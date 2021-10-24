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Куда успеть до локдауна: В Москве проходит фестиваль короткометражного кино
24 октября 2021

Куда успеть до локдауна: В Москве проходит фестиваль короткометражного кино

В Москве состоится международный фестиваль короткого метра
10 октября 2021

В Москве состоится международный фестиваль короткого метра

Nespresso отберет лучшие короткометражки в вертикальном формате. Победитель попадет на фестиваль в Каннах
Конкурс
25 марта 2021

Nespresso отберет лучшие короткометражки в вертикальном формате. Победитель попадет на фестиваль в Каннах

В кинозале ГУМа пройдет фестиваль нового российского видеоарта
13 января 2021

В кинозале ГУМа пройдет фестиваль нового российского видеоарта

Иван Макаревич снял фильм «Провал». В нем он носится по «ЗИЛу» и готовит новогоднее чудо
29 декабря 2020

Иван Макаревич снял фильм «Провал». В нем он носится по «ЗИЛу» и готовит новогоднее чудо

В ЦДК пройдет фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts
5 декабря 2020

В ЦДК пройдет фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts

Сразу в нескольких московских кинотеатрах пройдет фестиваль короткометражек
8 октября 2020

Сразу в нескольких московских кинотеатрах пройдет фестиваль короткометражек

Фестиваль короткометражек «Короче» пройдет в онлайн-формате
13 августа 2020

Фестиваль короткометражек «Короче» пройдет в онлайн-формате