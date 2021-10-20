20 октября 2021
В «Кидзании» появилась микролаборатория. Дети смогут попробовать себя в роли биолога!
В «Кидзании» проведут детские выпускные
В программе — интерактивное шоу, квест и вручение сувениров
В парке «Кидзания» открылась зона горно-металлургического комплекса
На площадке представлены диспетчерская, плавильный цех и музей «Покоряем север»
«Кидзания» проведет вечер для взрослых
Посетители смогут попробовать себя в любой из представленных в центре профессий
Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в Москве The Village сходил в только что открывшийся детский парк «Кидзания» и узнал, как он устроен
Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в Москве The Village сходил в только что открывшийся детский парк «Кидзания» и узнал, как он устроен
В Москве открывается парк для детей «Кидзания»
«Кидзания» — это мини-город для детей до 14 лет, в котором они пробуют себя в разных профессиях