На Навального завели дело о клевете против ветерана
Политик назвал холуями и предателями всех, кто призывает голосовать за поправки
На Навального завели дело о клевете против ветерана Политик назвал холуями и предателями всех, кто призывает голосовать за поправки
Суд Калмыкии объявил в розыск Елену Батурину — самую богатую женщину России
На вдову Лужкова завели уголовное дело о клевете
Суд Калмыкии объявил в розыск Елену Батурину — самую богатую женщину России На вдову Лужкова завели уголовное дело о клевете
Леонид Слуцкий станет консультантом по вопросу оскорблений властей в СМИ
Владимир Жириновский обвинил журналистов «Эха Москвы» в выступлениях «оскорбительного и клеветнического характера»
Леонид Слуцкий станет консультантом по вопросу оскорблений властей в СМИ Владимир Жириновский обвинил журналистов «Эха Москвы» в выступлениях «оскорбительного и клеветнического характера»
В Госдуму внесли законопроект о блокировке порочащей информации
Сейчас судебные приставы могут только штрафовать за неисполнение требования об удалении такой информации, но не требовать ее заблокировать
В Госдуму внесли законопроект о блокировке порочащей информации Сейчас судебные приставы могут только штрафовать за неисполнение требования об удалении такой информации, но не требовать ее заблокировать
Полиция возбудила уголовное дело о клевете из-за фильма «Дождя»
С заявлением в правоохранительные органы обратился бизнесмен Илья Трабер
Полиция возбудила уголовное дело о клевете из-за фильма «Дождя» С заявлением в правоохранительные органы обратился бизнесмен Илья Трабер
«Ведомости» признали ошибку при подготовке статьи о Фридмане
Шеф-редактор издания подтвердил, что за комментариями по материалу сотрудники газеты обратились не по адресу
«Ведомости» признали ошибку при подготовке статьи о Фридмане Шеф-редактор издания подтвердил, что за комментариями по материалу сотрудники газеты обратились не по адресу
«ВКонтакте» оштрафовали на 4 000 рублей за пост с клеветой о деятельности сибирской компании
Изначально иск был направлен против самого автора сообщений, порочащих честь ООО «ОСКАР-СИБ», однако его личность установить так и не удалось
«ВКонтакте» оштрафовали на 4 000 рублей за пост с клеветой о деятельности сибирской компании Изначально иск был направлен против самого автора сообщений, порочащих честь ООО «ОСКАР-СИБ», однако его личность установить так и не удалось
OneTwoTrip попытается закрыть порочащее его сообщество во «ВКонтакте» через суд
За несколько часов после оглашения информации об иске количество подписок на этой странице увеличилось более чем в два раза
OneTwoTrip попытается закрыть порочащее его сообщество во «ВКонтакте» через суд За несколько часов после оглашения информации об иске количество подписок на этой странице увеличилось более чем в два раза
В Китае начнут сажать за ложные сведения в интернете
Теперь автор ложного сообщения, набравшего свыше 500 репостов или 5 000 просмотров, может быть лишён свободы на срок до трёх лет
В Китае начнут сажать за ложные сведения в интернете Теперь автор ложного сообщения, набравшего свыше 500 репостов или 5 000 просмотров, может быть лишён свободы на срок до трёх лет
Милонов предлагает ужесточить контроль над информацией в соцсетях и на сайтах знакомств
По его мнению, ложная информация в соцсетях может изменить ход предвыборной кампании или обрушить стоимость акций какой-либо компании