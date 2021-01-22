Роскачество составило рекомендации по выбору картофеля
В первую очередь покупателям советуют обращать внимание на внешний вид клубней
Запретить импортный картофель фри
Российские производители хотят сами обеспечивать потребности рынка в этом продукте
Что покупать на рынке прямо сейчас Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах
Что покупать на рынке прямо сейчас Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах
Как делают чипсыThe Village съездил на завод Frito Lay, чтобы узнать, как делают картофельные чипсы Lay's
Как делают чипсы The Village съездил на завод Frito Lay, чтобы узнать, как делают картофельные чипсы Lay's
Поставщик картошки для чипсов Lay’s локализует производство в РоссииТаким образом компания хочет избавиться от зависимости от запретов российских регуляторов
Блюдо из сета испанца Пако Моралеса в Door 19
Обжаренная масляная рыба с тушёными корнеплодами, цветной капустой и миндальной пенкой из сета Пако Моралеса в pop-up ресторане Door 19
Картофельная запеканка с сыром и грибами Простой рецепт, как из вареной картошки, сыра и горсти шампиньонов, сделать невероятно вкусную картофельную запеканку
Картофель по-деревенски Нам понадобится:молодой картофельподсолнечное маслосоль и специифольгаТщательно моем картошку, нарезаем ее дольками.
Картошка по-деревенски или нужен ли нам Mc? Однажды вечером в моей голове возникло: "Хочу макдаковскую картошку по-деревенски".