Сегодня The Village запускает новый сервис — «Комьюнити». И это не очередной форум с троллями, а площадка открытых дискуссий, где можно обсудить всё, что происходит в городе, поделиться идеями и привлечь внимание к проблеме. Зачем нужен парк у Кремля и как привезти мебель из-за границы, реально ли ездить на работу на велосипеде, где купить экологически чистую косметику и какой фильм посмотреть — одним словом, всё, о чем рассказывает The Village.

Сервис «Комьюнити» разделен на 12 категорий: «Архитектура», «Туризм», «Покупки», «Ночная жизнь», «Дети» и другие. Создавать темы и комментировать, публиковать фотографии и видео могут все зарегистрированные на сайте пользователи. Скоро в «Комьюнити» начнут выходить все посты из потока «Рецепты читателей», а также рубрика «Фото дня». Редакция и приглашенные эксперты обязательно будут принимать участие в дискуссиях и следить за самыми важными и актуальными. Кроме того, в категории «Газеты The Village» вы всегда можете высказать пожелания о работе издания и предложить интересные темы.

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