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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Бар «Камчатка», Imagine Cafe, кинотеатр «Звездный» и здание газеты «Известия» эвакуировали

Там находилось более тысячи человек

Бар «Камчатка», Imagine Cafe, кинотеатр «Звездный» и здание газеты «Известия» эвакуировали

На месте «Кризиса жанра» открылось заведение Imagine Café

Сейчас кафе «Кризис жанра» ищет себе новое помещение, а пока блюда старого кафе можно найти в соседнем заведении Microbe

На месте «Кризиса жанра» открылось заведение Imagine Café

На Покровском бульваре открылся новый клуб Microbe

С июля Microbe будет работать в двух режимах — днём как кафе и ночью как клуб

На Покровском бульваре открылся новый клуб Microbe

Из меню «Кризиса жанра» убрали бифштекс в перечном соусе

Легендарное блюдо исчезло из «Кризиса жанра» в рамках постепенного обновления меню.

Из меню «Кризиса жанра» убрали бифштекс в перечном соусе

Трудности перевоза: всё о такси в Москве
Трудности перевоза: всё о такси в Москве Для кого работают трезвое, женское и православное такси. 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным извозом. Разговоры с «бомбилами» о жизни и эксперимент: самые быстрые такси в городе
Трудности перевоза: всё о такси в Москве

Трудности перевоза: всё о такси в Москве
Для кого работают трезвое, женское и православное такси. 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным извозом. Разговоры с «бомбилами» о жизни и эксперимент: самые быстрые такси в городе

Кто такие випстеры?
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры?

Кто такие випстеры?
Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.

«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда»
«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда» Редакторы Look At Me объехали с «бомбилами» московские ночные клубы и бары, послушали радио и расспросили водителей о жизни за рулем
«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда»

«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда»
Редакторы Look At Me объехали с «бомбилами» московские ночные клубы и бары, послушали радио и расспросили водителей о жизни за рулем

Карта Кутежа
Карта Кутежа Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.
Карта Кутежа

Карта Кутежа
Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.