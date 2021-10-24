Nespresso отберет лучшие короткометражки в вертикальном формате. Победитель попадет на фестиваль в Каннах
Иван Макаревич снял фильм «Провал». В нем он носится по «ЗИЛу» и готовит новогоднее чудо
В Москве пройдет международный фестиваль короткометражек Shnit
Всего там покажут 22 сборника, в которые вошли более 100 короткометражных картин
В «Октябре» покажут альманах лучших короткометражек Каннского фестиваля
В него вошли «Гран-Букет» режиссера Нао Йошигай, а также «И был медведь» француженки Агнес Патрон
В парках Москвы пройдет фестиваль короткометражного кино Konik Film Festival
Площадками смотра станут открытые кинотеатры в саду Баумана, «Филях» и Бабушкинском парке
В сети «Москино» покажут лучшие короткометражки фестиваля Shnit
Программа Best of впервые включает в себя анимационное кино
В книжном «Депо» пройдет фестиваль короткометражек Tusnoir Short Film Festival
Зрителям представят 20 игровых, документальных и анимационных фильмов
Короткометражка с солистом Shortparis вошла в программу Каннского кинофестиваля
Фильм сняла студентка из Петербурга Олеся Яковлева
A.D.E.D. выпустили короткометражку и лимитированную коллекцию
Увидеть ролик смогут те, кто оформит предзаказ вещей
В Образовательном центре ММОМА пройдет форум уличного искусства
В программе — дискуссии, кинопоказы и диджетй-сеты
Наши короткометражки: Алкохоррор, кинодебют Хаски и мажоры И еще 16 фильмов, которые можно посмотреть в Сети
«Пионер» по всей стране покажет лучшие российские короткометражки
Кинопоказы стартуют 25 января
В Москве состоятся бесплатные показы альманахов короткого метра
Акция «День короткометражного кино» продлится до 25 декабря
Medialab проведет открытые показы короткометражек, победивших в конкурсе «Яндекса»
Зрителям представят пять фильмов о недалеком будущем
«ВКонтакте» запустит документальный видеопроект «Местные» о городах России
Зрители увидят Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток и другие города глазами их жителей
В сети «Москино» и библиотеках бесплатно покажут мультфильмы со всего мира
Кинопоказы пройдут в рамках Большого фестиваля мультфильмов с 20 по 29 октября
Крупнейший норвежский кинофестиваль снова организует тур по России
Зрителей ждет программа короткометражных фильмов «Фильмы севера»
«Медиалаборатория» «Яндекса» объявила победителей конкурса сценариев про будущее
Лучшие работы выбрали из почти 1 300 заявок
«Союзмультфильм» принимает заявки на сценарии для мультфильмов
Заявку нужно отправить до 10 мая
В Москве покажут новые анимационные короткометражки
На фестивале соберут лучшие отечественные работы за последний год
«Медиалаборатория» «Яндекса» запустила конкурс сценариев про будущее
Победители снимут короткометражки со знаменитыми актерами
«Яндекс.Такси» запустил мультимедийный проект для начинающих режиссеров
В проекте приняли участие рэпер Хаски и актриса Дарья Чаруша
На площадках «Москино» и в «Гараже» пройдет фестиваль короткометражек Shnit
Мероприятие проводят в столице четвертый раз
Российскую короткометражку о холокосте включили в лонг-лист «Оскара»
Фильм «Скрипка» посвящен истории еврейских музыкантов, расстрелянных в концлагере
В 33 городах России пройдет манхэттенский фестиваль короткометражного кино
На показах зрители выберут победителя
На «Площади Сити» покажут альманах короткометражек «Про любовь»
Вход бесплатный по предварительной регистрации
В августе в Москве состоится шестой Международный фестиваль короткометражных фильмов KONIK
В программу фестиваля вошли 42 фильма
В «Пионере» покажут программу Лондонского международного анимационного фестиваля
Показы пройдут 26 января
В Москве пройдет фестиваль короткометражек Shnit International Shortfilmfestival
Он будет идти с 5 по 9 октября
В пяти уличных кинотеатрах на День города покажут фильмы о Москве
Все кинотеатры откроют на Тверской улице, общая продолжительность лент — около 100 часов
В Москве пройдёт фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts
Мероприятие состоится в кинотеатре «35мм» 8 сентября
В Москве пройдёт киномарафон короткометражных фильмов «Киночник»
Все показы состоятся в ночь с 20 на 21 августа