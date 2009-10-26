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В «Музеоне» пройдёт фестиваль исландского кино
Фестиваль пройдёт с 3 по 7 августа в летнем кинотеатре парка
В Москве пройдёт зимняя акция «На работу на велосипеде»
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В России резко подорожает рыба
Поставщикам придётся понести дополнительные издержки, чтобы преодолеть последствия расширения продуктового эмбарго на Исландию
Ещё семь стран поддержали санкции ЕС против России
Они присоединились к продлению как секторальных санкций, так и ограничений против Крыма и Севастополя
Исландия отказалась от вступления в ЕС
Страна отозвала заявку на присоединение к блоку, поданную ещё в 2009 году
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Замглавой «Афиши-Рамблер-SUP» стал занимавшийся сбытом продукции Apple менеджер из Исландии
До этого он занимался развитием системы дистрибьюции контента для мобильных устройств и интерактивного телевидения
Ссылки дня: Приговор Косенко, Нобель Хиггса и самая короткая колонка
Нобель Хиггса, Михаил Косенко отправлен на принудительное лечение, самая короткая колонка и как написать народную конституцию — в наших «Ссылках дня».
Иностранный опыт: 9 новых городских достопримечательностей Пушистый Иисус, вулкан с непроизносимым названием, замок Гарри Поттера и тюрьма со свежей выпечкой — The Village нашёл 9 достопримечательностей, способных составить конкуренцию музеям и памятникам.
«Трансаэро» будет летать в Рейкьявик
Российская авиакомпания «Трансаэро» будет выполнять регулярные рейсы между Москвой и столицей Исландии — Рейкьявиком.