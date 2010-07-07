«Шоколадница» создаст сеть еды навынос Точки продаж откроют к началу 2020 года
«Яндекс.Еда» и Delivery Club тестируют доставку горячего кофе
Пока для заказа доступны напитки из «Шоколадницы», «Кофе Хауза» и Costa Coffee
«Яндекс.Еда» и Delivery Club тестируют доставку горячего кофе Пока для заказа доступны напитки из «Шоколадницы», «Кофе Хауза» и Costa Coffee
До конца года на всех платформах МЦК появятся автоматы «Вкусвилла» и «Кофе хауза»
Там можно будет найти сэндвичи, молочные продукты и кофейные напитки
До конца года на всех платформах МЦК появятся автоматы «Вкусвилла» и «Кофе хауза» Там можно будет найти сэндвичи, молочные продукты и кофейные напитки
«Кофе Хауз» откажется от официантов в ходе ребрендинга
В результате смены формата средний чек снизится до 230–250 рублей
«Кофе Хауз» откажется от официантов в ходе ребрендинга В результате смены формата средний чек снизится до 230–250 рублей
За санитарные нарушения в 84 московских кафе «Кофе Хауз» оштрафовали на 6,5 миллиона рублей
На сеть составили 204 протокола о нарушениях
За санитарные нарушения в 84 московских кафе «Кофе Хауз» оштрафовали на 6,5 миллиона рублей На сеть составили 204 протокола о нарушениях
Сеть «Кофе Хауз» начала развиваться по франшизе
Первое партнерское заведение откроется в Баку в 2017 году
Сеть «Кофе Хауз» начала развиваться по франшизе Первое партнерское заведение откроется в Баку в 2017 году
Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбусаИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбуса Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
У торта «Москва» появился фирменный магазин Также десерт начали продавать в пяти торговых сетях
«Шоколадница» поднимает цены из-за падения рубля
Сеть планирует скорректировать цены на позиции своего меню на 3–4 % уже 8 апреля
«Шоколадница» поднимает цены из-за падения рубля Сеть планирует скорректировать цены на позиции своего меню на 3–4 % уже 8 апреля
6 главных сделок года Покупка WhatsApp, «ВКонтакте» и Minecraft — The Village выбрал самые важные приобретения года
Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз» The Village рассказывает истории двух крупнейших кофейных сетей России и разбирается, зачем была нужна сделка
«Шоколадница» покупает «Кофе Хауз»
Если сделка состоится, в распоряжении «Шоколадницы» окажутся 650 кофеен, что в три с лишним раза больше, чем у трёх ближайших конкурентов
«Шоколадница» покупает «Кофе Хауз» Если сделка состоится, в распоряжении «Шоколадницы» окажутся 650 кофеен, что в три с лишним раза больше, чем у трёх ближайших конкурентов
«Кофе Хауз» обязали снизить цены в аэропорту Домодедово
Сеть кофеен проиграла в суде Федеральной антимонопольной службе, которая обвинила «Кофе Хауз» в завышении цен в стерильной зоне аэропорта Домодедово.
«Кофе Хауз» обязали снизить цены в аэропорту Домодедово Сеть кофеен проиграла в суде Федеральной антимонопольной службе, которая обвинила «Кофе Хауз» в завышении цен в стерильной зоне аэропорта Домодедово.
«Кофе хауз» запускает сеть кофейно-пивных пабов
Сеть кофеен «Кофе хауз» открыла первое кафе новой сети Coffee & Beer House с пивом и закусками к нему.