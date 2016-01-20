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Новости

«Кидзания» проведет вечеринку для взрослых

На мероприятии можно освоить более ста профессий

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Новости

«Кидзания» проведет вечеринку для взрослых На мероприятии можно освоить более ста профессий

Новости

В «Кидзании» проведут детские выпускные

В программе — интерактивное шоу, квест и вручение сувениров

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Новости

В «Кидзании» проведут детские выпускные В программе — интерактивное шоу, квест и вручение сувениров

Новости

В «Кидзании» пройдет театральный фестиваль Art Fest

Гостей ждут мастер-классы и шоу талантов

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Новости

В «Кидзании» пройдет театральный фестиваль Art Fest Гостей ждут мастер-классы и шоу талантов

Новости

В парке «Кидзания» открылась зона горно-металлургического комплекса

На площадке представлены диспетчерская, плавильный цех и музей «Покоряем север»

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Новости

В парке «Кидзания» открылась зона горно-металлургического комплекса На площадке представлены диспетчерская, плавильный цех и музей «Покоряем север»

Weekend

«Кидзания» проведет вечер для взрослых

Посетители смогут попробовать себя в любой из представленных в центре профессий

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«Кидзания» проведет вечер для взрослых
Weekend

«Кидзания» проведет вечер для взрослых Посетители смогут попробовать себя в любой из представленных в центре профессий

Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в Москве
Новое место
Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в МосквеThe Village сходил в только что открывшийся детский парк «Кидзания» и узнал, как он устроен
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Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в Москве
Новое место

Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в Москве The Village сходил в только что открывшийся детский парк «Кидзания» и узнал, как он устроен

Дети

В Москве открывается парк для детей «Кидзания»

«Кидзания» — это мини-город для детей до 14 лет, в котором они пробуют себя в разных профессиях

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Дети

В Москве открывается парк для детей «Кидзания» «Кидзания» — это мини-город для детей до 14 лет, в котором они пробуют себя в разных профессиях