Кефир vs. квас: На чем готовят окрошку в ресторанах
Единственная статистика, которой можно доверять этим летом
В России начали изымать из продажи молоко и кефир «Вимм-Билль-Данна»
Продукцию компании признали опасной из-за вспышки ящура во Владимирской области
Как делают молочные продукты The Village продолжает узнавать, как производятся разные вещи. На этот раз мы побывали на ферме и молокозаводе братьев Чебурашкиных
Как делают молочные продукты The Village продолжает узнавать, как производятся разные вещи. На этот раз мы побывали на ферме и молокозаводе братьев Чебурашкиных
Лимонный кекс Один из самых вкусных кексов, которые я когда-либо пробовала. Кекс сочный, влажный и плотный, с тонким цитрусовым ароматом. По вкусу напоминает берлинское печенье и пончики-донатс.
Нужно ли нам пить молоко? Так ли на самом деле полезны молочные продукты, как об этом твердит телевизионная реклама?