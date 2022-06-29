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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli полностью уйдет из России

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli полностью уйдет из России

Минпромторг убрал из списка параллельного импорта Renault и добавил Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Lancome

Минпромторг убрал из списка параллельного импорта Renault и добавил Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Lancome

Цифра дня: Сколько компаний сократили персонал после начала боевых действий в Украине

Цифра дня: Сколько компаний сократили персонал после начала боевых действий в Украине

Производитель лифтов Otis продаст российский бизнес

Производитель лифтов Otis продаст российский бизнес

Производитель электрооборудования и роботов ABB покинет Россию

Производитель электрооборудования и роботов ABB покинет Россию

Продавец детских товаров Mothercare планирует уйти с российского рынка

Продавец детских товаров Mothercare планирует уйти с российского рынка

Цифра дня: Сколько потеряют ритейлеры одежды после ухода из России

Цифра дня: Сколько потеряют ритейлеры одежды после ухода из России

«Ъ»: Lush закроет магазины в России

«Ъ»: Lush закроет магазины в России

Sephora продаст российские магазины «Иль де Ботэ»

Sephora продаст российские магазины «Иль де Ботэ»

Разработчик World of Tanks ушел из России

Разработчик World of Tanks ушел из России

The Bell: «Яндекс» собирается купить Delivery Club

The Bell: «Яндекс» собирается купить Delivery Club

Производитель шин Nokian Tyres уйдет из России
29 июня 2022

Производитель шин Nokian Tyres уйдет из России

28 июня 2022

Производитель бытовой техники Indesit и Hotpoint уйдет из России

Разработчик ПО Cisco приостановит работу в России и Беларуси
23 июня 2022

Разработчик ПО Cisco приостановит работу в России и Беларуси

«Ъ»: В России не хватает углекислого газа для газированных напитков
23 июня 2022

«Ъ»: В России не хватает углекислого газа для газированных напитков

Производитель красок Tikkurila покинет Россию
23 июня 2022

Производитель красок Tikkurila покинет Россию

Coca-Cola уйдет из России
17 июня 2022

Coca-Cola уйдет из России

7 июня 2022

В «Ростелекоме» произошла утечка данных сотрудников

Сеть одежды Marks&Spencer покинет Россию
25 мая 2022

Сеть одежды Marks&Spencer покинет Россию

Reuters: Nike уйдет из России
обновлено23 июня 2022

Reuters: Nike уйдет из России

20 мая 2022

Страховая компания Zurich Insurance уйдет из России

РЖД смогут пользоваться оборудованием Siemens для того, чтобы обслуживать «Сапсаны»
обновлено16 мая 2022

РЖД смогут пользоваться оборудованием Siemens для того, чтобы обслуживать «Сапсаны»

Предложение дня
5 мая 2022

Закрыть данные о подсанкционных компаниях в публичных реестрах

Заставить осужденных программистов работать на коммерческие компании
Предложение дня
27 апреля 2022

Заставить осужденных программистов работать на коммерческие компании

Российские IT-компании не могут купить вычислительную технику
25 апреля 2022

Российские IT-компании не могут купить вычислительную технику

24 апреля 2022

Компания Guardian Industries уходит из России

Сколько москвичей могут потерять работу из-за ухода иностранных компаний
Цифра дня
18 апреля 2022

Сколько москвичей могут потерять работу из-за ухода иностранных компаний

Около половины компаний перестали нанимать новых сотрудников
Опрос
15 апреля 2022

Около половины компаний перестали нанимать новых сотрудников

Передать руководство иностранными компаниями внешнему управлению
Предложение дня
12 апреля 2022

Передать руководство иностранными компаниями внешнему управлению

Ritter Sport останется в России
30 марта 2022

Ritter Sport останется в России

Heineken и Carlsberg покинут Россию
обновлено28 марта 2022

Heineken и Carlsberg покинут Россию

Молочная компания Fonterra выйдет из российских проектов
21 марта 2022

Молочная компания Fonterra выйдет из российских проектов

ASUS ушел из России
14 марта 2022

ASUS ушел из России

Какие компании покинули Россию за сутки
Список
11 марта 2022

Какие компании покинули Россию за сутки

Список
обновлено10 марта 2022

Какие компании покинули Россию за последние сутки

Список
обновлено9 марта 2022

Какие компании покинули Россию за ночь

Онлайн-редактор Setka Editor купила американская компания Tiny. В Setka написана эта новость!

