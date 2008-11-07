Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах
А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака
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Дым над Москвой: Как кальянные захватывают город И смогут ли курительные лаунджи стать модными
Мосгордума запретила продавать вейпы несовершеннолетним
За вовлечение детей в курение начнут штрафовать
В Vernissage пройдет последняя вечеринка лета Goodbye Summer Party
В программе — фуд-корт, крафтовое пиво и танцы
Минздрав назвал сроки запрета кальяна в заведениях общепита
Курить кальян можно будет в кальянных, где не подают еду
Запретить кальяны и вейпы в общепите
Среди других предложений Минздрава — продавать алкоголь с 21 года
Госдуме предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним
Также планируется ограничить рекламу электронных сигарет
На что живут кальянщики Кальянщик, который приехал на работу в Москву из Харькова, рассказал о работе, угрозе вейперов, чаевых и тратах на жизнь
Дым над водой: Как антитабачный закон спровоцировал кальянный бум The Village узнал, почему в Москве появляется всё больше кальянных и кто на этом зарабатывает
В Госдуму внесён законопроект о запрете курения кальяна в общественных местах
За курение кальяна вне специально отведённых мест в документе предусмотрен штраф