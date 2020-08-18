Реклама летнего сезона в парках Москвы
Мосгорпарк опубликовал видеоролик о старте летнего сезона в общественных пространствах города
Офис недели (Москва): Hungry Boys Светлый и просторный офис креативного агентства Hungry Boys на Ленинском проспекте.
Офис недели (Москва): Hungry Boys Светлый и просторный офис креативного агентства Hungry Boys на Ленинском проспекте.
Офис недели (Петербург): No Comments Офис с хрустальными люстрами, диджейским пультом и шоу-румом для презентации проектов.
Офис недели (Петербург): No Comments Офис с хрустальными люстрами, диджейским пультом и шоу-румом для презентации проектов.
Офис недели (Петербург): Креативное агентство «Небо» Офис креативного агентства в бальном зале особняка на Пироговской набережной.
Офис недели (Петербург): Креативное агентство «Небо» Офис креативного агентства в бальном зале особняка на Пироговской набережной.
Офис креативного агентства IQ Marketing На просторном чердаке над Яузой работает креативная команда агентства IQ Marketing. Оно входит в десятку лучших независимых агентств мира и уже дважды завоевывало золотого Каннского Льва.
Офис креативного агентства IQ Marketing На просторном чердаке над Яузой работает креативная команда агентства IQ Marketing. Оно входит в десятку лучших независимых агентств мира и уже дважды завоевывало золотого Каннского Льва.
Офис Husky Promotions Look At Me продолжает похождения по офисам. На этот раз нас очаровало рабочее пространство сотрудников креативного рекламного агентства Husky Promotions.