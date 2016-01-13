«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»
«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»
Коротко: Пересказ расследования Голунова про хозяев кладбищ в Москве Как генералы ФСБ помогали захватить похоронный рынок
В Москве проведут цикл бесплатных экскурсий по историческим районам
В программу войдут квесты, автобусные маршруты и пешеходные прогулки
В Москве проведут цикл бесплатных экскурсий по историческим районам В программу войдут квесты, автобусные маршруты и пешеходные прогулки
«Театр.doc» объявил сбор денег на похороны Михаила Угарова
Драматургу не дают некоммерческого места на Троекуровском кладбище
«Театр.doc» объявил сбор денег на похороны Михаила Угарова Драматургу не дают некоммерческого места на Троекуровском кладбище
В столичном «Физтехпарке» открылось кладбище домашних роботов
Жители столицы смогут приносить туда роботов электронных питомцев, телефоны и многое другое
В столичном «Физтехпарке» открылось кладбище домашних роботов Жители столицы смогут приносить туда роботов электронных питомцев, телефоны и многое другое
В Москве изменилось расписание автобусов до кладбищ Изменения вводятся на девяти маршрутах
Минстрой предложил создать службу «единого окна» для родственников умерших
Инициатива призвана упростить получение россиянами необходимых справок
Минстрой предложил создать службу «единого окна» для родственников умерших Инициатива призвана упростить получение россиянами необходимых справок
На кладбищах Москвы отремонтируют пешеходные дорожки Работы завершат в середине октября
Организовать коммерческие кладбища В Кремле предложили бороться с резервированием мест
В России появилась электронная карта захоронений
С ее помощью можно найти могилу конкретного человека
В России появилась электронная карта захоронений С ее помощью можно найти могилу конкретного человека
Ввести административные штрафы за продажу мест на кладбищах
Согласно действующему законодательству России, государство гарантирует бесплатное предоставление земли под могилу
Ввести административные штрафы за продажу мест на кладбищах Согласно действующему законодательству России, государство гарантирует бесплатное предоставление земли под могилу
Сократить стоимость похорон президента России
С предложением выступило министерство обороны страны
Сократить стоимость похорон президента России С предложением выступило министерство обороны страны
На трех московских кладбищах появился бесплатный Wi-Fi
Проект реализуется на Ваганьковском, Новодевичьем и Троекуровском кладбищах
На трех московских кладбищах появился бесплатный Wi-Fi Проект реализуется на Ваганьковском, Новодевичьем и Троекуровском кладбищах
В России появится электронная карта кладбищ Её тестирование начнётся уже в 2017 году
Сколько стоит похоронить человека в МосквеС помощью экспертов The Village изучил работу столичного рынка ритуальных услуг
Сколько стоит похоронить человека в Москве С помощью экспертов The Village изучил работу столичного рынка ритуальных услуг
На московских кладбищах обновили систему навигации
На Донском и Ваганьковском кладбищах появились новые указатели и светящиеся стелы
На московских кладбищах обновили систему навигации На Донском и Ваганьковском кладбищах появились новые указатели и светящиеся стелы
Оплачивать услуги на кладбищах теперь можно картами
Терминалами по приёму карт оснастили 60 городских кладбищ
Оплачивать услуги на кладбищах теперь можно картами Терминалами по приёму карт оснастили 60 городских кладбищ
После драки на Хованском кладбище проверят всю сферу ритуальных услуг Москвы
Комплексную проверку проведёт прокуратура
После драки на Хованском кладбище проверят всю сферу ритуальных услуг Москвы Комплексную проверку проведёт прокуратура
На кладбищах Москвы установили около 60 вендинговых аппаратов
Посетители могут купить там воду, прохладительные напитки, кофе и снэки
На кладбищах Москвы установили около 60 вендинговых аппаратов Посетители могут купить там воду, прохладительные напитки, кофе и снэки
На московских кладбищах начнут принимать банковские карты
Сервис появится на 75 кладбищах столицы