнечная терапия спасает людей от тоски в Канаде, Норвегии, Исландии, Великобритании

Страны-кандидаты в ЕС присоединились к санкциям против России

Государства поддержали последний пакет ограничений, затрагивающий целые сектора экономики

Страны-кандидаты в ЕС присоединились к санкциям против России

Геологи о связи землетрясений в Калифорнии, Таиланде и Перу Сильные землетрясения на днях произошли в Калифорнии, Таиланде и Перу, в Исландии проснулся вулкан. The Village узнал у экспертов, связаны ли эти события между собой

Геологи о связи землетрясений в Калифорнии, Таиланде и Перу

Бигмак, go home: Что заставляло McDonald's уйти из разных стран мира
Бигмак, go home: Что заставляло McDonald's уйти из разных стран мира Сегодня McDonald’s ушёл из Крыма. H&F выяснил, откуда ещё выгоняли американскую сеть фастфуда и почему.
Бигмак, go home: Что заставляло McDonald's уйти из разных стран мира

Бигмак, go home: Что заставляло McDonald's уйти из разных стран мира
Сегодня McDonald’s ушёл из Крыма. H&F выяснил, откуда ещё выгоняли американскую сеть фастфуда и почему.

Гони биткойн: Какие страны выступают против цифровой валюты
Гони биткойн: Какие страны выступают против цифровой валюты Вчера ЦБ выпустил пресс-релиз, в котором приравнивал работу с биткойнами к финансированию терроризма. H&F вспоминает других регуляторов, которые выступили против криптовалюты.
Гони биткойн: Какие страны выступают против цифровой валюты

Гони биткойн: Какие страны выступают против цифровой валюты
Вчера ЦБ выпустил пресс-релиз, в котором приравнивал работу с биткойнами к финансированию терроризма. H&F вспоминает других регуляторов, которые выступили против криптовалюты.

Замглавой «Афиши-Рамблер-SUP» стал занимавшийся сбытом продукции Apple менеджер из Исландии

До этого он занимался развитием системы дистрибьюции контента для мобильных устройств и интерактивного телевидения

Замглавой «Афиши-Рамблер-SUP» стал занимавшийся сбытом продукции Apple менеджер из Исландии

Ссылки дня: Приговор Косенко, Нобель Хиггса и самая короткая колонка

Нобель Хиггса, Михаил Косенко отправлен на принудительное лечение, самая короткая колонка и как написать народную конституцию — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Приговор Косенко, Нобель Хиггса и самая короткая колонка

Иностранный опыт: 9 новых городских достопримечательностей
Иностранный опыт: 9 новых городских достопримечательностей Пушистый Иисус, вулкан с непроизносимым названием, замок Гарри Поттера и тюрьма со свежей выпечкой — The Village нашёл 9 достопримечательностей, способных составить конкуренцию музеям и памятникам.
Иностранный опыт: 9 новых городских достопримечательностей

Иностранный опыт: 9 новых городских достопримечательностей
Пушистый Иисус, вулкан с непроизносимым названием, замок Гарри Поттера и тюрьма со свежей выпечкой — The Village нашёл 9 достопримечательностей, способных составить конкуренцию музеям и памятникам.

«Трансаэро» будет летать в Рейкьявик

Российская авиакомпания «Трансаэро» будет выполнять регулярные рейсы между Москвой и столицей Исландии — Рейкьявиком.

«Трансаэро» будет летать в Рейкьявик

Интервью: Йон Гнарр, мэр Рейкьявика, о прямой демократии и пешеходном городе
Интервью: Йон Гнарр, мэр Рейкьявика, о прямой демократии и пешеходном городе Мэр Рейкьявика Йон Гнарр в эксклюзивном интервью The Village рассказал о том, как работает прямая демократия, что такое «автомобильное мышление» и зачем мэрам участвовать в гей-парадах.
Интервью: Йон Гнарр, мэр Рейкьявика, о прямой демократии и пешеходном городе

Интервью: Йон Гнарр, мэр Рейкьявика, о прямой демократии и пешеходном городе
Мэр Рейкьявика Йон Гнарр в эксклюзивном интервью The Village рассказал о том, как работает прямая демократия, что такое «автомобильное мышление» и зачем мэрам участвовать в гей-парадах.

Солнечный ветер. Несколько мест для любителей наблюдать полярное сияние из своего окошка Солнечный ветер. Несколько мест для любителей наблюдать полярное сияние из своего окошка

Солнечный ветер. Несколько мест для любителей наблюдать полярное сияние из своего окошка

Застрявшие в Европе. или Эйяфьяллайекюль В Европе "встало" авиасообщение. Полностью. До сих пор закрыты аэропорты Британии, Германии, стран северной Европы. Российская сторона начала принимать и отправлять самолеты.

Застрявшие в Европе. или Эйяфьяллайекюль

Солнцестояние: лучшие места для тех, кто не спит! Самый короткий день года уже завтра! Представляем несколько мест, где можно скоротать самую длинную ночь в году и насладиться северным сиянием, звездным небом или искрящимися рождественскими огнями Европы. Не проспите самый темный понедельник 21 декабря! Северное сияние в Исландии Нет лучшего места, чем Исландия, чтобы по-настоящему оценить всю красоту северного сияния. Это редкое...

Солнцестояние: лучшие места для тех, кто не спит!

Необычные бассейны мира Благодаря расположению, дизайну или размеру эти бассейны — больше, чем закрытые емкости с водой, предназначенные для купания. В большинстве случаев нужно быть очень богатым, чтобы иметь возможность погрузиться в роскошные воды. Но есть и вполне доступные варианты.

Необычные бассейны мира

Рейкьявик город сказка город мечта(с)

Рейкьявик