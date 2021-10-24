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Куда успеть до локдауна: В Москве проходит фестиваль короткометражного кино
Куда успеть до локдауна: В Москве проходит фестиваль короткометражного кино
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Куда успеть до локдауна: В Москве проходит фестиваль короткометражного кино

Из-за нового локдауна фестиваль короткометражного кино shnit в Москве закончится уже 27 октября. За оставшиеся дни можно успеть посмотреть фильмы из шести стран мира.

Так, 26 октября зрителям покажут экспериментальную программу короткометражек: историю молодой марсианки, ленту о мужском взгляде и насилии и сюрреалистическую анимацию от мультипликатора Саши Свирского.

Посмотреть полную программу фестиваля, а также купить билеты на показы можно тут.

Источник, фотографии: пресс-служба фестиваля

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