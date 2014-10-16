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«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве
«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве Страшная сказка о человеческом бессилии перед лицом древности
«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве

«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве
Страшная сказка о человеческом бессилии перед лицом древности

«Печаль победит счастье»: Что нужно знать о Рагнаре Кьяртанссоне
ПРОМО
«Печаль победит счастье»: Что нужно знать о Рагнаре Кьяртанссоне И зачем идти на его 6-часовой перформанс
«Печаль победит счастье»: Что нужно знать о Рагнаре Кьяртанссоне
ПРОМО

«Печаль победит счастье»: Что нужно знать о Рагнаре Кьяртанссоне
И зачем идти на его 6-часовой перформанс

Исландское «Ху!» в «Зарядье»

Болельщики из Исландии отметили участие национальной сборной в мундиале

Исландское «Ху!» в «Зарядье»
Болельщики из Исландии отметили участие национальной сборной в мундиале

Кроме Бьорк: Как звучит популярная музыка из Исландии
Кроме Бьорк: Как звучит популярная музыка из Исландии Плейлист основателя лейбла Bad Taste и директора Iceland Music Зигтриггура Балдурссона
Кроме Бьорк: Как звучит популярная музыка из Исландии

Кроме Бьорк: Как звучит популярная музыка из Исландии
Плейлист основателя лейбла Bad Taste и директора Iceland Music Зигтриггура Балдурссона

На Sound Up пройдет первый в России концерт исландки Эмилианы Торрини

Мероприятие пройдет в поддержку первого выступления сборной Исландии на ЧМ

На Sound Up пройдет первый в России концерт исландки Эмилианы Торрини
Мероприятие пройдет в поддержку первого выступления сборной Исландии на ЧМ

Австралия присоединилась к массовой высылке российских дипломатов

Поводом для санкций послужило «дело Скрипаля»

Австралия присоединилась к массовой высылке российских дипломатов
Поводом для санкций послужило «дело Скрипаля»

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россия укрепила позиции в рейтинге гендерного равенства

Ближе всего к паритету между полами приблизились страны Скандинавии

Россия укрепила позиции в рейтинге гендерного равенства
Ближе всего к паритету между полами приблизились страны Скандинавии

Сколько стоит жизнь в Рейкьявике
Сколько стоит жизнь в Рейкьявике Узнали про стоимость жилья, продуктов, медицины и развлечений в стране вулканов и гейзеров
Сколько стоит жизнь в Рейкьявике

Сколько стоит жизнь в Рейкьявике
Узнали про стоимость жилья, продуктов, медицины и развлечений в стране вулканов и гейзеров

Блокировка SlideShare, покупки «Открытия» и робот для буддистских похорон

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Блокировка SlideShare, покупки «Открытия» и робот для буддистских похорон
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров

В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике

Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров
В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике

Новая покупка Google, скрытый режим Tinder и образование Цукерберга

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая покупка Google, скрытый режим Tinder и образование Цукерберга
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

В «Музеоне» пройдёт фестиваль исландского кино

Фестиваль пройдёт с 3 по 7 августа в летнем кинотеатре парка

В «Музеоне» пройдёт фестиваль исландского кино
Фестиваль пройдёт с 3 по 7 августа в летнем кинотеатре парка

6 стран, где не встретишь русских туристов
6 стран, где не встретишь русских туристов Куда сбежать от плохих новостей
6 стран, где не встретишь русских туристов

6 стран, где не встретишь русских туристов
Куда сбежать от плохих новостей

В Москве пройдёт зимняя акция «На работу на велосипеде»

Участники акции получат бонусы в кафе, парикмахерских и других заведениях города

В Москве пройдёт зимняя акция «На работу на велосипеде»
Участники акции получат бонусы в кафе, парикмахерских и других заведениях города

В России резко подорожает рыба

Поставщикам придётся понести дополнительные издержки, чтобы преодолеть последствия расширения продуктового эмбарго на Исландию

В России резко подорожает рыба
Поставщикам придётся понести дополнительные издержки, чтобы преодолеть последствия расширения продуктового эмбарго на Исландию

Ещё семь стран поддержали санкции ЕС против России

Они присоединились к продлению как секторальных санкций, так и ограничений против Крыма и Севастополя

Ещё семь стран поддержали санкции ЕС против России
Они присоединились к продлению как секторальных санкций, так и ограничений против Крыма и Севастополя

Исландия отказалась от вступления в ЕС

Страна отозвала заявку на присоединение к блоку, поданную ещё в 2009 году

Исландия отказалась от вступления в ЕС
Страна отозвала заявку на присоединение к блоку, поданную ещё в 2009 году

Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца
Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца The Village узнал, как солнечная терапия спасает людей от тоски в Канаде, Норвегии, Исландии, Великобритании
Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца

Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца
The Village узнал, как солнечная терапия спасает людей от тоски в Канаде, Норвегии, Исландии, Великобритании

Страны-кандидаты в ЕС присоединились к санкциям против России

Государства поддержали последний пакет ограничений, затрагивающий целые сектора экономики

Страны-кандидаты в ЕС присоединились к санкциям против России
Государства поддержали последний пакет ограничений, затрагивающий целые сектора экономики

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