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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»

«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»

«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»

«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»

Коротко: Пересказ расследования Голунова про хозяев кладбищ в Москве
Коротко: Пересказ расследования Голунова про хозяев кладбищ в Москве Как генералы ФСБ помогали захватить похоронный рынок
Коротко: Пересказ расследования Голунова про хозяев кладбищ в Москве

Коротко: Пересказ расследования Голунова про хозяев кладбищ в Москве
Как генералы ФСБ помогали захватить похоронный рынок

В Москве проведут цикл бесплатных экскурсий по историческим районам

В программу войдут квесты, автобусные маршруты и пешеходные прогулки

В Москве проведут цикл бесплатных экскурсий по историческим районам

«Театр.doc» объявил сбор денег на похороны Михаила Угарова

Драматургу не дают некоммерческого места на Троекуровском кладбище

«Театр.doc» объявил сбор денег на похороны Михаила Угарова

В столичном «Физтехпарке» открылось кладбище домашних роботов

Жители столицы смогут приносить туда роботов электронных питомцев, телефоны и многое другое

В столичном «Физтехпарке» открылось кладбище домашних роботов

В Москве изменилось расписание автобусов до кладбищ

Изменения вводятся на девяти маршрутах

В Москве изменилось расписание автобусов до кладбищ

Минстрой предложил создать службу «единого окна» для родственников умерших

Инициатива призвана упростить получение россиянами необходимых справок

Минстрой предложил создать службу «единого окна» для родственников умерших

На кладбищах Москвы отремонтируют пешеходные дорожки

Работы завершат в середине октября

На кладбищах Москвы отремонтируют пешеходные дорожки

Организовать коммерческие кладбища

В Кремле предложили бороться с резервированием мест

Организовать коммерческие кладбища

В России появилась электронная карта захоронений

С ее помощью можно найти могилу конкретного человека

В России появилась электронная карта захоронений

Ввести административные штрафы за продажу мест на кладбищах

Согласно действующему законодательству России, государство гарантирует бесплатное предоставление земли под могилу

Ввести административные штрафы за продажу мест на кладбищах

Сократить стоимость похорон президента России

С предложением выступило министерство обороны страны

Сократить стоимость похорон президента России

На трех московских кладбищах появился бесплатный Wi-Fi

Проект реализуется на Ваганьковском, Новодевичьем и Троекуровском кладбищах

На трех московских кладбищах появился бесплатный Wi-Fi

В России появится электронная карта кладбищ

Её тестирование начнётся уже в 2017 году

В России появится электронная карта кладбищ

Сколько стоит похоронить человека в Москве

Сколько стоит похоронить человека в МосквеС помощью экспертов The Village изучил работу столичного рынка ритуальных услуг

Сколько стоит похоронить человека в Москве

Сколько стоит похоронить человека в Москве
С помощью экспертов The Village изучил работу столичного рынка ритуальных услуг

На московских кладбищах обновили систему навигации

На Донском и Ваганьковском кладбищах появились новые указатели и светящиеся стелы

На московских кладбищах обновили систему навигации

Оплачивать услуги на кладбищах теперь можно картами

Терминалами по приёму карт оснастили 60 городских кладбищ

Оплачивать услуги на кладбищах теперь можно картами

После драки на Хованском кладбище проверят всю сферу ритуальных услуг Москвы

Комплексную проверку проведёт прокуратура

После драки на Хованском кладбище проверят всю сферу ритуальных услуг Москвы

На кладбищах Москвы установили около 60 вендинговых аппаратов

Посетители могут купить там воду, прохладительные напитки, кофе и снэки

На кладбищах Москвы установили около 60 вендинговых аппаратов

На московских кладбищах начнут принимать банковские карты

Сервис появится на 75 кладбищах столицы

На московских кладбищах начнут принимать банковские карты

На московских кладбищах появится Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi планируют оборудовать в первой половине 2016 года

На московских кладбищах появится Wi-Fi

Появилась онлайн-инструкция для бронирования места на кладбище

Запущенная властями Москвы электронная система исключает перепродажу участков

Появилась онлайн-инструкция для бронирования места на кладбище

Как я полюбил русскую смерть

Как я полюбил русскую смертьThe Village узнал у издателя журнала «Археология русской смерти» Сергея Мохова, откуда у него появился интерес к похоронам и кладбищам

Как я полюбил русскую смерть

Как я полюбил русскую смерть
The Village узнал у издателя журнала «Археология русской смерти» Сергея Мохова, откуда у него появился интерес к похоронам и кладбищам

Открылась горячая линия для покупателей мест под семейные склепы

Линия заработала вскоре после запуска электронного аукциона по продаже мест под фамильные захоронения

Открылась горячая линия для покупателей мест под семейные склепы

На московских кладбищах появятся «зоны психологического комфорта»

Кроме того, на новых кладбищах перестанут ставить ограды

На московских кладбищах появятся «зоны психологического комфорта»

На кладбищах Москвы начали продавать землю под родовые захоронения

Перепродавать данный участок будет запрещено, как и хоронить на нём людей, не являющихся родственниками владельца

На кладбищах Москвы начали продавать землю под родовые захоронения

В пасхальную ночь в Москве продлят работу наземного общественного транспорта

Всего в дни религиозных праздников на 40 специальных бесплатных маршрутах задействуют около 1 200 автобусов

В пасхальную ночь в Москве продлят работу наземного общественного транспорта

Москвичи смогут резервировать места на кладбище через интернет

Соответствующая услуга будет предусмотрена только для семейных захоронений

Москвичи смогут резервировать места на кладбище через интернет

Могильщик
Могильщик Землекоп с большого московского кладбища анонимно рассказал The Village о прыгающих на гробы, пьянстве и ненависти к кинорежиссёрам
Могильщик

Могильщик
Землекоп с большого московского кладбища анонимно рассказал The Village о прыгающих на гробы, пьянстве и ненависти к кинорежиссёрам

Что будет, если умереть в Москве без регистрации?
Что будет, если умереть в Москве без регистрации? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Что будет, если умереть в Москве без регистрации?

Что будет, если умереть в Москве без регистрации?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Организовать в России частные и религиозные кладбища

К подготовке соответствующего закона уже приступило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Организовать в России частные и религиозные кладбища

На кладбищах будут курсировать электромобили

Перемещаться по трём столичным кладбищам можно будет на электромобилях

На кладбищах будут курсировать электромобили

У московских кладбищ появилась своя газета Узнать всё о смерти, похоронах и льготах для семей усопших теперь можно в специальной бесплатной газете «Московский некрополь».

У московских кладбищ появилась своя газета

Pre Lachaise Если вы когда-нибудь будете в Париже – не поленитесь зайти на Восточное кладбище, или в русском переводе «кладбище папы Лашеза».

Pre Lachaise