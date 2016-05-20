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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Центральном доме архитектора пройдет вечеринка «Кругозор»

На мероприятии выступит певица Криста Белл

В Центральном доме архитектора пройдет вечеринка «Кругозор»

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»
Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы

«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году
«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году Участница Maiden Obey Даша Уточка — о любимых исполнителях и событиях уходящего года
«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году

«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году
Участница Maiden Obey Даша Уточка — о любимых исполнителях и событиях уходящего года

Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубы

Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубыЧетыре истории о непройденном фейсконтроле

Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубы

Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубы
Четыре истории о непройденном фейсконтроле

Закрытие «Кругозора»

Желающим попасть на вечеринку пришлось отстоять многочасовую очередь

Закрытие «Кругозора»

«Кругозор» анонсировал закрытие

По этому случаю «Кругозор» объявил вечеринку

«Кругозор» анонсировал закрытие

Рафаэль в Пушкинском, Дуг Хрим Блант на «Стрелке» и джазовый фестиваль в «Гараже»
Рафаэль в Пушкинском, Дуг Хрим Блант на «Стрелке» и джазовый фестиваль в «Гараже» Главные события в Москве на этих выходных
Рафаэль в Пушкинском, Дуг Хрим Блант на «Стрелке» и джазовый фестиваль в «Гараже»

Рафаэль в Пушкинском, Дуг Хрим Блант на «Стрелке» и джазовый фестиваль в «Гараже»
Главные события в Москве на этих выходных

Чем заняться в Москве вечером 12 августа

The Village собирает интересные лекции, выставки, кинопоказы и другие городские мероприятия

Чем заняться в Москве вечером 12 августа

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»Все самые важные события в Москве на эти выходные

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»
Все самые важные события в Москве на эти выходные

«Кругозор»: Главное новое место лета накануне открытия

«Кругозор»: Главное новое место лета накануне открытияThe Village — о новом временном баре команды Stereotactic в Бумажном проезде

«Кругозор»: Главное новое место лета накануне открытия

«Кругозор»: Главное новое место лета накануне открытия
The Village — о новом временном баре команды Stereotactic в Бумажном проезде

Bosco Fresh Fest, концерт Maroon 5 и открытие «Кругозора»

Bosco Fresh Fest, концерт Maroon 5 и открытие «Кругозора»Все самые важные события в Москве на эти выходные

Bosco Fresh Fest, концерт Maroon 5 и открытие «Кругозора»

Bosco Fresh Fest, концерт Maroon 5 и открытие «Кругозора»
Все самые важные события в Москве на эти выходные

Команда «ЭМА» открывает новое пространство «Кругозор»

Открытие состоится 3 июня

Команда «ЭМА» открывает новое пространство «Кругозор»