В пасхальную ночь в Москве продлят работу наземного общественного транспорта Всего в дни религиозных праздников на 40 специальных бесплатных маршрутах задействуют около 1 200 автобусов
Наземный общественный транспорт Москвы в пасхальную ночь (с 11 на 12 апреля) будет работать до 03:30. Об этом The Village сообщили в ГУП «Мосгортранс».
«В грядущую пасхальную ночь с 11 на 12 апреля для удобства горожан будет продлена работа основных автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов до 03:30», — прокомментировал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.
Как сообщил Михайлов ранее, в дни религиозных праздников, а именно 5, 12, 19 и 21 апреля 2015 года, в Москве на 40 специальных бесплатных маршрутах задействуют около 1,2 тысячи автобусов. По данным пресс-службы ГУП «Мосгортранс», бесплатные автобусы будут ходить к главным городским и пригородным кладбищам.
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