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МЫ В СОЦСЕТЯХ

От клубня до пачки: Как выращивают, собирают и хранят картофель для чипсов
Промо
От клубня до пачки: Как выращивают, собирают и хранят картофель для чипсов
От клубня до пачки: Как выращивают, собирают и хранят картофель для чипсов
Промо

От клубня до пачки: Как выращивают, собирают и хранят картофель для чипсов

Предложение дня
22 января 2021

Запустить в продажу картофель «экономкласса»

Роскачество составило рекомендации по выбору картофеля

В первую очередь покупателям советуют обращать внимание на внешний вид клубней

Роскачество составило рекомендации по выбору картофеля

Запретить импортный картофель фри

Российские производители хотят сами обеспечивать потребности рынка в этом продукте

Запретить импортный картофель фри

Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой
Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой Канадский фастфуд из 50-х
Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой

Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой
Канадский фастфуд из 50-х

Что покупать на рынке прямо сейчас
Что покупать на рынке прямо сейчас Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах
Что покупать на рынке прямо сейчас

Что покупать на рынке прямо сейчас
Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах

Как делают чипсы

Как делают чипсыThe Village съездил на завод Frito Lay, чтобы узнать, как делают картофельные чипсы Lay's

Как делают чипсы

Как делают чипсы
The Village съездил на завод Frito Lay, чтобы узнать, как делают картофельные чипсы Lay's

Поставщик картошки для чипсов Lay’s локализует производство в РоссииТаким образом компания хочет избавиться от зависимости от запретов российских регуляторов

Поставщик картошки для чипсов Lay’s локализует производство в России

Блюдо из сета испанца Пако Моралеса в Door 19

Обжаренная масляная рыба с тушёными корнеплодами, цветной капустой и миндальной пенкой из сета Пако Моралеса в pop-up ресторане Door 19

Блюдо из сета испанца Пако Моралеса в Door 19

Картофельная запеканка с сыром и грибами Простой рецепт, как из вареной картошки, сыра и горсти шампиньонов, сделать невероятно вкусную картофельную запеканку

Картофельная запеканка с сыром и грибами

Картофель по-деревенски Нам понадобится:молодой картофельподсолнечное маслосоль и специифольгаТщательно моем картошку, нарезаем ее дольками.

Картофель по-деревенски

Картошка по-деревенски или нужен ли нам Mc? Однажды вечером в моей голове возникло: "Хочу макдаковскую картошку по-деревенски".

Картошка по-деревенски или нужен ли нам Mc?