«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»
Одно из окон в квартире Валерии Наумовой в петербургской многоэтажке на улице Беринга, 23, выходит на Смоленское православное кладбище. Однажды в пасхальную ночь Валерия выглянула в окно и увидела, как по кладбищу движется множество огней. Сперва она удивилась, а потом поняла, что это крестный ход.
Дом на Васильевском острове построили в 2008 году, а в начале 2016-го в интернете вируснулся снимок с видом на здание со стороны кладбища: надгробные плиты, обглоданные ноябрем ветки деревьев, пожухлая листва и в тон ей — этажи. Фото разобрали на демотиваторы («переезд будет недолгим») и мемы («тихие соседи»).
Летом 2021 года мемный снимок вдруг воскрес в разных соцсетях — на этот раз с подписью «тихий двор». The Village исследовал, как устроено соседство жилого дома и действующего кладбища, где почти 200 лет назад хоронили умерших от холеры, а в наши дни — в том числе жертв ковида; каким образом в этот пейзаж интегрировали исламский центр; как некрополь сочетает функции парка и не странно ли жить в квартире с видом на склеп.
Дом у Смоленского кладбища
Адрес
улица Беринга, 23, корп. 2
Постройка
2008 год
Застройщик
«Строительный трест»
Проектировщик
архитектурная мастерская Арзиманова И. Б.
этажей
16
квартир
547
Фотограф The Village попробовал повторить снимок «Тихие соседи»
«Дом стоит не на самóм кладбище, как кажется, глядя на снимок. Это явное „передергивание“ от фотографа», — пишет местная жительница Инна. Она живет здесь с 2009-го, а вообще выросла на Васильевском. На Смоленском похоронены некоторые ее родственники и знакомые, семья регулярно навещает их могилы «без повода» («Точно реже бы вспоминали, не будь такой вид из окна»). При переезде Инну — в отличие от ее мужа — не смущала близость кладбища, но тогда «оно было совсем другим, реальный экопарк с историческими достопримечательностями».
Фотографа, который снял мем про «тихих соседей», мы так и не смогли найти. Инна считает, что снимок получился неправдоподобно хтоническим из-за ракурса и широкоугольного объектива. «На самом деле, дом и двор от могил отделены нормальным расстоянием: газораспределительная станция, а за ней еще проезд — Бекетовская улица». Помимо проезда, от территории кладбища дом отделяет серый забор в ромбик.
По строительным правилам, актуальным на время постройки дома, санитарно-защитная зона между жилым зданием и кладбищем должна была составлять от 300 метров (по современным СанПиН — не меньше 500 метров, но на практике дома можно легально строить гораздо ближе). От торца дома на Беринга до Крымской дорожки Смоленского кладбища, судя по «Яндекс.Картам», — меньше 30 метров. На момент публикации мы не получили комментарий застройщика о том, как так вышло.
«Исторические кладбища давно окружены городом, поэтому пустые зоны по возможности используют для строительства новых домов. Например, в московском Лефортово также появился ЖК с видом на Введенское кладбище», — рассказывает студентка института философии СПбГУ Валерия Ефремова, которая в этом году собрала деньги на восстановление склепа генерал-майора Александра фон Бекмана (более известного как «беседка брата» из одноименного фильма Алексея Балабанова) на Смоленском лютеранском кладбище — оно находится в километре от дома на Беринга, на противоположном берегу Смоленки. Через дорогу от прилегающего к нему Армяно-Григорианского кладбища тоже появилась новостройка, 13-этажный ЖК «Айно», добавляет Валерия.
Единственный жилой дом в современном Петербурге, который стоял непосредственно на кладбище (Малоохтинском) — постройка начала XX века на Новочеркасском проспекте, 8, корпус 3 (бывший приют престарелых девиц и вдов). Но в 2010-м ее начали расселять, чтобы открыть здесь психдиспансер. Что-то пошло не так, и богоугодное заведение в дом на кладбище не въехало — сейчас он стоит заброшенный, ветшая.
Формально дом относится к эпохе капрома
При проектировании дома на Беринга, 23, тему кладбища не обыгрывали, но метафоры в архитектуре присутствуют (во всяком случае — декларативно). На сайте АМ Арзиманова, в которой спроектировали дом, раньше было указано, что «конфигурация <здания> повторяет очертание реки Смоленки».
По формальным признакам (году постройки) жилой комплекс относится к эпохе капиталистического романтизма. Этот термин придумали и ввели в оборот трое исследователей из Петербурга. Он подразумевает постройки 1991–2008 годов на постсоветском пространстве.
