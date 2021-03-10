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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Во Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village 13 и 14 марта пройдет масленичный карнавал
10 марта 2021

Во Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village 13 и 14 марта пройдет масленичный карнавал

В День святого Патрика в Москве пройдут концерты волынщиков и карнавал

Фестиваль ирландской культуры Irish Week продлится с 13 по 24 марта

В День святого Патрика в Москве пройдут концерты волынщиков и карнавал

В центре Москвы проведут мексиканский День мертвых

Красную площадь украсят арт-объекты в виде гигантских скелетов, а гостям карнавала предложат сладости в виде черепов

В центре Москвы проведут мексиканский День мертвых

В «Аптекарском огороде» Хеллоуин отметят мистическим шоу

Гостей просят прийти в карнавальных костюмах

В «Аптекарском огороде» Хеллоуин отметят мистическим шоу

В Москве пройдет праздничный весенний парад

Участники парада будут идти по Тверскому бульвару в необычных шляпах и с яркими зонтиками

В Москве пройдет праздничный весенний парад

Замглавы УФАС по Петербургу изображает бандита

Фото Петра Яковлева опубликовали на странице ведомства в Facebook

Замглавы УФАС по Петербургу изображает бандита

В Новый год на Тверской улице пройдёт «Дисконочь»

С 22:00 до 02:00 на Тверской будут работать три площадки с музыкой в стиле диско-фанк, рок-н-ролл и техно

В Новый год на Тверской улице пройдёт «Дисконочь»

На ВДНХ пройдёт фестиваль мыльных пузырей Dreamflash

В программе — выступления духовых оркестров и театральных трупп, а также массовое пускание мыльных пузырей

На ВДНХ пройдёт фестиваль мыльных пузырей Dreamflash

Московский Хеллоуин в снимках Instagram Миньоны, лимоны, женская грудь, Полотенчик, оборотни в погонах и другие герои вечеринки Friendly Halloween #7, прошедшей 26 октября в московском клубе «16 тонн».

Московский Хеллоуин в снимках Instagram

Хеллоуин в Москве: 10 вечеринок
Хеллоуин в Москве: 10 вечеринок Ряженые, приезжие звёзды, модные дизайнеры, режиссёры и декораторы на хеллоуинских вечеринках в Москве.
Хеллоуин в Москве: 10 вечеринок

Хеллоуин в Москве: 10 вечеринок
Ряженые, приезжие звёзды, модные дизайнеры, режиссёры и декораторы на хеллоуинских вечеринках в Москве.

Карнавал в парке Горького в снимках Instagram Сегодня в московском парке Горького карнавальным шествием отметили 85-летие парка. И ни дождь, ни традиционно слабый интернет не помешали свидетелям и участникам маскарада отчитаться об увиденном.

Карнавал в парке Горького в снимках Instagram

Планы на выходные: 23−25 августа
Планы на выходные: 23−25 августа Карнавал в парке Горького, ночь «Во все тяжкие» в летнем «Пионере», фестиваль джаза в саду «Эрмитаж», живопись великих русских художников и рисунки поэтов в числе приметных событий выходных.
Планы на выходные: 23−25 августа

Планы на выходные: 23−25 августа
Карнавал в парке Горького, ночь «Во все тяжкие» в летнем «Пионере», фестиваль джаза в саду «Эрмитаж», живопись великих русских художников и рисунки поэтов в числе приметных событий выходных.

События недели: Карнавал в парке Горького, Врубель и Петров-Водкин, котики на ВВЦ
События недели: Карнавал в парке Горького, Врубель и Петров-Водкин, котики на ВВЦ Дайджест городских событий этой недели: рисунки Бродского и Маяковского, дворовый ужин Stay Hungry Garage, концерт Джейсона Мраза и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Карнавал в парке Горького, Врубель и Петров-Водкин, котики на ВВЦ

События недели: Карнавал в парке Горького, Врубель и Петров-Водкин, котики на ВВЦ
Дайджест городских событий этой недели: рисунки Бродского и Маяковского, дворовый ужин Stay Hungry Garage, концерт Джейсона Мраза и ещё несколько событий из календаря The Village.

Планы на выходные: 15−17 марта
Планы на выходные: 15−17 марта В выходные в Москве будут отмечать Масленицу и День святого Патрика, выступят Hadouken! и Адам Ламберт и завершится фестиваль анимации Klik!. Эти и другие события — в подборке The Village.
Планы на выходные: 15−17 марта

Планы на выходные: 15−17 марта
В выходные в Москве будут отмечать Масленицу и День святого Патрика, выступят Hadouken! и Адам Ламберт и завершится фестиваль анимации Klik!. Эти и другие события — в подборке The Village.