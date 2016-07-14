Главные мемы и рэперы 2017 года по версии Google
Поисковый сервис составил рейтинги самых быстрорастущих запросов россиян
Почти 60 гостиниц в Москве завышали цены перед Кубком конфедераций
Чаще всего эмбарго на повышение цен нарушали гостиницы с тремя-четырьмя звездами
Алкоголь начнут продавать по водительским правам и паспорту болельщика
Помимо водительских прав, продавцы могут принимать и другие документы, в которых указан возраст
В московском метро пройдет «Ночь русского балета»
На станции «Новослободская» исполнят фрагменты спектаклей «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Дон Кихот»
Bud запустит по Москве-реке баржу с футбольным полем и баром
На ней будут проходить показы матчей Кубка конфедераций
Исторический музей проведет бесплатные экскурсии для болельщиков Кубка конфедераций
Вход в музей при этом останется платным
Станции метро «Спартак» и «Тушинская» изменят режим работы во время Кубка конфедераций
Также на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро будут находиться дополнительные резервные составы
В московском метро появились «скамейки запасных»
Также в метро установили два стола для настольного футбола
Сколько денег хотят выручить на продаже питания во время Кубка конфедераций
Тендер на организацию питания на стадионах выиграла «Арена фудс-кейтеринг», входящая в группу компаний «Шоколадница»
На станции метро «Тушинская» откроется инфопавильон для футбольных болельщиков
Там можно будет узнать о работе транспорта в Москве
Результаты матчей Кубка конфедераций предскажет робот на ВДНХ
Первый прогноз робот Бакстер сделает 17 июня за час до матча Россия — Новая Зеландия
Где смотреть Кубок конфедераций В подборке The Village — бары, пабы, кафе и рестораны, которые будут транслировать все матчи турнира
На время Кубка конфедераций в Москве ограничат продажу алкоголя
Продавать алкогольные напитки запретят в радиусе двух километров от стадиона «Спартак»
Во время Кубка конфедераций запустят дополнительные аэроэкспрессы
Это сделают для удобства болельщиков
Топ-10 баров для просмотра матчей Кубка конфедераций
Всего в Москве спортивные трансляции показывают 552 заведения
На северо-западе Москвы во время Кубка конфедераций ограничат движение
Изменения коснутся участков возле стадиона «Открытие Арена»
К Кубку конфедераций в Москве откроют зоны для фотосессий
Работу фотозон организуют на 15 столичных площадках
В преддверии Кубка конфедераций в метро обновили навигацию
Кроме того, в жару на станциях бесплатно будут раздавать бутылки с водой и влажные салфетки
В России ввели усиленные меры безопасности перед Кубком конфедераций
Они затронут приезжих в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи
РЖД усилит меры безопасности во время Кубка конфедераций
Отмечается, что в Сочи и Казани меры усиления на вокзалах уже были опробованы
К Кубку конфедераций в метро появятся площадки для настольного футбола
Также планируется проведение встреч с футболистами
Законно ли ужесточение правил регистрации из-за футбольных соревнований? Разбираемся, с какими трудностями столкнутся гости Москвы и Петербурга
Болельщики Кубка Конфедераций смогут бесплатно проехать на «Аэроэкспрессе»
Бесплатно проехать можно будет всего два раза
Москвичи смогут следить за ЧМ-2018 с помощью городских камер
Также доступ к городской системе видеонаблюдения получат волонтеры
В России ограничили проведение митингов во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин
К Кубку конфедераций Москву украсят плакатами со звездами футбола
Также на улицах города разместят изображения золотого кубка и волка Забиваки
Путин подписал закон о безвизовом въезде болельщиков ЧМ-2018
Въехать человек сможет за 72 часа до начала соревнований
Путеводители по городам Кубка конфедераций выпустят на четырех языках
В общей сложности до 15 июня нужно изготовить 40 тысяч путеводителей
В городах — участниках Кубка конфедераций ограничат воздушное пространство
Ограничения коснутся малой коммерческой гражданской авиации, авиационных учебных центров и клубов парашютистов
Минтранс опроверг полный запрет на движение речного транспорта во время Кубка конфедераций
Проект приказа о закрытии рек и каналов проходит процедуру общественного обсуждения
Объявлен аукцион для поиска дизайнера формы волонтеров на ЧМ-2018 и Кубок конфедераций
Стартовая стоимость контракта составляет 120 миллионов рублей
В дни Кубка конфедераций в Москве запустят дополнительные аэроэкспрессы
Время их курсирования продлят до 03:00
В июне в Москве и Петербурге закроют реки и каналы
Ограничения будут действовать с 1 июня по 4 июля
Московские скорые оснастят QR-кодами
Они должны появиться на машинах скорой помощи до Кубка конфедераций 2017
К лету на всех станциях Кольцевой линии метро заработают кассы для туристов
Английскому языку обучат 650 сотрудников метро
В стадион на Крестовском вложат еще 1,5 миллиарда рублей
Об этом рассказал вице-премьер Виталий Мутко
«Метрострою» выделили еще 2 миллиарда на строительство стадиона «Крестовский»
Контракт подписали 29 декабря
ФБК — о новом контракте по стадиону на Крестовском острове
В фонде назвали этот контракт «мухлежом и фальсификацией»
Работы по строительству стадиона на Крестовском острове завершены
Об этом рассказала представитель «Метростроя» Екатерина Гигиняк
К ЧМ-2018 в Москве организуют туристическую программу
Для туристов появится специальная карта Russia CityPass
Владимир Путин — о стадионе на Крестовском острове
Президент России назвал строительство арены «очень печальной историей»
В Москве сделают временные выделенки для проведения ЧМ-2018
Выделенные полосы планируют сделать на Хамовническом Валу и Волоколамское шоссе
В Москве в преддверии ЧМ по футболу усилят охрану окружающей среды
Так, у «Лужников» и стадиона «Открытие Арена» установят две мобильные станции мониторинга воздуха
Что известно о конфликте из-за стройки стадиона в Петербурге
Генерального подрядчика обвинили в задержке зарплат, он обвинил правительство в намеренном срыве сроков