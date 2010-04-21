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Победители премии «Оскар»

Неожиданный триумф «Паразитов» и первая статуэтка Бреда Питта

Победители премии «Оскар»
Неожиданный триумф «Паразитов» и первая статуэтка Бреда Питта

«Матильда», «Нашла коса на камень» и «Сеть»
«Матильда», «Нашла коса на камень» и «Сеть» Обзор новинок проката с Алисой Таёжной
«Матильда», «Нашла коса на камень» и «Сеть»

«Матильда», «Нашла коса на камень» и «Сеть»
Обзор новинок проката с Алисой Таёжной

Награда за первое место на Олимпиаде в 2018 году

Сумма вознаграждения не менялась с 2012 года

Награда за первое место на Олимпиаде в 2018 году
Сумма вознаграждения не менялась с 2012 года

Развитие ICQ, тестирование лазеров и новый бизнес Касперской

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие ICQ, тестирование лазеров и новый бизнес Касперской
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

На Большой Конюшенной откроется ресторан с уличной корейской едой

В нём предложат как уличную еду на шпажках, так и классические корейские блюда

На Большой Конюшенной откроется ресторан с уличной корейской едой
В нём предложат как уличную еду на шпажках, так и классические корейские блюда

Не то, чем кажется: Почему вся планета так любит корейскую косметику
Не то, чем кажется: Почему вся планета так любит корейскую косметику Крем-капкейк, помада-кролик, мыло-котик — The Village рассказывает, как с подачи корейских марок бьюти-шопинг в Москве становится веселее
Не то, чем кажется: Почему вся планета так любит корейскую косметику

Не то, чем кажется: Почему вся планета так любит корейскую косметику
Крем-капкейк, помада-кролик, мыло-котик — The Village рассказывает, как с подачи корейских марок бьюти-шопинг в Москве становится веселее

Новая покупка PayPal, телереклама в Facebook и проклятие «високосной секунды»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая покупка PayPal, телереклама в Facebook и проклятие «високосной секунды»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

В аэропортах России из-за коронавируса усилен контроль за пассажирами

Число случаев инфицирования ближневосточным синдромом коронавируса в Южной Корее увеличилось до 41

В аэропортах России из-за коронавируса усилен контроль за пассажирами
Число случаев инфицирования ближневосточным синдромом коронавируса в Южной Корее увеличилось до 41

Иностранные школьники в Москве Чему учатся, где бывают и хотят ли остаться в Москве школьники из Швеции, Израиля, Эстонии, Финляндии, Кореи, Грузии и Египта

Иностранные школьники в Москве
Чему учатся, где бывают и хотят ли остаться в Москве школьники из Швеции, Израиля, Эстонии, Финляндии, Кореи, Грузии и Египта

Японская платёжная система выручит Россию

Японский аналог VISA и Mastercard — система JCB собирается на местный рынок

Японская платёжная система выручит Россию
Японский аналог VISA и Mastercard — система JCB собирается на местный рынок

Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами
Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами Студенты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.
Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами

Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами
Студенты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.

Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах
Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах «Миллион алых роз» по-корейски, магазин «Бабушка» и газета «Наша гавань», в которой любят Путина и никак не найдут корректора, — The Village узнал, как живут в русских кварталах США, Швеции, Германии.
Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах

Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах
«Миллион алых роз» по-корейски, магазин «Бабушка» и газета «Наша гавань», в которой любят Путина и никак не найдут корректора, — The Village узнал, как живут в русских кварталах США, Швеции, Германии.

Facebook пробует себя в роли издателя мобильных игр

Соцсеть предлагает разработчикам обменять мобильную рекламу на процент от внутриигрового дохода

Facebook пробует себя в роли издателя мобильных игр
Соцсеть предлагает разработчикам обменять мобильную рекламу на процент от внутриигрового дохода

Иностранный опыт: Интеллектуальные транспортные системы Москва планирует потратить 210 миллионов на интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В преддверии большого эксперимента The Village разобрался, из каких обязательных элементов состоит такая сеть

Иностранный опыт: Интеллектуальные транспортные системы
Москва планирует потратить 210 миллионов на интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В преддверии большого эксперимента The Village разобрался, из каких обязательных элементов состоит такая сеть

В Москве открылся магазин Made in China В Сверчковом переулке открылся магазин с недорогой и качественной женской и мужской одеждой из Кореи, Гонконга и Китая

В Москве открылся магазин Made in China
В Сверчковом переулке открылся магазин с недорогой и качественной женской и мужской одеждой из Кореи, Гонконга и Китая

Такие изысканные кулинарные изыски. Часть 1 Съедобно все, что имеет две ноги, кроме лестницы, все, что имеет четыре ноги, кроме стола,все, что летает в небе, кроме самолета,и все, что плавает в воде, кроме подводной лодки.

Такие изысканные кулинарные изыски. Часть 1
Съедобно все, что имеет две ноги, кроме лестницы, все, что имеет четыре ноги, кроме стола,все, что летает в небе, кроме самолета,и все, что плавает в воде, кроме подводной лодки.

Терминал: люди в ожидании рейса
Терминал: люди в ожидании рейса Рассказы людей, застрявших в Шереметьево из-за вулкана&nbsp;Эйяфьятлайокудль.
Терминал: люди в ожидании рейса

Терминал: люди в ожидании рейса
Рассказы людей, застрявших в Шереметьево из-за вулкана&nbsp;Эйяфьятлайокудль.