Памперсы в СИЗ, смерти и ощущение войны: Каково работать (и зарабатывать) в красной зоне? Новый выпуск рубрики «Люди в городе» в видеоформате
Памперсы в СИЗ, смерти и ощущение войны: Каково работать (и зарабатывать) в красной зоне? Новый выпуск рубрики «Люди в городе» в видеоформате
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«Добровольцев обзывают идиотами, хотя они рискуют жизнями» Как в Москве прививают от коронавируса