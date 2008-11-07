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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах

А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака

Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах

10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе
10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе Самые интересные материалы о компаниях и городских сервисах
10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе

10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе
Самые интересные материалы о компаниях и городских сервисах

Дым над Москвой: Как кальянные захватывают город
Дым над Москвой: Как кальянные захватывают город И смогут ли курительные лаунджи стать модными
Дым над Москвой: Как кальянные захватывают город

Дым над Москвой: Как кальянные захватывают город
И смогут ли курительные лаунджи стать модными

Мосгордума запретила продавать вейпы несовершеннолетним

За вовлечение детей в курение начнут штрафовать

Мосгордума запретила продавать вейпы несовершеннолетним

В Vernissage пройдет последняя вечеринка лета Goodbye Summer Party

В программе — фуд-корт, крафтовое пиво и танцы

В Vernissage пройдет последняя вечеринка лета Goodbye Summer Party

Минздрав назвал сроки запрета кальяна в заведениях общепита

Курить кальян можно будет в кальянных, где не подают еду

Минздрав назвал сроки запрета кальяна в заведениях общепита

Запретить кальяны и вейпы в общепите

Среди других предложений Минздрава — продавать алкоголь с 21 года

Запретить кальяны и вейпы в общепите

Госдуме предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним

Также планируется ограничить рекламу электронных сигарет

Госдуме предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним

На что живут кальянщики
На что живут кальянщики Кальянщик, который приехал на работу в Москву из Харькова, рассказал о работе, угрозе вейперов, чаевых и тратах на жизнь
На что живут кальянщики

На что живут кальянщики
Кальянщик, который приехал на работу в Москву из Харькова, рассказал о работе, угрозе вейперов, чаевых и тратах на жизнь

Дым над водой: Как антитабачный закон спровоцировал кальянный бум
Дым над водой: Как антитабачный закон спровоцировал кальянный бум The Village узнал, почему в Москве появляется всё больше кальянных и кто на этом зарабатывает
Дым над водой: Как антитабачный закон спровоцировал кальянный бум

Дым над водой: Как антитабачный закон спровоцировал кальянный бум
The Village узнал, почему в Москве появляется всё больше кальянных и кто на этом зарабатывает

В Госдуму внесён законопроект о запрете курения кальяна в общественных местах

За курение кальяна вне специально отведённых мест в документе предусмотрен штраф

В Госдуму внесён законопроект о запрете курения кальяна в общественных местах

Табачное лобби: Как предприниматели из России учат французов курить кальян
Табачное лобби: Как предприниматели из России учат французов курить кальян Соосновательница ресторана Kurkoff Юлия Курченкова — о том, как организовать кальянный бизнес на Лазурном Берегу.
Табачное лобби: Как предприниматели из России учат французов курить кальян

Табачное лобби: Как предприниматели из России учат французов курить кальян
Соосновательница ресторана Kurkoff Юлия Курченкова — о том, как организовать кальянный бизнес на Лазурном Берегу.

Кальянщики о запрете на профессию и новых возможностях
Кальянщики о запрете на профессию и новых возможностях The Village пообщался с кальянщиками о том, чем они будут заниматься после запрета курения, и выяснил, где в Москве всё-таки можно будет покурить кальян
Кальянщики о запрете на профессию и новых возможностях

Кальянщики о запрете на профессию и новых возможностях
The Village пообщался с кальянщиками о том, чем они будут заниматься после запрета курения, и выяснил, где в Москве всё-таки можно будет покурить кальян

Custom Water Pipes: Кому нужны дизайнерские кальяны
Custom Water Pipes: Кому нужны дизайнерские кальяны Создатели компании Custom Water Pipes чуть не свернули производство кальянов, с трудом налаженное в Подмосковье, но потом нашли своих покупателей.
Custom Water Pipes: Кому нужны дизайнерские кальяны

Custom Water Pipes: Кому нужны дизайнерские кальяны
Создатели компании Custom Water Pipes чуть не свернули производство кальянов, с трудом налаженное в Подмосковье, но потом нашли своих покупателей.

Квартира недели (Киев)
Квартира недели (Киев) Двухуровневая квартира на улице Анны Ахматовой с интерьером в восточном стиле, розовой детской комнатой и тремя ванными.
Квартира недели (Киев)

Квартира недели (Киев)
Двухуровневая квартира на улице Анны Ахматовой с интерьером в восточном стиле, розовой детской комнатой и тремя ванными.

Suzy Wong Bar Жил был себе этот бар – кафе – ресторан – и просто хорошее место на улице Тимура Фрунзе. Всего неделю назад едем мы по этой улице и думаем, а не заехать ли к Suzy? и решили заехать. какого же было наше удивление, когда мы нашли здание бывшего заведения просто напросто снесенным. Тогда-то мы и поняли, что Москва когда-то не сразу строилась, а теперь, может тоже и не сразу, но очень...

Suzy Wong Bar