Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве пройдет вечеринка Jameson Irishhood

Ее тематикой станет соединение ирландской и азиатской культуры

В Москве пройдет вечеринка Jameson Irishhood

Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга
Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга Как красиво провести этот уик-энд
Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга

Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга
Как красиво провести этот уик-энд

Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены»
Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены» Как хорошо провести выходные в Москве
Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены»

Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены»
Как хорошо провести выходные в Москве

Вечеринка Jameson Irishhood в Bereg District

18 марта состоялась очередная полузакрытая вечеринка алкогольного бренда

Вечеринка Jameson Irishhood в Bereg District

Шесть московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика

Delicatessen, «Юность», ЭМА, «Уголёк», 8 Oz и Drink Your Seoul будут работать на одной улице и угощать гостей

Шесть московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика

Пять московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика

В мероприятии примут участие бары Denis Simachev, «Лебединое озеро», Delicatessen, Noor Electro и Drink Your Seoul

Пять московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика

“Jack Daniel's” & “Jameson” - или американский виски против ирландского….

“Jack Daniel's” & “Jameson”