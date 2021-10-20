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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В «Кидзании» появилась микролаборатория. Дети смогут попробовать себя в роли биолога!
20 октября 2021

В «Кидзании» появилась микролаборатория. Дети смогут попробовать себя в роли биолога!

«Кидзания» проведет вечеринку для взрослых

На мероприятии можно освоить более ста профессий

«Кидзания» проведет вечеринку для взрослых

В «Кидзании» проведут детские выпускные

В программе — интерактивное шоу, квест и вручение сувениров

В «Кидзании» проведут детские выпускные

В «Кидзании» пройдет театральный фестиваль Art Fest

Гостей ждут мастер-классы и шоу талантов

В «Кидзании» пройдет театральный фестиваль Art Fest

В парке «Кидзания» открылась зона горно-металлургического комплекса

На площадке представлены диспетчерская, плавильный цех и музей «Покоряем север»

В парке «Кидзания» открылась зона горно-металлургического комплекса

«Кидзания» проведет вечер для взрослых

Посетители смогут попробовать себя в любой из представленных в центре профессий

«Кидзания» проведет вечер для взрослых

Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в Москве
Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в Москве The Village сходил в только что открывшийся детский парк «Кидзания» и узнал, как он устроен
Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в Москве

Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в Москве
The Village сходил в только что открывшийся детский парк «Кидзания» и узнал, как он устроен

В Москве открывается парк для детей «Кидзания»

«Кидзания» — это мини-город для детей до 14 лет, в котором они пробуют себя в разных профессиях

В Москве открывается парк для детей «Кидзания»