А еще там работают «Сбер», Skillbox и «Яндекс»

Онлайн-редактор Setka Editor купила американская компания Tiny. В Setka написана эта новость!

Как сотрудники отвыкли от офисов
Промо
Как сотрудники отвыкли от офисов И почему удаленка – новое будущее компаний
Как сотрудники отвыкли от офисов
Промо

Как сотрудники отвыкли от офисов
И почему удаленка – новое будущее компаний

Рейтинг
24 ноября 2020

Лучшие работодатели России от Forbes

28 октября 2020

Каждой пятой российской компании нечем платить налоги

Опрос
28 сентября 2020

Две трети российских компаний не смогут восстановиться в этом году

3 августа 2020

Почти две трети компаний не получили господдержку во время кризиса

Страна возможностей: Кто и как поддерживает таланты в России и развивает социальные инициативы
ПРОМО
Страна возможностей: Кто и как поддерживает таланты в России и развивает социальные инициативы И какие бонусы от этого можете получить вы
Страна возможностей: Кто и как поддерживает таланты в России и развивает социальные инициативы
ПРОМО

Страна возможностей: Кто и как поддерживает таланты в России и развивает социальные инициативы
И какие бонусы от этого можете получить вы

Крупнейшие онлайн-продавцы России

На первом месте — Wildberries

Крупнейшие онлайн-продавцы России

Лучшие компании для работы и карьеры в России

Список составил сервис Rabota.ru

Лучшие компании для работы и карьеры в России

The Bell и Trash Economy — о самых богатых мусорных компаниях России

Издания рассказали, кто поделил рынок мусора в 200 миллиардов рублей

The Bell и Trash Economy — о самых богатых мусорных компаниях России

За что в России чаще всего штрафуют работников

Некоторые респонденты указали в качестве наказаний отжимания или приседания

За что в России чаще всего штрафуют работников

Пять российских компаний попали в рейтинг лучших работодателей по версии Forbes

Московская биржа заняла в списке 117-е место

Пять российских компаний попали в рейтинг лучших работодателей по версии Forbes

«РБК»: Каждая пятая компания в России оказалась убыточной

Данные основаны на информации ФНС

«РБК»: Каждая пятая компания в России оказалась убыточной

Большая часть выручки крупнейших компаний находится в Москве

Зарегистрированы крупнейшие отечественные организации также в столице

Большая часть выручки крупнейших компаний находится в Москве

Самые крупные российские компании

Суммарная выручка 500 крупнейших компаний составила 72,3 триллиона рублей

Самые крупные российские компании

Какие группы работников в России чаще всего сталкиваются с притеснениями

Специалисты оценили карьерные возможности сотрудников разного пола, возраста и национальности

Какие группы работников в России чаще всего сталкиваются с притеснениями

Лучшие работодатели 2017 года

И факультеты, студентов которых охотнее всего берут на работу

Лучшие работодатели 2017 года

«Российский Hulu», самые дорогие бренды и закон об отношениях человека и робота

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Российский Hulu», самые дорогие бренды и закон об отношениях человека и робота

Госкомпании обязали отчитаться об офшорных схемах владения активами

Об этом сообщает агентство «РБК»

Госкомпании обязали отчитаться об офшорных схемах владения активами

Самые дорогие бренды мира

В рейтинг впервые попала Tesla Motors

Самые дорогие бренды мира

Строительством колеса обозрения на ВДНХ займется семья депутата Госдумы Муцоева

Работы будет вести ООО «Колесо-ВДНХ», принадлежащее Амирану Зелимхановичу Муцоеву

Строительством колеса обозрения на ВДНХ займется семья депутата Госдумы Муцоева

100 крупнейших компаний России за год подешевели на 47 %

Только 12 компаний из топ-100 смогли за год нарастить свою капитализацию

100 крупнейших компаний России за год подешевели на 47 %

Самые непрозрачные компании мира

В список вошли российские Сбербанк, «Газпром» и «Роснефть»

Самые непрозрачные компании мира

Заставить ЗАО проходить ежегодный аудит

Предполагается, что это сократит шансы компаний на уклонение от уплаты налогов

Заставить ЗАО проходить ежегодный аудит

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