«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»
«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»
Коротко: Пересказ расследования Голунова про хозяев кладбищ в Москве Как генералы ФСБ помогали захватить похоронный рынок
В Москве проведут цикл бесплатных экскурсий по историческим районам
В программу войдут квесты, автобусные маршруты и пешеходные прогулки
«Театр.doc» объявил сбор денег на похороны Михаила Угарова
Драматургу не дают некоммерческого места на Троекуровском кладбище
В столичном «Физтехпарке» открылось кладбище домашних роботов
Жители столицы смогут приносить туда роботов электронных питомцев, телефоны и многое другое
Минстрой предложил создать службу «единого окна» для родственников умерших
Инициатива призвана упростить получение россиянами необходимых справок
В России появилась электронная карта захоронений
С ее помощью можно найти могилу конкретного человека
Ввести административные штрафы за продажу мест на кладбищах
Согласно действующему законодательству России, государство гарантирует бесплатное предоставление земли под могилу
Сократить стоимость похорон президента России
С предложением выступило министерство обороны страны
На трех московских кладбищах появился бесплатный Wi-Fi
Проект реализуется на Ваганьковском, Новодевичьем и Троекуровском кладбищах
Сколько стоит похоронить человека в МосквеС помощью экспертов The Village изучил работу столичного рынка ритуальных услуг
Сколько стоит похоронить человека в Москве С помощью экспертов The Village изучил работу столичного рынка ритуальных услуг
На московских кладбищах обновили систему навигации
На Донском и Ваганьковском кладбищах появились новые указатели и светящиеся стелы
Оплачивать услуги на кладбищах теперь можно картами
Терминалами по приёму карт оснастили 60 городских кладбищ
После драки на Хованском кладбище проверят всю сферу ритуальных услуг Москвы
Комплексную проверку проведёт прокуратура
На кладбищах Москвы установили около 60 вендинговых аппаратов
Посетители могут купить там воду, прохладительные напитки, кофе и снэки
На московских кладбищах начнут принимать банковские карты
Сервис появится на 75 кладбищах столицы
На московских кладбищах появится Wi-Fi
Бесплатный Wi-Fi планируют оборудовать в первой половине 2016 года
Появилась онлайн-инструкция для бронирования места на кладбище
Запущенная властями Москвы электронная система исключает перепродажу участков
Как я полюбил русскую смертьThe Village узнал у издателя журнала «Археология русской смерти» Сергея Мохова, откуда у него появился интерес к похоронам и кладбищам
Как я полюбил русскую смерть The Village узнал у издателя журнала «Археология русской смерти» Сергея Мохова, откуда у него появился интерес к похоронам и кладбищам
Открылась горячая линия для покупателей мест под семейные склепы
Линия заработала вскоре после запуска электронного аукциона по продаже мест под фамильные захоронения
На московских кладбищах появятся «зоны психологического комфорта»
Кроме того, на новых кладбищах перестанут ставить ограды
На кладбищах Москвы начали продавать землю под родовые захоронения
Перепродавать данный участок будет запрещено, как и хоронить на нём людей, не являющихся родственниками владельца
В пасхальную ночь в Москве продлят работу наземного общественного транспорта
Всего в дни религиозных праздников на 40 специальных бесплатных маршрутах задействуют около 1 200 автобусов
Москвичи смогут резервировать места на кладбище через интернет
Соответствующая услуга будет предусмотрена только для семейных захоронений
Могильщик Землекоп с большого московского кладбища анонимно рассказал The Village о прыгающих на гробы, пьянстве и ненависти к кинорежиссёрам
Что будет, если умереть в Москве без регистрации? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Организовать в России частные и религиозные кладбища
К подготовке соответствующего закона уже приступило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
На кладбищах будут курсировать электромобили
Перемещаться по трём столичным кладбищам можно будет на электромобилях