Бар «Камчатка», Imagine Cafe, кинотеатр «Звездный» и здание газеты «Известия» эвакуировали
Там находилось более тысячи человек
На месте «Кризиса жанра» открылось заведение Imagine Café
Сейчас кафе «Кризис жанра» ищет себе новое помещение, а пока блюда старого кафе можно найти в соседнем заведении Microbe
На Покровском бульваре открылся новый клуб Microbe
С июля Microbe будет работать в двух режимах — днём как кафе и ночью как клуб
Из меню «Кризиса жанра» убрали бифштекс в перечном соусе
Легендарное блюдо исчезло из «Кризиса жанра» в рамках постепенного обновления меню.
Трудности перевоза: всё о такси в Москве Для кого работают трезвое, женское и православное такси. 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным извозом. Разговоры с «бомбилами» о жизни и эксперимент: самые быстрые такси в городе
Трудности перевоза: всё о такси в Москве Для кого работают трезвое, женское и православное такси. 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным извозом. Разговоры с «бомбилами» о жизни и эксперимент: самые быстрые такси в городе
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда» Редакторы Look At Me объехали с «бомбилами» московские ночные клубы и бары, послушали радио и расспросили водителей о жизни за рулем
«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда» Редакторы Look At Me объехали с «бомбилами» московские ночные клубы и бары, послушали радио и расспросили водителей о жизни за рулем
Карта Кутежа Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.