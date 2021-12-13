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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Осенний этап программы туристического кэшбэка начнется 25 августа

Осенний этап программы туристического кэшбэка начнется 25 августа

Получить кешбэк за туры по России можно будет с 18 января
13 декабря 2021

Получить кешбэк за туры по России можно будет с 18 января

26 декабря 2020

Пользователи «Яндекс.Плюс» заметили, что платят лишние деньги за такси. Они могут идти на «ненастоящий» кешбэк

1 октября 2020

Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних каникул

22 сентября 2020

EBay запустил кешбэк-сервис в России

28 августа 2020

Держатели карт «Мир» автоматически получат кешбэк в приложении «Едадил»

11 августа 2020

В кешбэк-сервисе от «Тинькофф» теперь можно подобрать ресторан

4 августа 2020

Клиенты «Тинькофф» смогут регулярно жертвовать свой кешбэк на благотворительность

обновлено10 августа 2020

Получить кешбэк за отдых в России можно будет с 21 августа

Как получить кешбэк за отдых в России

Подойдет не всем

Как получить кешбэк за отдых в России

«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам

Клиенты получат 20 % при оплате проезда или пополнении транспондера

«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам

Банки начали отменять кешбэк за онлайн-покупки

К лету все кредитные организации могут отказаться от программ лояльности

Банки начали отменять кешбэк за онлайн-покупки

Техобслуживание и ремонт автомобилей с кешбэком от «Тинькофф»

Специалисты проконтролируют работу автосервисов

Техобслуживание и ремонт автомобилей с кешбэком от «Тинькофф»

«Тинькофф» выпустил наклейки с QR-кодом для ресторанов. По ним можно забронировать столик со скидкой

QR-наклейки появились на дверях заведений в Москве и Петербурге

«Тинькофф» выпустил наклейки с QR-кодом для ресторанов. По ним можно забронировать столик со скидкой

Сбербанк выпустил свою карту для путешественников

Сбермили можно потратить на билеты или жилье

Сбербанк выпустил свою карту для путешественников

ВТБ отменит кешбэк на покупки за границей и бессрочные бонусы

Это произойдет из-за снижения банковской комиссии на операции с картами в Европе

ВТБ отменит кешбэк на покупки за границей и бессрочные бонусы

На что россияне тратят бонусы «Спасибо от Сбербанка»

И в каких регионах чаще всего используют программу лояльности

На что россияне тратят бонусы «Спасибо от Сбербанка»

Все или ничего: Рокетбанк запустил кешбэк-акцию «Щелчок Таляса»

Одна половина участников акции получит двухпроцентный кешбэк, а другая — потеряет однопроцентный

Все или ничего: Рокетбанк запустил кешбэк-акцию «Щелчок Таляса»

«Мегафон» запустил кешбэк при оплате услуг связи

У других операторов «большой четверки» такой опции нет

«Мегафон» запустил кешбэк при оплате услуг связи

«2ГИС» запустил кешбэк-сервис для покупки продуктов

В приложении уже есть десятки товаров, в том числе хлеб, молоко, фрукты, овощи и мороженое

«2ГИС» запустил кешбэк-сервис для покупки продуктов

Тинькофф-банк запустил кешбэк за покупки у определенных брендов

Покупателю вернут от 10 до 30 %

Тинькофф-банк запустил кешбэк за покупки у определенных брендов

Насколько выгодны кешбэк-сервисы
Насколько выгодны кешбэк-сервисы Какие условия предлагают сайты, которые возвращают часть денег за покупки, и чего стоит опасаться при их использовании
Насколько выгодны кешбэк-сервисы

Насколько выгодны кешбэк-сервисы
Какие условия предлагают сайты, которые возвращают часть денег за покупки, и чего стоит опасаться при их использовании

У национальных карт «Мир» появился кешбэк

Программа лояльности предусматривает возврат 10-15 % от стоимости покупок

У национальных карт «Мир» появился кешбэк

На национальных картах «Мир» появится кешбэк

Первыми в пилотном проекте примут участие три банка

На национальных картах «Мир» появится кешбэк

Сколько денег можно получить за покупки
Сколько денег можно получить за покупки The Village изучил программы кешбэка российских банков и узнал, за что они возвращают деньги
Сколько денег можно получить за покупки

Сколько денег можно получить за покупки
The Village изучил программы кешбэка российских банков и узнал, за что они возвращают деньги