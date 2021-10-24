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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Куда успеть до локдауна: В Москве проходит фестиваль короткометражного кино
24 октября 2021

Куда успеть до локдауна: В Москве проходит фестиваль короткометражного кино

В Москве состоится международный фестиваль короткого метра
10 октября 2021

В Москве состоится международный фестиваль короткого метра

Nespresso отберет лучшие короткометражки в вертикальном формате. Победитель попадет на фестиваль в Каннах
Конкурс
25 марта 2021

Nespresso отберет лучшие короткометражки в вертикальном формате. Победитель попадет на фестиваль в Каннах

В кинозале ГУМа пройдет фестиваль нового российского видеоарта
13 января 2021

В кинозале ГУМа пройдет фестиваль нового российского видеоарта

Иван Макаревич снял фильм «Провал». В нем он носится по «ЗИЛу» и готовит новогоднее чудо
29 декабря 2020

Иван Макаревич снял фильм «Провал». В нем он носится по «ЗИЛу» и готовит новогоднее чудо

В ЦДК пройдет фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts
5 декабря 2020

В ЦДК пройдет фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts

Сразу в нескольких московских кинотеатрах пройдет фестиваль короткометражек
8 октября 2020

Сразу в нескольких московских кинотеатрах пройдет фестиваль короткометражек

Фестиваль короткометражек «Короче» пройдет в онлайн-формате
13 августа 2020

Фестиваль короткометражек «Короче» пройдет в онлайн-формате

В Москве пройдет международный фестиваль короткометражек Shnit

Всего там покажут 22 сборника, в которые вошли более 100 короткометражных картин

В Москве пройдет международный фестиваль короткометражек Shnit

В «Октябре» покажут альманах лучших короткометражек Каннского фестиваля

В него вошли «Гран-Букет» режиссера Нао Йошигай, а также «И был медведь» француженки Агнес Патрон

В «Октябре» покажут альманах лучших короткометражек Каннского фестиваля

В парках Москвы пройдет фестиваль короткометражного кино Konik Film Festival

Площадками смотра станут открытые кинотеатры в саду Баумана, «Филях» и Бабушкинском парке

В парках Москвы пройдет фестиваль короткометражного кино Konik Film Festival

В сети «Москино» покажут лучшие короткометражки фестиваля Shnit

Программа Best of впервые включает в себя анимационное кино

В сети «Москино» покажут лучшие короткометражки фестиваля Shnit

В книжном «Депо» пройдет фестиваль короткометражек Tusnoir Short Film Festival

Зрителям представят 20 игровых, документальных и анимационных фильмов

В книжном «Депо» пройдет фестиваль короткометражек Tusnoir Short Film Festival

Короткометражка с солистом Shortparis вошла в программу Каннского кинофестиваля

Фильм сняла студентка из Петербурга Олеся Яковлева

Короткометражка с солистом Shortparis вошла в программу Каннского кинофестиваля

A.D.E.D. выпустили короткометражку и лимитированную коллекцию

Увидеть ролик смогут те, кто оформит предзаказ вещей

A.D.E.D. выпустили короткометражку и лимитированную коллекцию

В Образовательном центре ММОМА пройдет форум уличного искусства

В программе — дискуссии, кинопоказы и диджетй-сеты

В Образовательном центре ММОМА пройдет форум уличного искусства

Наши короткометражки: Алкохоррор, кинодебют Хаски и мажоры
Наши короткометражки: Алкохоррор, кинодебют Хаски и мажоры И еще 16 фильмов, которые можно посмотреть в Сети
Наши короткометражки: Алкохоррор, кинодебют Хаски и мажоры

Наши короткометражки: Алкохоррор, кинодебют Хаски и мажоры
И еще 16 фильмов, которые можно посмотреть в Сети

«Пионер» по всей стране покажет лучшие российские короткометражки

Кинопоказы стартуют 25 января

«Пионер» по всей стране покажет лучшие российские короткометражки

В Москве состоятся бесплатные показы альманахов короткого метра

Акция «День короткометражного кино» продлится до 25 декабря

В Москве состоятся бесплатные показы альманахов короткого метра

Medialab проведет открытые показы короткометражек, победивших в конкурсе «Яндекса»

