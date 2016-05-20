В Центральном доме архитектора пройдет вечеринка «Кругозор»
На мероприятии выступит певица Криста Белл
«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир» Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы
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Чем заняться в Москве вечером 12 августа
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Команда «ЭМА» открывает новое пространство «Кругозор»
Открытие состоится 3 июня