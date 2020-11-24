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24 ноября 2020

Лучшие работодатели России от Forbes

28 октября 2020

Каждой пятой российской компании нечем платить налоги

Опрос
28 сентября 2020

Две трети российских компаний не смогут восстановиться в этом году

3 августа 2020

Почти две трети компаний не получили господдержку во время кризиса