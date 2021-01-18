Музей Москвы собирает коллекцию, посвященную опыту самоизоляции. Поучаствовать может каждый
Рассказывайте о своем опыте и о вещах, которые стали знаковыми в это удивительное время
Московский магазин Parcel запустил собственный бренд одежды
Лаконичные женские вещи на каждый день
Инстаграм с винтажными чемоданами на продажу
Сергей находит и восстанавливает чемоданы. У него их около сотни — от дореволюционных до позднесоветских
Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн
Помимо продажи произведений гостей ждут лекции, модный показ и музыка
Шелковые платки и балаклавы с тату-принтами к выставке в Пушкинском музее
Ограниченную коллекцию выпустили специально к выставке-исследованию
Пушистые кроссовки и яркие худи в коллекции Reebok x Tom & Jerry
Кроссовки разыграют с помощью голосового помощника «Алиса»
Свобода и равенство: Яркая коллекция одежды и обуви от adidas и Бейонсе
Купить новинки можно с 18 января онлайн и в московских магазинах
Vetements представит в Москве эксклюзивную коллекцию, посвященную «Звездным войнам»
В коллаборации — худи, носки, рюкзаки и даже вечерние платья
Футболки, худи и свитшоты KM20 и Гоши Рубчинского
Коллекцию «ГР-Униформа» подготовили к десятилетию магазина
Осенью «Яндекс.Еда» выпустит собственную коллекцию одежды и рюкзаков, как у курьеров
Дальше сервис представит коллаборации с другими брендами
Музеи козла и самовара: В Москву привезут лучшие частные коллекции со всей России
Выставка пройдет 7 и 8 сентября
Напоясные сумки Никиты Грузовика к шестилетию «Гоголь-центра»
В коллекцию вошло около 100 сумок по 3 тысячи рублей каждая
Новая коллекция винтажных украшений Cosmos Moscow
В коллекцию вошли броши, превращающиеся в моносерьгу, каффы, кольца и чокеры
Значки, блокноты и постеры с принтами картин из Пушкинского музея
Сувенирную коллекцию выпустили вместе с магазинами «Республика»
Антоха МС разыграет одежду из своей капсульной коллекции «Город Солнца»
В основу коллекции легла тема труда
Пушкинский музей объявил сбор средств на магический жезл
Стоимость древнего египетского экспоната — 6 миллионов рублей
PROSTO toys: Заинтересуют ли покупателей миниатюрные копии киногероев Владелец рекламного агентства создал проект по производству фигурок персонажей отечественного кино, игр и мультфильмов. Сможет ли он на них заработать?
Диана фон Фюрстенберг представила новый дизайн Google Glass
Очки дополненной реальности стали похожи на модный аксессуар