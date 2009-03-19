Институт «Стрелка» запустит онлайн-курс по созданию сообществ
Создатели предлагают принять участие в бесплатном тестировании курса
Любители кроссовок и жертвы ГУЛАГа: Кому Facebook готов дать до 10 миллионов долларов Какие европейские комьюнити привлекли внимание соцсети в этом году и зачем их привезли в Лондон
Любители кроссовок и жертвы ГУЛАГа: Кому Facebook готов дать до 10 миллионов долларов Какие европейские комьюнити привлекли внимание соцсети в этом году и зачем их привезли в Лондон
Читатели The Village — о том, почему их увольняют Отмена годового бонуса, урезание зарплат и необходимость целовать клиента в зубы — участники нашего комьюнити рассказывают, как и почему их компании сокращают сотрудников
Читатели The Village — о том, почему их увольняют Отмена годового бонуса, урезание зарплат и необходимость целовать клиента в зубы — участники нашего комьюнити рассказывают, как и почему их компании сокращают сотрудников
Читатели The Village — о том, почему они не уезжают из России Почему многие из тех, кто недоволен жизнью в России, не переезжают в другие страны? Отвечают читатели The Village
Кто играет в кикер в Москве The Village встретился с московскими любителями настольного футбола, которые собираются в Jeffrey’s Coffee по четвергам, чтобы сыграть дип — игру со случайным партнёром
Кто играет в кикер
в Москве The Village встретился с московскими любителями настольного футбола, которые собираются в Jeffrey’s Coffee по четвергам, чтобы сыграть дип — игру со случайным партнёром
The Village запускает новый сервис «Комьюнити» Обсудить всё, что происходит в городе, рассказать о своей проблеме и поделиться идеей, задать вопрос или попросить совета теперь можно в «Комьюнити».
The Village запускает новый сервис «Комьюнити» Обсудить всё, что происходит в городе, рассказать о своей проблеме и поделиться идеей, задать вопрос или попросить совета теперь можно в «Комьюнити».
Contrail: след на асфальте Если этот концепт от студии Gelardi претворят в жизнь, то велосипед станет младшим братом самолёта.