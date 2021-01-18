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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сникер-культура в России и мире
Спецпроект
Сникер-культура в России и мире Почему мы любили, любим и будем любить кроссовки
Сникер-культура в России и мире
Спецпроект

Сникер-культура в России и мире
Почему мы любили, любим и будем любить кроссовки

Интерактивный мерч с AR-эффектом от клипов «ВКонтакте» и Esthetic Joys
Товар дня
18 января 2021

Интерактивный мерч с AR-эффектом от клипов «ВКонтакте» и Esthetic Joys

Valio выпустила коллекцию одежды из переработанных материалов и молока
7 декабря 2020

Valio выпустила коллекцию одежды из переработанных материалов и молока

18 ноября 2020

Uniqlo выпустит коллекцию курток из переработанного пуха

Музей Москвы собирает коллекцию, посвященную опыту самоизоляции. Поучаствовать может каждый

Рассказывайте о своем опыте и о вещах, которые стали знаковыми в это удивительное время

Музей Москвы собирает коллекцию, посвященную опыту самоизоляции. Поучаствовать может каждый

Московский магазин Parcel запустил собственный бренд одежды

Лаконичные женские вещи на каждый день

Московский магазин Parcel запустил собственный бренд одежды

Инстаграм с винтажными чемоданами на продажу
Инстаграм с винтажными чемоданами на продажу Сергей находит и восстанавливает чемоданы. У него их около сотни — от дореволюционных до позднесоветских
Инстаграм с винтажными чемоданами на продажу

Инстаграм с винтажными чемоданами на продажу
Сергей находит и восстанавливает чемоданы. У него их около сотни — от дореволюционных до позднесоветских

Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн

Помимо продажи произведений гостей ждут лекции, модный показ и музыка

Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн

Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
ПРОМО
Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн И какие свидетельства о тех годах хранят москвичи
Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
ПРОМО

Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
И какие свидетельства о тех годах хранят москвичи

Шелковые платки и балаклавы с тату-принтами к выставке в Пушкинском музее

Ограниченную коллекцию выпустили специально к выставке-исследованию

Шелковые платки и балаклавы с тату-принтами к выставке в Пушкинском музее

Мерч «Дома культур»

Футболка, фартук и напоясная сумка

Мерч «Дома культур»

Пушистые кроссовки и яркие худи в коллекции Reebok x Tom & Jerry

Кроссовки разыграют с помощью голосового помощника «Алиса»

Пушистые кроссовки и яркие худи в коллекции Reebok x Tom & Jerry

Свобода и равенство: Яркая коллекция одежды и обуви от adidas и Бейонсе

Купить новинки можно с 18 января онлайн и в московских магазинах

Свобода и равенство: Яркая коллекция одежды и обуви от adidas и Бейонсе

Vetements представит в Москве эксклюзивную коллекцию, посвященную «Звездным войнам»

В коллаборации — худи, носки, рюкзаки и даже вечерние платья

Vetements представит в Москве эксклюзивную коллекцию, посвященную «Звездным войнам»

Футболки, худи и свитшоты KM20 и Гоши Рубчинского

Коллекцию «ГР-Униформа» подготовили к десятилетию магазина

Футболки, худи и свитшоты KM20 и Гоши Рубчинского

Осенью «Яндекс.Еда» выпустит собственную коллекцию одежды и рюкзаков, как у курьеров

Дальше сервис представит коллаборации с другими брендами

Осенью «Яндекс.Еда» выпустит собственную коллекцию одежды и рюкзаков, как у курьеров

Футболки и шоперы с едой к первому фестивалю Delivery Fest

На одежду нанесли хачапури и лапшу

Футболки и шоперы с едой к первому фестивалю Delivery Fest

Музеи козла и самовара: В Москву привезут лучшие частные коллекции со всей России

Выставка пройдет 7 и 8 сентября

Музеи козла и самовара: В Москву привезут лучшие частные коллекции со всей России

«Армия России» и Black Star показали совместную коллекцию одежды

В линейке есть детские вещи

«Армия России» и Black Star показали совместную коллекцию одежды

Напоясные сумки Никиты Грузовика к шестилетию «Гоголь-центра»

В коллекцию вошло около 100 сумок по 3 тысячи рублей каждая

Напоясные сумки Никиты Грузовика к шестилетию «Гоголь-центра»

Новая коллекция винтажных украшений Cosmos Moscow

В коллекцию вошли броши, превращающиеся в моносерьгу, каффы, кольца и чокеры

Новая коллекция винтажных украшений Cosmos Moscow

Значки, блокноты и постеры с принтами картин из Пушкинского музея

Сувенирную коллекцию выпустили вместе с магазинами «Республика»

Значки, блокноты и постеры с принтами картин из Пушкинского музея

Nike выпустит первую российскую коллекцию одежды

Продажи капсулы начнутся 15 июня

Nike выпустит первую российскую коллекцию одежды

Антоха МС разыграет одежду из своей капсульной коллекции «Город Солнца»

В основу коллекции легла тема труда

Антоха МС разыграет одежду из своей капсульной коллекции «Город Солнца»

Пушкинский музей объявил сбор средств на магический жезл

Стоимость древнего египетского экспоната — 6 миллионов рублей

Пушкинский музей объявил сбор средств на магический жезл

Коллекция одежды от Pussy Riot

Футболки с матом, разноцветные балаклавы и носки

Коллекция одежды от Pussy Riot

В Москве появится Музей русского зарубежья

Об этом заявил Владимир Путин

В Москве появится Музей русского зарубежья

PROSTO toys: Заинтересуют ли покупателей миниатюрные копии киногероев
PROSTO toys: Заинтересуют ли покупателей миниатюрные копии киногероев Владелец рекламного агентства создал проект по производству фигурок персонажей отечественного кино, игр и мультфильмов. Сможет ли он на них заработать?
PROSTO toys: Заинтересуют ли покупателей миниатюрные копии киногероев

PROSTO toys: Заинтересуют ли покупателей миниатюрные копии киногероев
Владелец рекламного агентства создал проект по производству фигурок персонажей отечественного кино, игр и мультфильмов. Сможет ли он на них заработать?

Диана фон Фюрстенберг представила новый дизайн Google Glass

Очки дополненной реальности стали похожи на модный аксессуар

Диана фон Фюрстенберг представила новый дизайн Google Glass

Где покупать ткани
Где покупать ткани Набивной шёлк, искусственный мех, натуральная шерсть — The Village выяснил, где в Москве искать ткани и фурнитуру для пошива одежды
Где покупать ткани

Где покупать ткани
Набивной шёлк, искусственный мех, натуральная шерсть — The Village выяснил, где в Москве искать ткани и фурнитуру для пошива одежды

Коллекционеры винила
Коллекционеры винила Героями этого выпуска стали Тимур и Соня Омар, ди-джеи, занимающиеся коллекционированием разных вещей с самого детства, но все же главное их увлечение — винил.
Коллекционеры винила

Коллекционеры винила
Героями этого выпуска стали Тимур и Соня Омар, ди-джеи, занимающиеся коллекционированием разных вещей с самого детства, но все же главное их увлечение — винил.

Слышу звон Наверное, когда-нибудь эти фотографии станут книгой, как получилось с New Orleans Bicycles. Пока же это электронная коллекция всевозможных велосипедных звонков, увиденных Georgie_grrl в Торонто с 2007 по 2008 год.

Слышу звон