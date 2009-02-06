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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кефир vs. квас: На чем готовят окрошку в ресторанах

Единственная статистика, которой можно доверять этим летом

Кефир vs. квас: На чем готовят окрошку в ресторанах

Лучшие и худшие марки кефира

Роскачество проверило 36 брендов

Лучшие и худшие марки кефира

В России начали изымать из продажи молоко и кефир «Вимм-Билль-Данна»

Продукцию компании признали опасной из-за вспышки ящура во Владимирской области

В России начали изымать из продажи молоко и кефир «Вимм-Билль-Данна»

Как делают молочные продукты
Как делают молочные продукты The Village продолжает узнавать, как производятся разные вещи. На этот раз мы побывали на ферме и молокозаводе братьев Чебурашкиных
Как делают молочные продукты

Как делают молочные продукты
The Village продолжает узнавать, как производятся разные вещи. На этот раз мы побывали на ферме и молокозаводе братьев Чебурашкиных

Лимонный кекс Один из самых вкусных кексов, которые я когда-либо пробовала. Кекс сочный, влажный и плотный, с тонким цитрусовым ароматом. По вкусу напоминает берлинское печенье и пончики-донатс.

Лимонный кекс

Нужно ли нам пить молоко? Так ли на самом деле полезны молочные продукты, как об этом твердит телевизионная реклама?

Нужно ли нам пить молоко?