Даниил Веретенников
архитектор-градопланировщик в бюро MLA+, соавтор проекта «Клизма романтизма»
Жилой комплекс <на Беринга> — типичный представитель «предзакатного» этапа эпохи капиталистического романтизма, когда эффективность стала важнее, чем эффектность. На практике это привело к тому, что архитектурный образ новостроек стал все больше подчиняться соображениям экономии и утилитарности, излишеств и буйства форм становилось все меньше, а в число «продающих» качеств архитектуры вновь вернулись благородное спокойствие и сдержанность. Однако до полной художественной стерильности, хорошо знакомой петербуржцам по микрорайонам конца нулевых, тут еще далеко: в отделке фасадов применена довольно широкая палитра отделочных материалов и средств художественной выразительности. Торцы дома, обращенные в сторону кладбища, даже украшены чем-то вроде упрощенного ордера.
Градостроительное решение участка оставляет вопросы. В самом факте соседства жилого дома и кладбища лично я не вижу ничего плохого — из окон верхних этажей могил не видно и кладбище больше напоминает густой парк — но планировку самого участка вряд ли можно назвать удачной. Дом раскрывается широким курдонером в сторону кладбища. Если бы не разделяющие их заборы, складывалось бы полное впечатление, что авторы стремились сделать двор продолжением кладбищенской территории. Мертвецкая скудость дворового благоустройства лишь подкрепляет это впечатление.
Рядом с домом на Беринга находится исламский центр
Детская площадка во дворе находится в месте сильного ветродуя, современного игрового оборудования на ней нет — «даже песочница у нас малюсенькая», пишет местная жительница Инна. Поэтому двор на Беринга, 23, не такой популярный, как другие окрестные площадки.
Да и вообще «чужие здесь не ходят» — даже в открывшийся недавно пункт выдачи заказов «Озона», рассказывает еще одна жительница дома Юлия. Они с мужем переехали на Беринга в 2011 году, до этого жили недалеко — в районе станции «Приморская»: «Ориентировались на близость метро, про кладбище, кажется, мы тогда даже не думали. Суеверные <люди>, наверное, не купили бы <квартиру в доме у кладбища>. Улица Беринга была практически пустой. Симпатичный проход вдоль реки Смоленки — плавают утки, летом отдыхают и загорают люди. Подкупил такой маленький оазис».
«Тихим двором» особенно активно пользуются подростки. Инна считает, что он хорош для подвижных игр (мяч, догонялки, гонки на самокатах), «поскольку променад во дворе длинный, а цокольные этажи высокие, это удобно».
Авторы объявлений о сдаче в аренду квартир в доме на Беринга лукавят, когда пишут про «закрытый двор». Инна пишет, что управляющая компания не решила проблемы с межеванием земли под ЖК, поэтому соседи не могут огородить территорию и упорядочить парковку. «Пробовали ставить шлагбаум, но потом его пришлось снимать, потому что он был незаконно установлен», — говорит местная жительница Валерия Наумова. Несмотря на это она считает двор на Беринга безопасным пространством и рассказывает, что летом ее парадная часто бывает открыта: «Это немного напоминает детство, когда не было домофонов».
В связи с парковкой у жильцов бывают трения с гостями культурно-просветительского центра (КПЦ) Дагестан. Его построили на улице Беринга, 23, корпус 3, в начале 2010-х, это четырехэтажное здание с мечетью, оно находится справа от ЖК. «Удобное место. Другие варианты [мы] рассматривали, но это оказалось лучшее», — представитель Центра Расул Османов объясняет, почему мусульманская община выбрала участок рядом с православным кладбищем.
«[Центр] мешает обилием чужих людей и их нескромным поведением. Женщины жаловались на них. По пятницам вокруг очень много посторонних, посещающих исламское заведение», — пишет врач, житель дома на Беринга Олег. Он живет здесь с 2009 года — близость кладбища его никогда не смущала: «Лучше, чем ЗСД под окном, как в квартире моих родителей».
Расул Османов рассказывает, что с соседями из жилого дома представители КПЦ общаются в группе во «ВКонтакте». «В целом уже привыкли друг к другу. Иногда они жалуются на скопление автомобилей, мы в свою очередь постоянно призываем наших гостей парковаться подальше, например, на улице Беринга».
Инциденты с участием гостей КПЦ никто из опрошенных нами жильцов не смог припомнить. Вообще единственное памятное соседям происшествие, связанное с домом, было 23 декабря 2020 года: с 15-го этажа сорвался мужчина. Он упал на козырек одной из парадных — и был жив, когда машина скорой увезла его в больницу.
