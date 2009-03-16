Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями Facebook Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями Facebook Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Возвращение тамагочи, мебель для животных в IKEA и клип Мэрилина Мэнсона с Джонни Деппом Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Возвращение тамагочи, мебель для животных в IKEA и клип Мэрилина Мэнсона с Джонни Деппом Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красоты Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красоты Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Как я наблюдал за референдумом в Каталонии «Это было массовое выражение гласности, нам о таком уровне только мечтать»
Как я наблюдал за референдумом в Каталонии «Это было массовое выражение гласности, нам о таком уровне только мечтать»
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Сибирская язва в Италии, Facebook против «фабрики троллей» и новый сезон «Коня БоДжека» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Сибирская язва в Италии, Facebook против «фабрики троллей» и новый сезон «Коня БоДжека» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, Боготы Огненная вода на сахарном тростнике в Боготе, домашний хлеб с монетами в Скопье и пирог с тыквой и пеканскими орехами в Вашингтоне — The Village узнал, что готовят на Рождество в разных странах.
Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, Боготы Огненная вода на сахарном тростнике в Боготе, домашний хлеб с монетами в Скопье и пирог с тыквой и пеканскими орехами в Вашингтоне — The Village узнал, что готовят на Рождество в разных странах.
Каталония - "игрушечная" и своенравная Каталония – это, конечно, часть Испании, но уж больно своенравная часть. Издревле борется за независимость. Край мозаики, пряной сангрии и ярых футбольных болельщиков.
Барселона – город мечта Волшебный город Барселона, где воздух пахнет ванилью, и очень позитивные люди, в который хочется возвращаться снова и снова.