Пользователи «Яндекс.Плюс» заметили, что платят лишние деньги за такси. Они могут идти на «ненастоящий» кешбэк
«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам
Клиенты получат 20 % при оплате проезда или пополнении транспондера
Банки начали отменять кешбэк за онлайн-покупки
К лету все кредитные организации могут отказаться от программ лояльности
Техобслуживание и ремонт автомобилей с кешбэком от «Тинькофф»
Специалисты проконтролируют работу автосервисов
«Тинькофф» выпустил наклейки с QR-кодом для ресторанов. По ним можно забронировать столик со скидкой
QR-наклейки появились на дверях заведений в Москве и Петербурге
Сбербанк выпустил свою карту для путешественников
Сбермили можно потратить на билеты или жилье
ВТБ отменит кешбэк на покупки за границей и бессрочные бонусы
Это произойдет из-за снижения банковской комиссии на операции с картами в Европе
На что россияне тратят бонусы «Спасибо от Сбербанка»
И в каких регионах чаще всего используют программу лояльности
Все или ничего: Рокетбанк запустил кешбэк-акцию «Щелчок Таляса»
Одна половина участников акции получит двухпроцентный кешбэк, а другая — потеряет однопроцентный
«Мегафон» запустил кешбэк при оплате услуг связи
У других операторов «большой четверки» такой опции нет
«2ГИС» запустил кешбэк-сервис для покупки продуктов
В приложении уже есть десятки товаров, в том числе хлеб, молоко, фрукты, овощи и мороженое
Тинькофф-банк запустил кешбэк за покупки у определенных брендов
Покупателю вернут от 10 до 30 %
Насколько выгодны кешбэк-сервисы Какие условия предлагают сайты, которые возвращают часть денег за покупки, и чего стоит опасаться при их использовании
У национальных карт «Мир» появился кешбэк
Программа лояльности предусматривает возврат 10-15 % от стоимости покупок
На национальных картах «Мир» появится кешбэк
Первыми в пилотном проекте примут участие три банка