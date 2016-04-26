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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Трехгорной мануфактуре появится новый фуд-маркет

Он откроется в мае в здании редакции The Village

На Трехгорной мануфактуре появится новый фуд-маркет

Николай Переслегин получил премию президента за вклад в развитие архитектуры

В 2013 году он основал бюро Kleinewelt Architekten

Николай Переслегин получил премию президента за вклад в развитие архитектуры

Как будет выглядеть реконструированный кинотеатр «Великан» в парке Горького

Внутри собираются разбить сад и создать площадки для выставок

Как будет выглядеть реконструированный кинотеатр «Великан» в парке Горького

Какими будут крытые павильоны с американскими горками на ВДНХ

Аттракцион откроется в новом парке развлечений

Какими будут крытые павильоны с американскими горками на ВДНХ

15 лучших новых общественных зданий России

15 лучших новых общественных зданий РоссииСамые интересные в стране винодельня, завод, экоцентр и другие общественные здания последнего десятилетия

15 лучших новых общественных зданий России

15 лучших новых общественных зданий России
Самые интересные в стране винодельня, завод, экоцентр и другие общественные здания последнего десятилетия

Каким будет парк на Ходынском поле
Каким будет парк на Ходынском поле Архитекторы из Kleinewelt Architekten рассказали о своём проекте реконструкции парка
Каким будет парк на Ходынском поле

Каким будет парк на Ходынском поле
Архитекторы из Kleinewelt Architekten рассказали о своём проекте реконструкции парка

Как благоустроили Новодевичью и Фрунзенскую набережные

Обустройством территории занималось бюро Kleinewelt Architekten

Как благоустроили Новодевичью и Фрунзенскую набережные

На Ходынском поле начинают строить парк

Территорию парка планируют обустроить к 2018 году

На Ходынском поле начинают строить парк