В День святого Патрика в Москве пройдут концерты волынщиков и карнавал
Фестиваль ирландской культуры Irish Week продлится с 13 по 24 марта
В День святого Патрика в Москве пройдут концерты волынщиков и карнавал Фестиваль ирландской культуры Irish Week продлится с 13 по 24 марта
В центре Москвы проведут мексиканский День мертвых
Красную площадь украсят арт-объекты в виде гигантских скелетов, а гостям карнавала предложат сладости в виде черепов
В центре Москвы проведут мексиканский День мертвых Красную площадь украсят арт-объекты в виде гигантских скелетов, а гостям карнавала предложат сладости в виде черепов
В «Аптекарском огороде» Хеллоуин отметят мистическим шоу
Гостей просят прийти в карнавальных костюмах
В «Аптекарском огороде» Хеллоуин отметят мистическим шоу Гостей просят прийти в карнавальных костюмах
В Москве пройдет праздничный весенний парад
Участники парада будут идти по Тверскому бульвару в необычных шляпах и с яркими зонтиками
В Москве пройдет праздничный весенний парад Участники парада будут идти по Тверскому бульвару в необычных шляпах и с яркими зонтиками
Замглавы УФАС по Петербургу изображает бандита
Фото Петра Яковлева опубликовали на странице ведомства в Facebook
Замглавы УФАС по Петербургу изображает бандита Фото Петра Яковлева опубликовали на странице ведомства в Facebook
В Новый год на Тверской улице пройдёт «Дисконочь»
С 22:00 до 02:00 на Тверской будут работать три площадки с музыкой в стиле диско-фанк, рок-н-ролл и техно
В Новый год на Тверской улице пройдёт «Дисконочь» С 22:00 до 02:00 на Тверской будут работать три площадки с музыкой в стиле диско-фанк, рок-н-ролл и техно
На ВДНХ пройдёт фестиваль мыльных пузырей Dreamflash
В программе — выступления духовых оркестров и театральных трупп, а также массовое пускание мыльных пузырей