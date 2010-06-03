Как открыть в Сочи экоотель для вегетарианцев-фрилансеров В Красной Поляне в июле начнёт работать «Фриланс-отель». The Village узнал у его организатора Романа Саблина, как будет организована жизнь в гостинице, где нельзя пить, курить и есть мясо