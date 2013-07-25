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Новости

На Навального завели дело о клевете против ветерана

Политик назвал холуями и предателями всех, кто призывает голосовать за поправки

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Новости

На Навального завели дело о клевете против ветерана Политик назвал холуями и предателями всех, кто призывает голосовать за поправки

Новости

Суд Калмыкии объявил в розыск Елену Батурину — самую богатую женщину России

На вдову Лужкова завели уголовное дело о клевете

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Новости

Суд Калмыкии объявил в розыск Елену Батурину — самую богатую женщину России На вдову Лужкова завели уголовное дело о клевете

Новости

Леонид Слуцкий станет консультантом по вопросу оскорблений властей в СМИ

Владимир Жириновский обвинил журналистов «Эха Москвы» в выступлениях «оскорбительного и клеветнического характера»

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Леонид Слуцкий станет консультантом по вопросу оскорблений властей в СМИ Владимир Жириновский обвинил журналистов «Эха Москвы» в выступлениях «оскорбительного и клеветнического характера»

Новости

В Госдуму внесли законопроект о блокировке порочащей информации

Сейчас судебные приставы могут только штрафовать за неисполнение требования об удалении такой информации, но не требовать ее заблокировать

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Новости

В Госдуму внесли законопроект о блокировке порочащей информации Сейчас судебные приставы могут только штрафовать за неисполнение требования об удалении такой информации, но не требовать ее заблокировать

Новости

Полиция возбудила уголовное дело о клевете из-за фильма «Дождя»

С заявлением в правоохранительные органы обратился бизнесмен Илья Трабер

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Новости

Полиция возбудила уголовное дело о клевете из-за фильма «Дождя» С заявлением в правоохранительные органы обратился бизнесмен Илья Трабер

Новости

«Ведомости» признали ошибку при подготовке статьи о Фридмане

Шеф-редактор издания подтвердил, что за комментариями по материалу сотрудники газеты обратились не по адресу

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«Ведомости» признали ошибку при подготовке статьи о Фридмане Шеф-редактор издания подтвердил, что за комментариями по материалу сотрудники газеты обратились не по адресу

Новости

«ВКонтакте» оштрафовали на 4 000 рублей за пост с клеветой о деятельности сибирской компании

Изначально иск был направлен против самого автора сообщений, порочащих честь ООО «ОСКАР-СИБ», однако его личность установить так и не удалось

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Новости

«ВКонтакте» оштрафовали на 4 000 рублей за пост с клеветой о деятельности сибирской компании Изначально иск был направлен против самого автора сообщений, порочащих честь ООО «ОСКАР-СИБ», однако его личность установить так и не удалось

Новости

OneTwoTrip попытается закрыть порочащее его сообщество во «ВКонтакте» через суд

За несколько часов после оглашения информации об иске количество подписок на этой странице увеличилось более чем в два раза

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OneTwoTrip попытается закрыть порочащее его сообщество во «ВКонтакте» через суд За несколько часов после оглашения информации об иске количество подписок на этой странице увеличилось более чем в два раза

Новости

В Китае начнут сажать за ложные сведения в интернете

Теперь автор ложного сообщения, набравшего свыше 500 репостов или 5 000 просмотров, может быть лишён свободы на срок до трёх лет

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В Китае начнут сажать за ложные сведения в интернете Теперь автор ложного сообщения, набравшего свыше 500 репостов или 5 000 просмотров, может быть лишён свободы на срок до трёх лет

Новости

Милонов предлагает ужесточить контроль над информацией в соцсетях и на сайтах знакомств

По его мнению, ложная информация в соцсетях может изменить ход предвыборной кампании или обрушить стоимость акций какой-либо компании

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Милонов предлагает ужесточить контроль над информацией в соцсетях и на сайтах знакомств По его мнению, ложная информация в соцсетях может изменить ход предвыборной кампании или обрушить стоимость акций какой-либо компании