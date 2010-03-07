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Прокуратура в ходе мониторинга интернета обнаружила множество сайтов, на которых были размещены статьи «Как грамотно давать откаты»
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Транссибирские приключения Россия - страна огромная, познать которую, и притом довольно быстро, практически нереально. Однако же, возможность такая все же имеется - отправляйтесь в путешествие по самой длинной железной дороге в мире из Москвы во Владивосток, и вы увидете, насколько прекрасна наша страна. А для затравки вашего аппетита мы приготовили для вас занимательный материал.