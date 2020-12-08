Каталог алкогольных напитков на «Яндекс.Маркете»
Пользователи сервиса могут сравнить цены на отдельные товары и связаться с продавцами
В Минкомсвязи отказались вывести рекламные каталоги из-под закона о СМИ
Иностранные компании опасаются, что в дальнейшем власти всё-таки могут взяться и за корпоративную прессу
Ikea убрала из рекламного журнала статью о гомосексуальной паре
Компания Ikea удалила статью о гомосексуальной паре из своего российского рекламного журнала в связи с законом о пропаганде гомосексуализма.