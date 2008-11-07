Suzy Wong Bar

Жил был себе этот бар – кафе – ресторан – и просто хорошее место на улице Тимура Фрунзе. Всего неделю назад едем мы по этой улице и думаем, а не заехать ли к Suzy? и решили заехать. какого же было наше удивление, когда мы нашли здание бывшего заведения просто напросто снесенным. Тогда-то мы и поняли, что Москва когда-то не сразу строилась, а теперь, может тоже и не сразу, но очень...