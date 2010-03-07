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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря И куда теперь сдавать ненужные вещи
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
И куда теперь сдавать ненужные вещи

Сколько стоит жизнь в Красноярске
Сколько стоит жизнь в Красноярске Поездки на заработки в Норильск, цены на кедровые орешки и прогулки по заповеднику «Столбы»
Сколько стоит жизнь в Красноярске

Сколько стоит жизнь в Красноярске
Поездки на заработки в Норильск, цены на кедровые орешки и прогулки по заповеднику «Столбы»

Атомград: Как живет Сосновый Бор — город у ЛАЭС

Атомград: Как живет Сосновый Бор — город у ЛАЭСМоре, сосны и мирный атом

Атомград: Как живет Сосновый Бор — город у ЛАЭС

Атомград: Как живет Сосновый Бор — город у ЛАЭС
Море, сосны и мирный атом

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы) «Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
«Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»

18 главных выставок осени в России
18 главных выставок осени в России Московская и Уральская биеннале, Такаси Мураками в «Гараже», ретроспектива Цай Гоцяна в Пушкинском и другие главные события сезона
18 главных выставок осени в России

18 главных выставок осени в России
Московская и Уральская биеннале, Такаси Мураками в «Гараже», ретроспектива Цай Гоцяна в Пушкинском и другие главные события сезона

Сенатор Алексей Александров — о том, почему депутат должен получать больше врача или учителя

Он считает, что работа депутатов «более ответственная и требующая более высокой квалификации»

Сенатор Алексей Александров — о том, почему депутат должен получать больше врача или учителя

На что живут металлурги
На что живут металлурги Металлург из Красноярска, который проработал 26 лет на одном заводе, рассказал об условиях труда, зарплате и тратах
На что живут металлурги

На что живут металлурги
Металлург из Красноярска, который проработал 26 лет на одном заводе, рассказал об условиях труда, зарплате и тратах

Суд запретил в России сайты с инструкциями по даче «откатов»

Прокуратура в ходе мониторинга интернета обнаружила множество сайтов, на которых были размещены статьи «Как грамотно давать откаты»

Суд запретил в России сайты с инструкциями по даче «откатов»

Как работают в «Русале»
Как работают в «Русале» Собственный врач, стажировка на заводе и «Би-2» на день рождения компании — The Village узнал, как работают сотрудники крупнейшего в мире производителя алюминия
Как работают в «Русале»

Как работают в «Русале»
Собственный врач, стажировка на заводе и «Би-2» на день рождения компании — The Village узнал, как работают сотрудники крупнейшего в мире производителя алюминия

Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ
Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ Совместные походы в баню, забой скота, интеллектуальные игры и поиск работы — The Village выяснил, как развлекаются в Москве уланудэнцы, якутяне, новосибирцы и другие приезжие из городов России
Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ

Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ
Совместные походы в баню, забой скота, интеллектуальные игры и поиск работы — The Village выяснил, как развлекаются в Москве уланудэнцы, якутяне, новосибирцы и другие приезжие из городов России

Как горожане борются с плохими дорогами России
Как горожане борются с плохими дорогами России Картофельные клубни и краска в ямах, лицо мэра на главной улице и городские перепланировщики — The Village узнал, как в России борются с плохим дорожным покрытием.
Как горожане борются с плохими дорогами России

Как горожане борются с плохими дорогами России
Картофельные клубни и краска в ямах, лицо мэра на главной улице и городские перепланировщики — The Village узнал, как в России борются с плохим дорожным покрытием.

Как прошел Ресторанный день в разных городах мира — в снимках Instagram Еда, гости и повара прошедшего 18 августа Ресторанного дня в Москве, Петербурге, Киеве, Хельсинки, Париже, Лозанне, Красноярске, Нижнем Новгороде, Астрахани и других городах.

Как прошел Ресторанный день в разных городах мира — в снимках Instagram

Как научить Россию читать с выражением
Как научить Россию читать с выражением Книготорговец Михаил Фаустов придумал проводить в Новосибирске чемпионат по чтению вслух, чтобы привлечь внимание к своим книжным лавкам. The Village узнал, как подключить к этому ещё девять городов.
Как научить Россию читать с выражением

Как научить Россию читать с выражением
Книготорговец Михаил Фаустов придумал проводить в Новосибирске чемпионат по чтению вслух, чтобы привлечь внимание к своим книжным лавкам. The Village узнал, как подключить к этому ещё девять городов.

Как открыть бесплатный велопрокат в Сибири
Как открыть бесплатный велопрокат в Сибири Красноярцы Иван Санников и Александра Рыбакова организовали в своём городе сеть общественного велопроката «Бесплатные велосипеды». The Village узнал, как им удалось это сделать без помощи чиновников.
Как открыть бесплатный велопрокат в Сибири

Как открыть бесплатный велопрокат в Сибири
Красноярцы Иван Санников и Александра Рыбакова организовали в своём городе сеть общественного велопроката «Бесплатные велосипеды». The Village узнал, как им удалось это сделать без помощи чиновников.

«Мамино счастье»: Как заработать на доставке грудного молока
«Мамино счастье»: Как заработать на доставке грудного молока Марина Ферапонтова из Красноярска делает бизнес, оказывая молодым матерям услуги, которых не хватало ей самой в декрете и после родов.
«Мамино счастье»: Как заработать на доставке грудного молока

«Мамино счастье»: Как заработать на доставке грудного молока
Марина Ферапонтова из Красноярска делает бизнес, оказывая молодым матерям услуги, которых не хватало ей самой в декрете и после родов.

Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах
Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах Штефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.
Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах

Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах
Штефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.

Транссибирские приключения Россия - страна огромная, познать которую, и притом довольно быстро, практически нереально. Однако же, возможность такая все же имеется - отправляйтесь в путешествие по самой длинной железной дороге в мире из Москвы во Владивосток, и вы увидете, насколько прекрасна наша страна. А для затравки вашего аппетита мы приготовили для вас занимательный материал.

Транссибирские приключения