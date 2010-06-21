Завтраки дома: Армянская яичница и каша В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана армянской кухни Dolmama Арман Закарян рассказывает, как приготовить современный армянский завтрак
Завтраки дома: Армянская яичница и каша В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана армянской кухни Dolmama Арман Закарян рассказывает, как приготовить современный армянский завтрак
Доставка каш проекта Barley&Millet
Каши Barley&Millet: гречка с горчицей и говядиной; овсянка со смородиной и пшёнка с грушей и кокосовым молоком
6 поздних завтраков в Москве The Village прошелся по кафе и ресторанам Москвы, чтобы выяснить, где в будние дни завтраки подают после полудня, сколько это стоит и из чего они состоят.
Кулеш: самое то для холостятского обеда Вообще, принято считать, что для холостятского ужина (и обеда тоже, кстати!) подойдут морепродукты (например, макароны по-флотски) или пельмени из магазина. Но как-то хочется себя уважать, но при этом не проводить каждый день часы на кухне, готовя себе что-то мегаэксклюзивное.