Новости
«Кидзания» проведет вечеринку для взрослых На мероприятии можно освоить более ста профессий
Новости
В «Кидзании» проведут детские выпускные
В программе — интерактивное шоу, квест и вручение сувениров
Новости
В «Кидзании» проведут детские выпускные В программе — интерактивное шоу, квест и вручение сувениров
Новости
В «Кидзании» пройдет театральный фестиваль Art Fest Гостей ждут мастер-классы и шоу талантов
Новости
В парке «Кидзания» открылась зона горно-металлургического комплекса
На площадке представлены диспетчерская, плавильный цех и музей «Покоряем север»
Новости
В парке «Кидзания» открылась зона горно-металлургического комплекса На площадке представлены диспетчерская, плавильный цех и музей «Покоряем север»
Weekend
«Кидзания» проведет вечер для взрослых
Посетители смогут попробовать себя в любой из представленных в центре профессий
Weekend
«Кидзания» проведет вечер для взрослых Посетители смогут попробовать себя в любой из представленных в центре профессий
Новое место
Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в МосквеThe Village сходил в только что открывшийся детский парк «Кидзания» и узнал, как он устроен
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