16 ноября, вторник
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома

Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят домаИ что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля

Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома

Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома
И что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля