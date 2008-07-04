В Москве пройдет вечеринка Jameson Irishhood
Ее тематикой станет соединение ирландской и азиатской культуры
Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга Как красиво провести этот уик-энд
Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга Как красиво провести этот уик-энд
Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены» Как хорошо провести выходные в Москве
Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены» Как хорошо провести выходные в Москве
Вечеринка Jameson Irishhood в Bereg District
18 марта состоялась очередная полузакрытая вечеринка алкогольного бренда
Шесть московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика
Delicatessen, «Юность», ЭМА, «Уголёк», 8 Oz и Drink Your Seoul будут работать на одной улице и угощать гостей
Пять московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика
В мероприятии примут участие бары Denis Simachev, «Лебединое озеро», Delicatessen, Noor Electro и Drink Your Seoul