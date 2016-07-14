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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Главные мемы и рэперы 2017 года по версии Google

Поисковый сервис составил рейтинги самых быстрорастущих запросов россиян

Главные мемы и рэперы 2017 года по версии Google

Почти 60 гостиниц в Москве завышали цены перед Кубком конфедераций

Чаще всего эмбарго на повышение цен нарушали гостиницы с тремя-четырьмя звездами

Почти 60 гостиниц в Москве завышали цены перед Кубком конфедераций

Алкоголь начнут продавать по водительским правам и паспорту болельщика

Помимо водительских прав, продавцы могут принимать и другие документы, в которых указан возраст

Алкоголь начнут продавать по водительским правам и паспорту болельщика

В московском метро пройдет «Ночь русского балета»

На станции «Новослободская» исполнят фрагменты спектаклей «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Дон Кихот»

В московском метро пройдет «Ночь русского балета»

Bud запустит по Москве-реке баржу с футбольным полем и баром

На ней будут проходить показы матчей Кубка конфедераций

Bud запустит по Москве-реке баржу с футбольным полем и баром

Исторический музей проведет бесплатные экскурсии для болельщиков Кубка конфедераций

Вход в музей при этом останется платным

Исторический музей проведет бесплатные экскурсии для болельщиков Кубка конфедераций

Станции метро «Спартак» и «Тушинская» изменят режим работы во время Кубка конфедераций

Также на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро будут находиться дополнительные резервные составы

Станции метро «Спартак» и «Тушинская» изменят режим работы во время Кубка конфедераций

В московском метро появились «скамейки запасных»

Также в метро установили два стола для настольного футбола

В московском метро появились «скамейки запасных»

Сколько денег хотят выручить на продаже питания во время Кубка конфедераций

Тендер на организацию питания на стадионах выиграла «Арена фудс-кейтеринг», входящая в группу компаний «Шоколадница»

Сколько денег хотят выручить на продаже питания во время Кубка конфедераций

На станции метро «Тушинская» откроется инфопавильон для футбольных болельщиков

Там можно будет узнать о работе транспорта в Москве

На станции метро «Тушинская» откроется инфопавильон для футбольных болельщиков

Результаты матчей Кубка конфедераций предскажет робот на ВДНХ

Первый прогноз робот Бакстер сделает 17 июня за час до матча Россия — Новая Зеландия

Результаты матчей Кубка конфедераций предскажет робот на ВДНХ

Где смотреть Кубок конфедераций
Где смотреть Кубок конфедераций В подборке The Village — бары, пабы, кафе и рестораны, которые будут транслировать все матчи турнира
Где смотреть Кубок конфедераций

Где смотреть Кубок конфедераций
В подборке The Village — бары, пабы, кафе и рестораны, которые будут транслировать все матчи турнира

На время Кубка конфедераций в Москве ограничат продажу алкоголя

Продавать алкогольные напитки запретят в радиусе двух километров от стадиона «Спартак»

На время Кубка конфедераций в Москве ограничат продажу алкоголя

Во время Кубка конфедераций запустят дополнительные аэроэкспрессы

Это сделают для удобства болельщиков

Во время Кубка конфедераций запустят дополнительные аэроэкспрессы

Топ-10 баров для просмотра матчей Кубка конфедераций

Всего в Москве спортивные трансляции показывают 552 заведения

Топ-10 баров для просмотра матчей Кубка конфедераций

На северо-западе Москвы во время Кубка конфедераций ограничат движение

Изменения коснутся участков возле стадиона «Открытие Арена»

На северо-западе Москвы во время Кубка конфедераций ограничат движение

К Кубку конфедераций в Москве откроют зоны для фотосессий

Работу фотозон организуют на 15 столичных площадках

К Кубку конфедераций в Москве откроют зоны для фотосессий

В преддверии Кубка конфедераций в метро обновили навигацию

Кроме того, в жару на станциях бесплатно будут раздавать бутылки с водой и влажные салфетки

В преддверии Кубка конфедераций в метро обновили навигацию

В России ввели усиленные меры безопасности перед Кубком конфедераций

Они затронут приезжих в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи

В России ввели усиленные меры безопасности перед Кубком конфедераций

РЖД усилит меры безопасности во время Кубка конфедераций

Отмечается, что в Сочи и Казани меры усиления на вокзалах уже были опробованы

РЖД усилит меры безопасности во время Кубка конфедераций

К Кубку конфедераций в метро появятся площадки для настольного футбола

Также планируется проведение встреч с футболистами

К Кубку конфедераций в метро появятся площадки для настольного футбола

Законно ли ужесточение правил регистрации из-за футбольных соревнований?
Законно ли ужесточение правил регистрации из-за футбольных соревнований? Разбираемся, с какими трудностями столкнутся гости Москвы и Петербурга
Законно ли ужесточение правил регистрации из-за футбольных соревнований?