«Потенциальная бомба для снижения стоимости наших квартир»
Так один из жителей отреагировал на наше предложение об интервью о жизни в доме на Беринга, 23, — по его наблюдениям, многие соседи разделяют этот испуг.
Инна хочет переехать из «дома у кладбища». Не из-за некрополя — близость к нему она считает преимуществом. Просто у Инны многодетная семья, нужна квартира побольше — а адекватных предложений в ее доме нет.
На ЦИАН и Авито мы нашли пять объявлений о продаже квартир на Беринга, 23, корпус 2, все — однушки:
— 32-метровая студия с мебелью и техникой за 7,7 миллиона рублей;
— две 40-метровые однушки по 11 миллионов;
— «видовая» квартира («все городские салюты видны из окна!») за 13 миллионов;
— 53-метровая — за 13,5 миллиона.
Объявлений о сдаче в аренду — четыре: от посуточной (2900 рублей) однушки до трешки за 60 тысяч в месяц. «Очень тихое место!» — сообщает автор одного из объявлений. О близости кладбища в публикациях — ни слова.
Инна пишет, что кто-то из жильцов засадил елями ближайшую к дому дорожку кладбища, идущую недалеко от забора в ромбик. «Скоро ели вырастут и скроют большую часть вида на могилы».
Но вид на могилы может быть и достопримечательностью
Из окна Валерии Наумовой видно пустой заброшенный, в подпалинах, склеп; на фундаменте кто-то из наших современников неровно вывел: «Сынам великой России». Валерия показывает склеп друзьям: «Вот такая достопримечательность». Одни удивляются — как можно жить с таким видом? Другие говорят: зато свежий воздух и есть где погулять.
На Беринга, 23, Валерия переехала в августе 2011 года из Приморского района. Она училась в СПбГУ и искала дом поближе к вузу: «Поначалу были вопросы к виду. Но на самом деле на кладбище много деревьев, и в теплое время года кажется, что это парк». Героиня показывает летнее фото: зелень — обильная, буйная, могилы спрятаны среди деревьев, а дом на Беринга почти не видно.
Сейчас Валерия — депутат муниципального округа Васильевский. Беринга, 23, — формально в границах МО, но на практике вместе с домами №№ 25 и 27 отделен от прочего округа Смоленским православным кладбищем. «И получается, что события, на которые я приглашаю как депутат, для жителей наших домов не так актуальны, потому что это где-то там, за кладбищем».
Гораздо ближе, в семистах метрах, — станция метро «Приморская» на соседнем острове Декабристов. «Василеостровская» — в паре с лишним километров. Валерия обычно пользуется кладбищем, чтобы срезать дорогу к линиям.
Смоленское кладбище часто используют как парк
Администратор василеостровского фейсбук-сообщества «От Стрелки до Гавани» Дмитрий Мантуров проводит благотворительные экскурсии по Смоленскому кладбищу. На них обычно приходят местные жители: «Как-то раз в группе были мама с взрослой дочкой, и мама говорит: „Это Маша, она выросла на кладбище — я ее тут в коляске катала“».
Дмитрий перечисляет четыре функции Смоленского кладбища:
- Место упокоения (действующее кладбище);
- Центр паломничества: «Часовня Ксении Петербургской — место, куда люди идут бесконечным потоком, причем не только в церковные праздники, но и в обычные будние и выходные дни»;
- Музей под открытым небом: «Это часть культурного наследия нашего города, здесь множество художественно и исторически ценных надгробий»;
- Парк («настоящего» большого парка на Васильевском острове нет).
Последняя функция предсказуемо вызывает споры в фейсбучном сообществе. В советское время на Смоленском православном василеостровские школьники катались на лыжах в рамках уроков физкультуры — сегодня многие сакрализируют территорию кладбища, считая мирскую активность на ней неуместной и даже оскорбительной. Дмитрий Мантуров приводит пример с открытием ресторана Ognivo на Малом проспекте В.О., у кладбища, весной 2021 года. Новость обсуждали так:
«Ресторан (построенный на могилах) с летней террасой, с которой открывается вид на кладбище. Да уж, заманчиво». (Алексей Нилов)
VS
«Рада, если ресторан оправдает надежды, станет популярным и не менее востребованным, чем кладбище». (Лена Паштинава)
Местная жительница Инна рассказывает, что кладбище используют для прогулок с детьми, особенно маленькими, в колясках — причем родителям некрополь нравится больше, чем окрестные детские площадки. Ребята постарше катаются в старой части Смоленского на самокатах. Также дети играют «на кладбищенской песочной куче на углу Малого проспекта и улицы Беринга».
