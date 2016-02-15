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Как люди экономят и теряют деньги в кризис
Личный опыт
Как люди экономят и теряют деньги в кризисThe Village собрал лучшие истории о проблемах с деньгами и разных необычных способах их решения
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Как люди экономят и теряют деньги в кризис
Личный опыт

Как люди экономят и теряют деньги в кризис The Village собрал лучшие истории о проблемах с деньгами и разных необычных способах их решения

Как у меня отняли банк
Личный опыт
Как у меня отняли банкГлава банка «Адмиралтейский» рассказал The Village, как у его банка отозвали лицензию, а его семью объявили в международный розыск
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Как у меня отняли банк
Личный опыт

Как у меня отняли банк Глава банка «Адмиралтейский» рассказал The Village, как у его банка отозвали лицензию, а его семью объявили в международный розыск

Что делать, если долго не можешь найти работу?
Работа
Что делать, если долго не можешь найти работу? The Village узнал у экспертов, как быть, если сотни отзывов на вакансии и десятки собеседований не помогают обрести рабочее место
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Что делать, если долго не можешь найти работу?
Работа

Что делать, если долго не можешь найти работу? The Village узнал у экспертов, как быть, если сотни отзывов на вакансии и десятки собеседований не помогают обрести рабочее место