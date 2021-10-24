Куда успеть до локдауна: В Москве проходит фестиваль короткометражного кино
В Москве состоится международный фестиваль короткого метра
Конкурс
Nespresso отберет лучшие короткометражки в вертикальном формате. Победитель попадет на фестиваль в Каннах
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В ЦДК пройдет фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts
Сразу в нескольких московских кинотеатрах пройдет фестиваль короткометражек
Фестиваль короткометражек «Короче» пройдет в онлайн-формате