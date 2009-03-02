В Москве открылся сезон продажи клубники
Сейчас один килограмм клубники в Москве стоит от 200 до 350 рублей
В Москве начали убирать палатки со свежими ягодами
Ранее столичный департамент торговли и услуг выделил в округах Москвы 65 мест для торговли клубникой
В «Парке ремёсел» на ВДНХ пройдёт фестиваль клубники
В эти дни запустят мастер-классы и гастрономические туры по рынку
Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику? The Village узнал, кто производит, поставляет и продаёт ягоды в шатрах под видом российских
Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику? The Village узнал, кто производит, поставляет и продаёт ягоды в шатрах под видом российских
Что покупать на рынках в июне? От картофеля до шелковицы – The Village узнал о 15 сезонных продуктах
Что покупать на рынках в июне? От картофеля до шелковицы – The Village узнал о 15 сезонных продуктах
Что покупать на рынке прямо сейчас Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах
Что покупать на рынке прямо сейчас Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах
Крупнейший в России производитель клубники пригрозил оставить урожай в поле
Подмосковный «Совхоз имени Ленина» столкнулся c административным ограничением продаж
Совхоз Ленина позвал собирать клубнику
Все желающие могут помочь с уборкой урожая клубники и забрать 10 % собранного себе.
Два легких десерта Наверное, один из самых легких - во всех смыслах слова - десертов. Буквально несколько минут на готовку и всего 170 ккал на порцию))
Открываем сезон лимонадов! В город, кажется, окончательность пришло жаркое лето. Самое время для освежающего лимонада! Открывая сезон этого прохладительного напитка, я собрал в кувшине самые мои любимые ингредиенты.
Пирожное "Клубничный наполеон" Что может быть вкуснее "Наполеона"? Наверное, только клубничный наполеон:).
Профитроли со взбитыми сливками Да, именно профитроли. Нежные, воздушные пироженки из заварного теста.
Маленькие пирожки с клубникой Для приготовления этого ароматного десерта Вам понадобятся любые свежие или замороженные ягоды и слоенное покупное тесто.
Клубника в шоколаде Просмотрела поток и заметила,что в нем нет рецепта одного из вкусных и романтических десертов, а именно Клубники В Шоколаде!)