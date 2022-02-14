Адвоката Ивана Павлова признали иноагентом за то, что он давал интервью другим иноагентам
«Они предприняли все для того, чтобы я уехал»: адвокат Иван Павлов — об объявлении его в розыск
Ивана Сафронова допросили как свидетеля по делу его адвоката Павлова. Теперь им запрещено общаться
Более 80 писателей и журналистов подписали открытое письмо в поддержку адвоката Ивана Павлова
Силовик пытался отобрать телефон у спецкора «Медузы» Светланы Рейтер. Он обхватил ее шею и душил
Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки
Адвокат назвал слова следователя «оговорочкой по Фрейду»
Как петербуржец 25 дней был секретарем суда, а потом год сидел в «Крестах» Александра Эйвазова в конце июля отпустили из СИЗО № 1 — после освобождения он рассказал The Village, как все было
Семья Дель согласилась с решением о лишении опеки над восемью детьми
Многодетная семья отозвала иск к полицейским и органам опеки
Мать изъятых приемных детей отказалась от иска к органам опеки и полиции
Юристы семьи надеются перевести ситуацию в «другое, пусть не судебное, но все же существующее русло»
Глава Библиотеки украинской литературы в Москве обжаловала домашний арест в ЕСПЧ
Наталья Шарина с 30 октября 2015 года находится под домашним арестом
Директору библиотеки украинской литературы продлили домашний арест
Наталью Шарину обвиняют в возбуждении национальной ненависти и вражды
К сотрудникам Библиотеки украинской литературы пришли с обысками (обновлено)
Обыски проходят у свидетелей по делу директора библиотеки, которую обвиняют в распространении экстремистских книг