Новости в этом нет, и сто лет назад жители тоже использовали кладбище как парк. Из воспоминаний литератора Измайлова: «С кладбищенских яблонь детьми мы сбивали кислые яблоки. В ограде <…> до сих пор растет единственный на кладбище кипарис <…>. Детьми мы рвали его благовонные веточки и растирали меж пальцев». Пренебрежение духом места порицали и в начале ХХ века. Автор брошюры 1906 года писал: «Не имея места, где бы можно было на свободе погулять и подышать свежим воздухом в нерабочее время, тысячи простого народа в воскресные и праздничные дни направляются на кладбище, причем многие из них проносят с собой спиртные напитки и, подвыпивши, позволяют себе такие вещи, которые вполне зазорны для христианина: рвут с могил цветы, ломают деревья, кресты, памятники, решетки, бьют стекла, учиняют драки и так далее».
«Вокруг Смоленского кладбища невозможно провести четкую границу и сказать: „Здесь место скорби и памяти, где жизнь остановилась, а тут — городское пространство, где жизнь продолжается“. На Васильевском острове все это перемешано», — подытоживает администратор «От Стрелки до Гавани» Дмитрий Мантуров.
Часть некрополя с видом на дом — бывшее холерное кладбище 1831 года
4 июля 1831 года архитектор Василий Алексеевич Глинка «приехал из должности, покушал с аппетитом ботвиньи со льдом, и к ночи уж его не стало». Затем за Глинкой «пришли с ног до головы засмоленные люди и в ту же ночь похоронили его на Смоленском холерном кладбище».
Гранитный жертвенник архитектора Глинки на Гельсингфорсской дорожке — один из немногих сохранившихся памятников 1831 года, когда в Петербурге была первая в истории города эпидемия холеры, и от Гаванского поля отрезали участок «специально для погребения умерших от этой болезни». Вот несколько выписок о других погребенных здесь:
«Жена священника Смоленской кладбищенской церкви <…>, 52 лет; погребена 25 июня 1831 года. Скончалась от холеры, погребена <…> по докторскому свидетельству: „умерла судорожною болезнью“».
«Костромской губернии Чухломского уезда <…> действительного тайного советника князя Куракина крестьянин <…>, 25 лет, погребен 21 сентября 1832 года; умер от холеры».
«Профессор С. Петербургского университета Николай Прокофьевич Щеглов, скончался 25 июня 1831 года (хол.уч.)»
После выпрямления русла Смоленки в 1858 году холерное кладбище соединилось с основным. Сейчас здесь находятся захоронения 2004-2009 годов.
Смоленское православное — действующее кладбище
Смоленское православное кладбище не намного младше Петербурга — оно появилось в XVIII веке. В 1938 году кладбище закрыли для погребений (но в блокаду использовали по назначению). В 1988-м на Смоленском развернули реставрационные работы. В 1990-е кладбище снова стало действующим.
31 мая 2021 года бабушка Катерины Романовой умерла от ковида. Четыре дня родные ждали вскрытия и только в пятницу, 4 июня, смогли похоронить ее. Выбрали Смоленское кладбище — в 20 минутах от своего дома. На Смоленском покоится дедушка Катерины, бабушку подхоронили в родственную могилу — героиня пишет, что организационно это было «не трудно». В конце июня умерла мама Катерины: «Ее похоронили в отдельную могилу 30 июня, захотели, чтобы она была „рядом“ с родителями. Это оказалось сложнее, [чем подхоронить], в первую очередь, финансово».
Героиню поразило «невероятное количество свежих могил» на Смоленском кладбище. Катерина присылает фото: на фоне берез, вплотную к старым, покрытым мхом надгробиям с крестами — десяток размеченных досками квадратных участков полтора на полтора метра. «В центре кладбища и ближе к улице Беринга и Малому проспекту идет очень активная расчистка, вырубка деревьев».
Местная жительница Инна пишет, что ее огорчает приближение новых захоронений к домам, «поскольку вырубаются деревья и заросли кустов, улетают жившие там десятилетиями птицы, включая соловьев. Меньше возможностей для прогулок, ведь поведение жизнерадостных детей не всегда там уместно (особенно если идет похоронная процессия)».
С другой стороны дома на Беринга появится еще одна многоэтажка
Сейчас за жилой многоэтажкой находится офисный недострой, официальный адрес — Беринга, 23, корпус 6. Здание в 2015 году начало возводить ООО «Невисс-комплекс». Из-за проблем у застройщика процесс остановился.
Жильцы неоднократно обращались в Смольный с просьбой снести заброшку и разбить на ее месте сквер.
Здание сносят прямо сейчас. На его месте хотят построить еще один жилой дом.