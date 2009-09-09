Программа отдела культуры на июль 2010 En español.Июль – разгар лета, пора путешествий, отпусков, отдыха, а в Санкт-Петербурге – замечательное время белых ночей. Поэтому мы и решили посвятить июль теме лета. В течение этого месяца мы поговорим о том, как и где лучше путешествовать, да и сами не раз выберемся на свежий воздух. Знакомься с программой на Июль – месяц Лета в ADELANTE! Мы ждем тебя на наших мероприятиях!Хочешь...