Созданный в Петербурге язык программирования стал официальным для разработки на Android
Язык Kotlin разработала петербургская компания JetBrains
Созданный в Петербурге язык программирования стал официальным для разработки на Android Язык Kotlin разработала петербургская компания JetBrains
Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды Бесплатное мороженое в жару, галоши и зонт во время дождя и плед, когда холодно, — The Village узнал, чем компании скрашивают офисную жизнь сотрудников
Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды Бесплатное мороженое в жару, галоши и зонт во время дождя и плед, когда холодно, — The Village узнал, чем компании скрашивают офисную жизнь сотрудников
Интерьер недели (Петербург): Офис IT-компании JetBrains Семиэтажный офис IT-компании JetBrains с мансардой для переговоров, крышей для вечеринок и спортзалом с массажным кабинетом.
Интерьер недели (Петербург): Офис IT-компании JetBrains Семиэтажный офис IT-компании JetBrains с мансардой для переговоров, крышей для вечеринок и спортзалом с массажным кабинетом.
Офисные плюшки: На что готовы компании ради ценных сотрудников Компании нового типа готовы предложить ценным сотрудникам нечто большее, чем медстраховку или обеды. H&F выяснил, как они пытаются удержать ценные кадры.