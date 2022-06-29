Минпромторг убрал из списка параллельного импорта Renault и добавил Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Lancome
РЖД смогут пользоваться оборудованием Siemens для того, чтобы обслуживать «Сапсаны»
Онлайн-редактор Setka Editor купила американская компания Tiny. В Setka написана эта новость!
А еще там работают «Сбер», Skillbox и «Яндекс»
The Bell и Trash Economy — о самых богатых мусорных компаниях России
Издания рассказали, кто поделил рынок мусора в 200 миллиардов рублей
За что в России чаще всего штрафуют работников
Некоторые респонденты указали в качестве наказаний отжимания или приседания
Пять российских компаний попали в рейтинг лучших работодателей по версии Forbes
Московская биржа заняла в списке 117-е место
Большая часть выручки крупнейших компаний находится в Москве
Зарегистрированы крупнейшие отечественные организации также в столице
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Суммарная выручка 500 крупнейших компаний составила 72,3 триллиона рублей
Какие группы работников в России чаще всего сталкиваются с притеснениями
Специалисты оценили карьерные возможности сотрудников разного пола, возраста и национальности
«Российский Hulu», самые дорогие бренды и закон об отношениях человека и робота
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Госкомпании обязали отчитаться об офшорных схемах владения активами
Об этом сообщает агентство «РБК»
Строительством колеса обозрения на ВДНХ займется семья депутата Госдумы Муцоева
Работы будет вести ООО «Колесо-ВДНХ», принадлежащее Амирану Зелимхановичу Муцоеву
100 крупнейших компаний России за год подешевели на 47 %
Только 12 компаний из топ-100 смогли за год нарастить свою капитализацию
Самые непрозрачные компании мира
В список вошли российские Сбербанк, «Газпром» и «Роснефть»
Заставить ЗАО проходить ежегодный аудит
Предполагается, что это сократит шансы компаний на уклонение от уплаты налогов