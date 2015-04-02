Наземный общественный транспорт Москвы в пасхальную ночь (с 11 на 12 апреля) будет работать до 03:30. Об этом The Village сообщили в ГУП «Мосгортранс».

«В грядущую пасхальную ночь с 11 на 12 апреля для удобства горожан будет продлена работа основных автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов до 03:30», — прокомментировал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Как сообщил Михайлов ранее, в дни религиозных праздников, а именно 5, 12, 19 и 21 апреля 2015 года, в Москве на 40 специальных бесплатных маршрутах задействуют около 1,2 тысячи автобусов. По данным пресс-службы ГУП «Мосгортранс», бесплатные автобусы будут ходить к главным городским и пригородным кладбищам.