Законно ли ужесточение правил регистрации из-за футбольных соревнований?
Разбираемся, с какими трудностями столкнутся гости Москвы и Петербурга

Болельщики Кубка Конфедераций смогут бесплатно проехать на «Аэроэкспрессе»

Бесплатно проехать можно будет всего два раза

Болельщики Кубка Конфедераций смогут бесплатно проехать на «Аэроэкспрессе»

Москвичи смогут следить за ЧМ-2018 с помощью городских камер

Также доступ к городской системе видеонаблюдения получат волонтеры

Москвичи смогут следить за ЧМ-2018 с помощью городских камер

В России ограничили проведение митингов во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин

В России ограничили проведение митингов во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

К Кубку конфедераций Москву украсят плакатами со звездами футбола

Также на улицах города разместят изображения золотого кубка и волка Забиваки

К Кубку конфедераций Москву украсят плакатами со звездами футбола

Путин подписал закон о безвизовом въезде болельщиков ЧМ-2018

Въехать человек сможет за 72 часа до начала соревнований

Путин подписал закон о безвизовом въезде болельщиков ЧМ-2018

Путеводители по городам Кубка конфедераций выпустят на четырех языках

В общей сложности до 15 июня нужно изготовить 40 тысяч путеводителей

Путеводители по городам Кубка конфедераций выпустят на четырех языках

В городах — участниках Кубка конфедераций ограничат воздушное пространство

Ограничения коснутся малой коммерческой гражданской авиации, авиационных учебных центров и клубов парашютистов

В городах — участниках Кубка конфедераций ограничат воздушное пространство

Минтранс опроверг полный запрет на движение речного транспорта во время Кубка конфедераций

Проект приказа о закрытии рек и каналов проходит процедуру общественного обсуждения

Минтранс опроверг полный запрет на движение речного транспорта во время Кубка конфедераций

Объявлен аукцион для поиска дизайнера формы волонтеров на ЧМ-2018 и Кубок конфедераций

Стартовая стоимость контракта составляет 120 миллионов рублей

Объявлен аукцион для поиска дизайнера формы волонтеров на ЧМ-2018 и Кубок конфедераций

В дни Кубка конфедераций в Москве запустят дополнительные аэроэкспрессы

Время их курсирования продлят до 03:00

В дни Кубка конфедераций в Москве запустят дополнительные аэроэкспрессы

В июне в Москве и Петербурге закроют реки и каналы

Ограничения будут действовать с 1 июня по 4 июля

В июне в Москве и Петербурге закроют реки и каналы

Московские скорые оснастят QR-кодами

Они должны появиться на машинах скорой помощи до Кубка конфедераций 2017

Московские скорые оснастят QR-кодами

К лету на всех станциях Кольцевой линии метро заработают кассы для туристов

Английскому языку обучат 650 сотрудников метро

К лету на всех станциях Кольцевой линии метро заработают кассы для туристов

В стадион на Крестовском вложат еще 1,5 миллиарда рублей

Об этом рассказал вице-премьер Виталий Мутко

В стадион на Крестовском вложат еще 1,5 миллиарда рублей

«Метрострою» выделили еще 2 миллиарда на строительство стадиона «Крестовский»

Контракт подписали 29 декабря

«Метрострою» выделили еще 2 миллиарда на строительство стадиона «Крестовский»

ФБК — о новом контракте по стадиону на Крестовском острове

В фонде назвали этот контракт «мухлежом и фальсификацией»

ФБК — о новом контракте по стадиону на Крестовском острове

Работы по строительству стадиона на Крестовском острове завершены

Об этом рассказала представитель «Метростроя» Екатерина Гигиняк

Работы по строительству стадиона на Крестовском острове завершены

К ЧМ-2018 в Москве организуют туристическую программу

Для туристов появится специальная карта Russia CityPass

К ЧМ-2018 в Москве организуют туристическую программу

Владимир Путин — о стадионе на Крестовском острове

Президент России назвал строительство арены «очень печальной историей»

Владимир Путин — о стадионе на Крестовском острове

В Москве сделают временные выделенки для проведения ЧМ-2018

Выделенные полосы планируют сделать на Хамовническом Валу и Волоколамское шоссе

В Москве сделают временные выделенки для проведения ЧМ-2018

В Москве в преддверии ЧМ по футболу усилят охрану окружающей среды

Так, у «Лужников» и стадиона «Открытие Арена» установят две мобильные станции мониторинга воздуха

В Москве в преддверии ЧМ по футболу усилят охрану окружающей среды

Что известно о конфликте из-за стройки стадиона в Петербурге

Генерального подрядчика обвинили в задержке зарплат, он обвинил правительство в намеренном срыве сроков

Что известно о конфликте из-за стройки стадиона в Петербурге