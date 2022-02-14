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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Адвоката Ивана Павлова признали иноагентом за то, что он давал интервью другим иноагентам
14 февраля 2022

Адвоката Ивана Павлова признали иноагентом за то, что он давал интервью другим иноагентам

20 декабря 2021

Адвокаты «Команды 29» запустили правозащитный проект «Первый отдел»

«Они предприняли все для того, чтобы я уехал»: адвокат Иван Павлов — об объявлении его в розыск
обновлено29 октября 2021

«Они предприняли все для того, чтобы я уехал»: адвокат Иван Павлов — об объявлении его в розыск

26 июля 2021

Ивана Сафронова допросили как свидетеля по делу его адвоката Павлова. Теперь им запрещено общаться

2 мая 2021

Более 80 писателей и журналистов подписали открытое письмо в поддержку адвоката Ивана Павлова

30 апреля 2021

Суд запретил адвокату Ивану Павлову определенные действия

обновлено30 апреля 2021

Силовик пытался отобрать телефон у спецкора «Медузы» Светланы Рейтер. Он обхватил ее шею и душил

Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки

Адвокат назвал слова следователя «оговорочкой по Фрейду»

Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки

Как петербуржец 25 дней был секретарем суда, а потом год сидел в «Крестах»
Как петербуржец 25 дней был секретарем суда, а потом год сидел в «Крестах» Александра Эйвазова в конце июля отпустили из СИЗО № 1 — после освобождения он рассказал The Village, как все было
Как петербуржец 25 дней был секретарем суда, а потом год сидел в «Крестах»

Как петербуржец 25 дней был секретарем суда, а потом год сидел в «Крестах»
Александра Эйвазова в конце июля отпустили из СИЗО № 1 — после освобождения он рассказал The Village, как все было

Осужденных за SMS жительниц Сочи перевели в «Лефортово»

Об этом сообщил их адвокат

Осужденных за SMS жительниц Сочи перевели в «Лефортово»

Семья Дель согласилась с решением о лишении опеки над восемью детьми

Многодетная семья отозвала иск к полицейским и органам опеки

Семья Дель согласилась с решением о лишении опеки над восемью детьми

Мать изъятых приемных детей отказалась от иска к органам опеки и полиции

Юристы семьи надеются перевести ситуацию в «другое, пусть не судебное, но все же существующее русло»

Мать изъятых приемных детей отказалась от иска к органам опеки и полиции

Глава Библиотеки украинской литературы в Москве обжаловала домашний арест в ЕСПЧ

Наталья Шарина с 30 октября 2015 года находится под домашним арестом

Глава Библиотеки украинской литературы в Москве обжаловала домашний арест в ЕСПЧ

Директору библиотеки украинской литературы продлили домашний арест

Наталью Шарину обвиняют в возбуждении национальной ненависти и вражды

Директору библиотеки украинской литературы продлили домашний арест

К сотрудникам Библиотеки украинской литературы пришли с обысками (обновлено)

Обыски проходят у свидетелей по делу директора библиотеки, которую обвиняют в распространении экстремистских книг

К сотрудникам Библиотеки украинской литературы пришли с обысками (обновлено)