Зрителям представят пять фильмов о недалеком будущем

Medialab проведет открытые показы короткометражек, победивших в конкурсе «Яндекса»

«ВКонтакте» запустит документальный видеопроект «Местные» о городах России

Зрители увидят Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток и другие города глазами их жителей

«ВКонтакте» запустит документальный видеопроект «Местные» о городах России

В сети «Москино» и библиотеках бесплатно покажут мультфильмы со всего мира

Кинопоказы пройдут в рамках Большого фестиваля мультфильмов с 20 по 29 октября

В сети «Москино» и библиотеках бесплатно покажут мультфильмы со всего мира

Крупнейший норвежский кинофестиваль снова организует тур по России

Зрителей ждет программа короткометражных фильмов «Фильмы севера»

Крупнейший норвежский кинофестиваль снова организует тур по России

«Медиалаборатория» «Яндекса» объявила победителей конкурса сценариев про будущее 

Лучшие работы выбрали из почти 1 300 заявок

«Медиалаборатория» «Яндекса» объявила победителей конкурса сценариев про будущее 

«Союзмультфильм» принимает заявки на сценарии для мультфильмов

Заявку нужно отправить до 10 мая

«Союзмультфильм» принимает заявки на сценарии для мультфильмов

В Москве покажут новые анимационные короткометражки

На фестивале соберут лучшие отечественные работы за последний год

В Москве покажут новые анимационные короткометражки

«Медиалаборатория» «Яндекса» запустила конкурс сценариев про будущее

Победители снимут короткометражки со знаменитыми актерами

«Медиалаборатория» «Яндекса» запустила конкурс сценариев про будущее

«Яндекс.Такси» запустил мультимедийный проект для начинающих режиссеров

В проекте приняли участие рэпер Хаски и актриса Дарья Чаруша

«Яндекс.Такси» запустил мультимедийный проект для начинающих режиссеров

На площадках «Москино» и в «Гараже» пройдет фестиваль короткометражек Shnit

Мероприятие проводят в столице четвертый раз

На площадках «Москино» и в «Гараже» пройдет фестиваль короткометражек Shnit

Российскую короткометражку о холокосте включили в лонг-лист «Оскара»

Фильм «Скрипка» посвящен истории еврейских музыкантов, расстрелянных в концлагере

Российскую короткометражку о холокосте включили в лонг-лист «Оскара»

В 33 городах России пройдет манхэттенский фестиваль короткометражного кино

На показах зрители выберут победителя

В 33 городах России пройдет манхэттенский фестиваль короткометражного кино

На «Площади Сити» покажут альманах короткометражек «Про любовь»

Вход бесплатный по предварительной регистрации

На «Площади Сити» покажут альманах короткометражек «Про любовь»

В августе в Москве состоится шестой Международный фестиваль короткометражных фильмов KONIK

В программу фестиваля вошли 42 фильма

В августе в Москве состоится шестой Международный фестиваль короткометражных фильмов KONIK

В «Пионере» покажут программу Лондонского международного анимационного фестиваля

Показы пройдут 26 января

В «Пионере» покажут программу Лондонского международного анимационного фестиваля

В Москве пройдет фестиваль короткометражек Shnit International Shortfilmfestival

Он будет идти с 5 по 9 октября

В Москве пройдет фестиваль короткометражек Shnit International Shortfilmfestival

В пяти уличных кинотеатрах на День города покажут фильмы о Москве

Все кинотеатры откроют на Тверской улице, общая продолжительность лент — около 100 часов

В пяти уличных кинотеатрах на День города покажут фильмы о Москве

В Москве пройдёт фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts

Мероприятие состоится в кинотеатре «35мм» 8 сентября

В Москве пройдёт фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts

В Москве пройдёт киномарафон короткометражных фильмов «Киночник»

Все показы состоятся в ночь с 20 на 21 августа

В Москве пройдёт киномарафон короткометражных фильмов «Киночник»

Клип-Мэйркер-Пати На Ул. Блохина 25/2 работает киноклуб «Самовар».

Клип-Мэйркер-Пати