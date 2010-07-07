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«Шоколадница» создаст сеть еды навынос

Точки продаж откроют к началу 2020 года

«Шоколадница» создаст сеть еды навынос
Точки продаж откроют к началу 2020 года

«Яндекс.Еда» и Delivery Club тестируют доставку горячего кофе

Пока для заказа доступны напитки из «Шоколадницы», «Кофе Хауза» и Costa Coffee

«Яндекс.Еда» и Delivery Club тестируют доставку горячего кофе
Пока для заказа доступны напитки из «Шоколадницы», «Кофе Хауза» и Costa Coffee

До конца года на всех платформах МЦК появятся автоматы «Вкусвилла» и «Кофе хауза»

Там можно будет найти сэндвичи, молочные продукты и кофейные напитки

До конца года на всех платформах МЦК появятся автоматы «Вкусвилла» и «Кофе хауза»
Там можно будет найти сэндвичи, молочные продукты и кофейные напитки

«Кофе Хауз» откажется от официантов в ходе ребрендинга

В результате смены формата средний чек снизится до 230–250 рублей

«Кофе Хауз» откажется от официантов в ходе ребрендинга
В результате смены формата средний чек снизится до 230–250 рублей

За санитарные нарушения в 84 московских кафе «Кофе Хауз» оштрафовали на 6,5 миллиона рублей

На сеть составили 204 протокола о нарушениях

За санитарные нарушения в 84 московских кафе «Кофе Хауз» оштрафовали на 6,5 миллиона рублей
На сеть составили 204 протокола о нарушениях

Сеть «Кофе Хауз» начала развиваться по франшизе

Первое партнерское заведение откроется в Баку в 2017 году

Сеть «Кофе Хауз» начала развиваться по франшизе
Первое партнерское заведение откроется в Баку в 2017 году

Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбуса

Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбусаИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге

Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбуса

Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбуса
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге

У торта «Москва» появился фирменный магазин

Также десерт начали продавать в пяти торговых сетях

У торта «Москва» появился фирменный магазин
Также десерт начали продавать в пяти торговых сетях

«Шоколадница» поднимает цены из-за падения рубля

Сеть планирует скорректировать цены на позиции своего меню на 3–4 % уже 8 апреля

«Шоколадница» поднимает цены из-за падения рубля
Сеть планирует скорректировать цены на позиции своего меню на 3–4 % уже 8 апреля

6 главных сделок года
6 главных сделок года Покупка WhatsApp, «ВКонтакте» и Minecraft — The Village выбрал самые важные приобретения года
6 главных сделок года

6 главных сделок года
Покупка WhatsApp, «ВКонтакте» и Minecraft — The Village выбрал самые важные приобретения года

Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз»
Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз» The Village рассказывает истории двух крупнейших кофейных сетей России и разбирается, зачем была нужна сделка
Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз»

Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз»
The Village рассказывает истории двух крупнейших кофейных сетей России и разбирается, зачем была нужна сделка

«Шоколадница» покупает «Кофе Хауз»

Если сделка состоится, в распоряжении «Шоколадницы» окажутся 650 кофеен, что в три с лишним раза больше, чем у трёх ближайших конкурентов

«Шоколадница» покупает «Кофе Хауз»
Если сделка состоится, в распоряжении «Шоколадницы» окажутся 650 кофеен, что в три с лишним раза больше, чем у трёх ближайших конкурентов

«Кофе Хауз» обязали снизить цены в аэропорту Домодедово

Сеть кофеен проиграла в суде Федеральной антимонопольной службе, которая обвинила «Кофе Хауз» в завышении цен в стерильной зоне аэропорта Домодедово.

«Кофе Хауз» обязали снизить цены в аэропорту Домодедово
Сеть кофеен проиграла в суде Федеральной антимонопольной службе, которая обвинила «Кофе Хауз» в завышении цен в стерильной зоне аэропорта Домодедово.

«Кофе хауз» запускает сеть кофейно-пивных пабов

Сеть кофеен «Кофе хауз» открыла первое кафе новой сети Coffee & Beer House с пивом и закусками к нему.

«Кофе хауз» запускает сеть кофейно-пивных пабов
Сеть кофеен «Кофе хауз» открыла первое кафе новой сети Coffee & Beer House с пивом и закусками к нему.

На московских вокзалах появятся фуд-корты На вокзалах Москвы появятся точки с фастфудом

На московских вокзалах появятся фуд-корты
На вокзалах Москвы появятся точки с фастфудом

Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание
Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание Читатели The Village рассказывают о плохом обслуживании в московских ресторанах.
Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание

Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание
Читатели The Village рассказывают о плохом обслуживании в московских ресторанах.