Siesta: Демократичное испанское бистро в парке «Красная Пресня»
В будущем для гостей собираются проводить бранчи, винные дегустации, вечеринки и дни паэльи
Жоан Рока: «Стол в El Celler de Can Roca нужно бронировать за год вперёд» Анна Масловская поговорила с шеф-поваром и совладельцем El Celler de Can Roca, лучшего ресторана 2015 года по версии The World’s 50 Best Restaurants
Жоан Рока: «Стол в El Celler de Can Roca нужно бронировать за год вперёд» Анна Масловская поговорила с шеф-поваром и совладельцем El Celler de Can Roca, лучшего ресторана 2015 года по версии The World’s 50 Best Restaurants
В парке Горького пройдёт испанский гастрономический фестиваль «Посольство хорошей жизни»
Мероприятие продлится три дня – с 28 по 30 мая
Рецепты шефов: Испанские тапас Бренд-шеф петербургской сети баров «БарСлона» Артур Гошев рассказал, как приготовить традиционные испанские закуски: пататас бравас, тортилью, пинчо с хамоном и пармезаном и ещё две.
Рецепты шефов: Испанские тапас Бренд-шеф петербургской сети баров «БарСлона» Артур Гошев рассказал, как приготовить традиционные испанские закуски: пататас бравас, тортилью, пинчо с хамоном и пармезаном и ещё две.
Новое место: Лавка «Хамон и вино» В переулке недалеко от Тверской открылась гастрономическая лавка с небольшим кафе, где можно купить хамон, сыры, морепродукты и масла из Испании.