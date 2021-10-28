«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»

Рядом с домом на Беринга находится исламский центр

Детская площадка во дворе находится в месте сильного ветродуя, современного игрового оборудования на ней нет — «даже песочница у нас малюсенькая», пишет местная жительница Инна. Поэтому двор на Беринга, 23, не такой популярный, как другие окрестные площадки.

Да и вообще «чужие здесь не ходят» — даже в открывшийся недавно пункт выдачи заказов «Озона», рассказывает еще одна жительница дома Юлия. Они с мужем переехали на Беринга в 2011 году, до этого жили недалеко — в районе станции «Приморская»: «Ориентировались на близость метро, про кладбище, кажется, мы тогда даже не думали. Суеверные <люди>, наверное, не купили бы <квартиру в доме у кладбища>. Улица Беринга была практически пустой. Симпатичный проход вдоль реки Смоленки — плавают утки, летом отдыхают и загорают люди. Подкупил такой маленький оазис».

«Тихим двором» особенно активно пользуются подростки. Инна считает, что он хорош для подвижных игр (мяч, догонялки, гонки на самокатах), «поскольку променад во дворе длинный, а цокольные этажи высокие, это удобно».

Авторы объявлений о сдаче в аренду квартир в доме на Беринга лукавят, когда пишут про «закрытый двор». Инна пишет, что управляющая компания не решила проблемы с межеванием земли под ЖК, поэтому соседи не могут огородить территорию и упорядочить парковку. «Пробовали ставить шлагбаум, но потом его пришлось снимать, потому что он был незаконно установлен», — говорит местная жительница Валерия Наумова. Несмотря на это она считает двор на Беринга безопасным пространством и рассказывает, что летом ее парадная часто бывает открыта: «Это немного напоминает детство, когда не было домофонов».

В связи с парковкой у жильцов бывают трения с гостями культурно-просветительского центра (КПЦ) Дагестан. Его построили на улице Беринга, 23, корпус 3, в начале 2010-х, это четырехэтажное здание с мечетью, оно находится справа от ЖК. «Удобное место. Другие варианты [мы] рассматривали, но это оказалось лучшее», — представитель Центра Расул Османов объясняет, почему мусульманская община выбрала участок рядом с православным кладбищем.

«[Центр] мешает обилием чужих людей и их нескромным поведением. Женщины жаловались на них. По пятницам вокруг очень много посторонних, посещающих исламское заведение», — пишет врач, житель дома на Беринга Олег. Он живет здесь с 2009 года — близость кладбища его никогда не смущала: «Лучше, чем ЗСД под окном, как в квартире моих родителей».

Расул Османов рассказывает, что с соседями из жилого дома представители КПЦ общаются в группе во «ВКонтакте». «В целом уже привыкли друг к другу. Иногда они жалуются на скопление автомобилей, мы в свою очередь постоянно призываем наших гостей парковаться подальше, например, на улице Беринга».

Инциденты с участием гостей КПЦ никто из опрошенных нами жильцов не смог припомнить. Вообще единственное памятное соседям происшествие, связанное с домом, было 23 декабря 2020 года: с 15-го этажа сорвался мужчина. Он упал на козырек одной из парадных — и был жив, когда машина скорой увезла его в больницу.