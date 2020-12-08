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МЫ В СОЦСЕТЯХ

8 декабря 2020

IKEA перестанет выпускать бумажный каталог. Он издавался почти 70 лет

Онлайн-каталог локальных российских брендов
Ссылка дня
30 августа 2020

Онлайн-каталог локальных российских брендов

Каталог алкогольных напитков на «Яндекс.Маркете»

Пользователи сервиса могут сравнить цены на отдельные товары и связаться с продавцами

Каталог алкогольных напитков на «Яндекс.Маркете»

В Минкомсвязи отказались вывести рекламные каталоги из-под закона о СМИ

Иностранные компании опасаются, что в дальнейшем власти всё-таки могут взяться и за корпоративную прессу

В Минкомсвязи отказались вывести рекламные каталоги из-под закона о СМИ

Ikea убрала из рекламного журнала статью о гомосексуальной паре

Компания Ikea удалила статью о гомосексуальной паре из своего российского рекламного журнала в связи с законом о пропаганде гомосексуализма.

Ikea убрала из рекламного журнала статью о гомосексуальной паре

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