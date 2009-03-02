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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве открылись точки продажи клубники

Килограмм ягод обойдется от 170 до 350 рублей

В Москве открылись точки продажи клубники

В Москве открылись павильоны со свежей клубникой

Купить ягоды можно по 194 адресам

В Москве открылись павильоны со свежей клубникой

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору вкусной клубники

Ягоды клубники быстро портятся

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору вкусной клубники

В Москве открылся сезон продажи клубники

Сейчас один килограмм клубники в Москве стоит от 200 до 350 рублей

В Москве открылся сезон продажи клубники

В Москве начали убирать палатки со свежими ягодами

Ранее столичный департамент торговли и услуг выделил в округах Москвы 65 мест для торговли клубникой

В Москве начали убирать палатки со свежими ягодами

Что есть в жару

Еженедельные советы и находки от сотрудников редакции

Что есть в жару

В «Парке ремёсел» на ВДНХ пройдёт фестиваль клубники

В эти дни запустят мастер-классы и гастрономические туры по рынку

В «Парке ремёсел» на ВДНХ пройдёт фестиваль клубники

Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику?
Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику? The Village узнал, кто производит, поставляет и продаёт ягоды в шатрах под видом российских
Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику?

Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику?
The Village узнал, кто производит, поставляет и продаёт ягоды в шатрах под видом российских

Что покупать на рынках в июне?
Что покупать на рынках в июне? От картофеля до шелковицы – The Village узнал о 15 сезонных продуктах
Что покупать на рынках в июне?

Что покупать на рынках в июне?
От картофеля до шелковицы – The Village узнал о 15 сезонных продуктах

Что покупать на рынке прямо сейчас
Что покупать на рынке прямо сейчас Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах
Что покупать на рынке прямо сейчас

Что покупать на рынке прямо сейчас
Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах

Крупнейший в России производитель клубники пригрозил оставить урожай в поле

Подмосковный «Совхоз имени Ленина» столкнулся c административным ограничением продаж

Крупнейший в России производитель клубники пригрозил оставить урожай в поле

Совхоз Ленина позвал собирать клубнику

Все желающие могут помочь с уборкой урожая клубники и забрать 10 % собранного себе.

Совхоз Ленина позвал собирать клубнику

Летний торт Клубничный торт с меренгой

Летний торт

Шоколадные брауни Очень простое, но безумно вкусное печенье

Шоколадные брауни

Два легких десерта Наверное, один из самых легких - во всех смыслах слова - десертов. Буквально несколько минут на готовку и всего 170 ккал на порцию))

Два легких десерта

Клубничная вкуснятина Простенький рецепт свежего клубничного коктейля!

Клубничная вкуснятина

Открываем сезон лимонадов! В город, кажется,&nbsp;окончательность&nbsp;пришло жаркое лето. Самое время для освежающего лимонада! Открывая сезон этого&nbsp;прохладительного&nbsp;напитка, я собрал в кувшине самые мои любимые&nbsp;ингредиенты.&nbsp;

Открываем сезон лимонадов!

Пирожное "Клубничный наполеон" Что может быть вкуснее "Наполеона"? Наверное, только клубничный наполеон:).

Пирожное "Клубничный наполеон"

Профитроли со взбитыми сливками Да, именно профитроли. Нежные, воздушные пироженки из заварного теста.

Профитроли со взбитыми сливками

Маленькие пирожки с клубникой Для приготовления этого ароматного десерта Вам понадобятся любые свежие или замороженные ягоды и слоенное покупное тесто.

Маленькие пирожки с клубникой

Клубника в шоколаде Просмотрела поток и заметила,что в нем нет рецепта одного из вкусных и романтических десертов, а именно Клубники В Шоколаде!)

Клубника в шоколаде