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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями Facebook
Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями Facebook Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями Facebook

Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями Facebook
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»

Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Возвращение тамагочи, мебель для животных в IKEA и клип Мэрилина Мэнсона с Джонни Деппом
Возвращение тамагочи, мебель для животных в IKEA и клип Мэрилина Мэнсона с Джонни Деппом Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Возвращение тамагочи, мебель для животных в IKEA и клип Мэрилина Мэнсона с Джонни Деппом

Возвращение тамагочи, мебель для животных в IKEA и клип Мэрилина Мэнсона с Джонни Деппом
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красоты
Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красоты Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красоты

Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красоты
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Как я наблюдал за референдумом в Каталонии
Как я наблюдал за референдумом в Каталонии «Это было массовое выражение гласности, нам о таком уровне только мечтать»
Как я наблюдал за референдумом в Каталонии

Как я наблюдал за референдумом в Каталонии
«Это было массовое выражение гласности, нам о таком уровне только мечтать»

Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона

Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Сибирская язва в Италии, Facebook против «фабрики троллей» и новый сезон «Коня БоДжека»
Сибирская язва в Италии, Facebook против «фабрики троллей» и новый сезон «Коня БоДжека» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Сибирская язва в Италии, Facebook против «фабрики троллей» и новый сезон «Коня БоДжека»

Сибирская язва в Италии, Facebook против «фабрики троллей» и новый сезон «Коня БоДжека»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, Боготы
Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, Боготы Огненная вода на сахарном тростнике в Боготе, домашний хлеб с монетами в Скопье и пирог с тыквой и пеканскими орехами в Вашингтоне — The Village узнал, что готовят на Рождество в разных странах.
Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, Боготы

Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, Боготы
Огненная вода на сахарном тростнике в Боготе, домашний хлеб с монетами в Скопье и пирог с тыквой и пеканскими орехами в Вашингтоне — The Village узнал, что готовят на Рождество в разных странах.

Каталония - "игрушечная" и своенравная Каталония – это, конечно, часть Испании, но уж больно своенравная часть. Издревле борется за независимость. Край мозаики, пряной сангрии и ярых футбольных болельщиков.

Каталония - "игрушечная" и своенравная

Барселона – город мечта Волшебный город Барселона, где воздух пахнет ванилью, и очень позитивные люди, в который хочется возвращаться снова и снова.

Барселона – город мечта