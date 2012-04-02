В помещение бывшей фотогалереи в Доме Бенуа на Петроградской команда No Comments въехала два года назад. Агентство занимается созданием и выводом на рынок брендов, веб-дизайном и видеопроизводством полного цикла.

Интерьер нового офиса придумал архитектор Кирилл Стецурин﻿. При минимальных затратах и небольшой площади помещения он создал комфортное рабочее пространство, в котором удобно встречаться с клиентами, проводить мозговые штурмы и придумывать нестандартные кампании. В офисе провели четкое зонирование: в отдельных комнатах работают креативный и продакшен-отдел. Для совместного обсуждения проектов они встречаются в шоу-руме с большим количеством посадочных мест и экраном. Там же стоит диджейский пульт, за него периодически встает кто-то из сотрудников. Отдельное помещение занимает съемочная площадка и звукозаписывающая студия. Чтобы спрятать множество проводов, дизайнер установил на потолке несколько металлических конструкций. В переговорной зоне, где встречают клиентов, поставили старинный дубовый стол. Это единственная комната, где осталась оригинальная потолочная лепнина и камин 1912 года.