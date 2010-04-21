Победители премии «Оскар» Неожиданный триумф «Паразитов» и первая статуэтка Бреда Питта
Награда за первое место на Олимпиаде в 2018 году Сумма вознаграждения не менялась с 2012 года
Развитие ICQ, тестирование лазеров и новый бизнес Касперской
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие ICQ, тестирование лазеров и новый бизнес Касперской Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
На Большой Конюшенной откроется ресторан с уличной корейской едой
В нём предложат как уличную еду на шпажках, так и классические корейские блюда
На Большой Конюшенной откроется ресторан с уличной корейской едой В нём предложат как уличную еду на шпажках, так и классические корейские блюда
Не то, чем кажется:
Почему вся планета так любит корейскую косметику
Крем-капкейк, помада-кролик, мыло-котик — The Village рассказывает, как с подачи корейских марок бьюти-шопинг в Москве становится веселее
Новая покупка PayPal, телереклама в Facebook и проклятие «високосной секунды»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая покупка PayPal, телереклама в Facebook и проклятие «високосной секунды» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В аэропортах России из-за коронавируса усилен контроль за пассажирами
Число случаев инфицирования ближневосточным синдромом коронавируса в Южной Корее увеличилось до 41
В аэропортах России из-за коронавируса усилен контроль за пассажирами Число случаев инфицирования ближневосточным синдромом коронавируса в Южной Корее увеличилось до 41
Иностранные школьники в Москве Чему учатся, где бывают и хотят ли остаться в Москве школьники из Швеции, Израиля, Эстонии, Финляндии, Кореи, Грузии и Египта
Японская платёжная система выручит Россию
Японский аналог VISA и Mastercard — система JCB собирается на местный рынок
Японская платёжная система выручит Россию Японский аналог VISA и Mastercard — система JCB собирается на местный рынок
Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами Студенты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.
Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах «Миллион алых роз» по-корейски, магазин «Бабушка» и газета «Наша гавань», в которой любят Путина и никак не найдут корректора, — The Village узнал, как живут в русских кварталах США, Швеции, Германии.
Facebook пробует себя в роли издателя мобильных игр
Соцсеть предлагает разработчикам обменять мобильную рекламу на процент от внутриигрового дохода