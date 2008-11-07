Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах
А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака
Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака
10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе Самые интересные материалы о компаниях и городских сервисах
Дым над Москвой: Как кальянные захватывают город И смогут ли курительные лаунджи стать модными
Мосгордума запретила продавать вейпы несовершеннолетним
За вовлечение детей в курение начнут штрафовать
Мосгордума запретила продавать вейпы несовершеннолетним За вовлечение детей в курение начнут штрафовать
В Vernissage пройдет последняя вечеринка лета Goodbye Summer Party
В программе — фуд-корт, крафтовое пиво и танцы
В Vernissage пройдет последняя вечеринка лета Goodbye Summer Party В программе — фуд-корт, крафтовое пиво и танцы
Минздрав назвал сроки запрета кальяна в заведениях общепита
Курить кальян можно будет в кальянных, где не подают еду
Минздрав назвал сроки запрета кальяна в заведениях общепита Курить кальян можно будет в кальянных, где не подают еду
Запретить кальяны и вейпы в общепите
Среди других предложений Минздрава — продавать алкоголь с 21 года
Запретить кальяны и вейпы в общепите Среди других предложений Минздрава — продавать алкоголь с 21 года
Госдуме предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним
Также планируется ограничить рекламу электронных сигарет
Госдуме предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним Также планируется ограничить рекламу электронных сигарет
На что живут кальянщики Кальянщик, который приехал на работу в Москву из Харькова, рассказал о работе, угрозе вейперов, чаевых и тратах на жизнь
Дым над водой: Как антитабачный закон спровоцировал кальянный бум The Village узнал, почему в Москве появляется всё больше кальянных и кто на этом зарабатывает
В Госдуму внесён законопроект о запрете курения кальяна в общественных местах
За курение кальяна вне специально отведённых мест в документе предусмотрен штраф