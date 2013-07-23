Новое место
Кооператив «Чёрный» открывает кофейню при баре «Сосна и Липа»
В кафе будут варить чёрный кофе, а также делать капучино, латте и флэт уайт
Новое место
Кооператив «Чёрный» открывает кофейню при баре «Сосна и Липа» В кафе будут варить чёрный кофе, а также делать капучино, латте и флэт уайт
Еда
Кооператив «Чёрный» закрывает подписку на кофе из-за финансовых трудностей
В кооперативе заявили, что «Чёрный» экономически неэффективен
Еда
Кооператив «Чёрный» закрывает подписку на кофе из-за финансовых трудностей В кооперативе заявили, что «Чёрный» экономически неэффективен
Облако знаний
Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьямиКогда друг становится партнёром по бизнесу, отношения с ним меняются, и не всегда в лучшую сторону. H&F узнал, как предприниматели справляются с этой проблемой.
Облако знаний
Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьями Когда друг становится партнёром по бизнесу, отношения с ним меняются, и не всегда в лучшую сторону. H&F узнал, как предприниматели справляются с этой проблемой.
Февраль 2014
Елена Масолова (Eduson) vs Артём Темиров («Чёрный»): Нужно ли компании будущего равенство и братствоЯвляется ли капитализм единственно возможной идеологией для строительства успешного бизнеса?
Февраль 2014
Елена Масолова (Eduson) vs Артём Темиров («Чёрный»): Нужно ли компании будущего равенство и братство Является ли капитализм единственно возможной идеологией для строительства успешного бизнеса?
Hopes & Fears
Главные новости 2013 года: Бизнес-события, которые запомнятся надолго H&F выбрал самые важные для России истории вокруг бизнеса и экономики, произошедшие в 2013 году.
Hopes & Fears
Главные новости 2013 года: Бизнес-события, которые запомнятся надолго H&F выбрал самые важные для России истории вокруг бизнеса и экономики, произошедшие в 2013 году.
Эксперимент
Красная зараза: Новые кооператоры против капитализма25 лет назад пассионарные граждане СССР открывали кооперативы. Многие преуспели, некоторые стали миллиардерами. Новую волну предпринимателей привлекает то, от чего бежали отцы, — уравниловка. Почему?
Эксперимент
Красная зараза: Новые кооператоры против капитализма 25 лет назад пассионарные граждане СССР открывали кооперативы. Многие преуспели, некоторые стали миллиардерами. Новую волну предпринимателей привлекает то, от чего бежали отцы, — уравниловка. Почему?
Свое место
Дети улиц: 5 бизнес-планов от создателей новых кафеЗавсегдатаи фудмаркетов собрались на фестивале Urban Food на «Стрелке», обсудили перспективы уличной еды и рассказали H&F о своих бизнес-планах.
Свое место